Crimen y Justicia

Los macabros detalles del parricidio en Jujuy: cuántos días convivió con el cuerpo y otros datos que reveló la autopsia

Además, la autopsia reveló que el joven de 19 años apuñaló a la víctima. Los familiares aseguran que no había antecedentes de violencia y que ambos tenían una relación considerada normal

Macabro parricidio: mató a puñaladas
Macabro parricidio: mató a puñaladas a su madre, incendió su casa y se arrojó al vacío desde un puente (Foto: Somos Jujuy)

A comienzo de la semana pasada, un macabro hallazgo se produjo en el barrio El Chingo, donde un joven de 19 años mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente. La investigación del crimen que impactó a la provincia de Jujuy tuvo un nuevo avance en las últimas horas. El fiscal Diego Cussel informó que la autopsia determinó cuál fue la causa de muerte y de cuándo data el fallecimiento.

Según informó el medio local Todo Jujuy, la autopsia practicada a la víctima reveló 14 heridas de arma blanca, localizadas en el abdomen, el pecho y el cuello. El informe médico legal estableció que la causa de muerte fue un shock hemorrágico derivado de estas lesiones. Además, se identificaron marcas compatibles con maniobras defensivas, lo que indica que la mujer intentó resistirse al ataque.

Además, la investigación determinó que la data de fallecimiento corresponde al 27 de septiembre, es decir, 17 días antes del hallazgo del cuerpo, que se produjo el martes 14 de octubre tras el aviso de vecinos al 911 por la presencia de humo en la vivienda.

La mujer había sido asesinada
La mujer había sido asesinada 17 días antes del descubrimiento del cuerpo (Foto: Todo Jujuy)

El caso salió a la luz cuando los vecinos alertaron sobre un principio de incendio en una vivienda lindera al río Grande. Al percatarse de la situación, forzaron la puerta para ingresar.

En ese momento, observaron que el hijo de la mujer salía corriendo y abordaba un automóvil para huir a toda velocidad. Las personas que se acercaron al lugar lograron sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos y el personal policial.

Pocos minutos después, los mismos vecinos escucharon gritos y vieron cómo el joven, al volante de un Ford Focus gris, chocaba contra la baranda del puente San Martín y luego se arrojaba al vacío, cayendo sobre el lecho del río Grande.

Según el testimonio de los testigos, el joven de 19 años descendió del automóvil aún en movimiento antes de lanzarse desde la baranda del puente. El vehículo, sin control, subió a la vereda y chocó violentamente contra la estructura, aunque no se registraron otros heridos, ya que no había peatones en la zona.

El operativo de rescate se activó de inmediato, con la intervención de efectivos de la Seccional 3ra, Bomberos, Seguridad Vial, Criminalística y el SAME. El tránsito en el sector fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de auxilio y las pericias correspondientes.

El joven fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció algunas horas en terapia intensiva antes de fallecer en la madrugada del miércoles.

Mientras tanto, en la vivienda del barrio El Chingo, personal de Criminalística, del Ministerio Público de la Acusación y de Bomberos trabajaba en la escena donde se produjo un macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de la madre, una mujer de aproximadamente 60 años. El cadáver se encontraba en un patio interno, envuelto en una frazada, y mostraba signos de descomposición avanzada.

La investigación comenzó cuando el
La investigación comenzó cuando el joven de 19 años se quitó la vida saltando desde un puente (Foto: Somos Jujuy)

Durante las diligencias, el Ministerio Público de la Acusación incautó teléfonos móviles, una computadora y el vehículo utilizado por el joven.

Estos elementos están siendo peritados para intentar determinar el móvil del crimen. Además, se tomaron muestras de material genético debajo de las uñas de la víctima, que serán analizadas para establecer si corresponden al agresor. Los resultados de ADN serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

En cuanto al entorno familiar, Cussel aclaró que no existían antecedentes de violencia, denuncias previas ni registros médicos que advirtieran sobre conflictos entre madre e hijo. Ambos convivían y mantenían, según el fiscal, una relación considerada normal. No obstante, se detectaron indicios de consumo y adicción a ciertos videojuegos por parte del joven, aunque no se halló evidencia concluyente de una dependencia.

El fiscal confirmó que, debido al fallecimiento del presunto autor, se produce una extinción penal del caso.

