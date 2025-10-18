Detuvieron a tres de los acusados de haber asesinado a un joven a balazos en Florencio Varela

Los tres detenidos son hermanos

Un año después del homicidio de Rodrigo Ismael Sánchez, un joven de 25 años conocido como “Paraguayo” que fue asesinado a balazos en la localidad de Florencio Varela, la Policía Bonaerense confirmó la captura de tres de los acusados. Sin embargo, indicaron que todavía quedaba un cuarto implicado prófugo de la Justicia.

El caso ocurrió el 29 de julio de 2024, cuando la víctima fue hallada gravemente herida en un descampado y trasladado por sus padres al Hospital de Florencio Varela. Al momento de ser ingresado, se constató que presentaba dos heridas por arma de fuego, por lo que quedó internado en estado reservado.

Según el relato de los progenitores del joven, este tenía un consumo problemático de estupefacientes. De hecho, el día del crimen se cree que había salido de su domicilio en horas tempranas con la presunción de adquirir sustancias.

Más tarde, los vecinos de la zona lo encontraron tirado en un terreno baldío, lo que motivó su urgente traslado al centro de salud. Fue así que el parte médico reveló que presentaba heridas de arma de fuego en el cráneo y en el pie izquierdo, las cuales resultaron fatales.

El joven murió producto de los dos disparos que le dieron

A raíz de esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) encomendó a la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) la realización de tareas de campo para identificar a los autores del hecho durante los primeros días de agosto.

Las pesquisas incluyeron labores encubiertas, toma de testimonios y análisis de información. De esta manera, se estableció la presunta participación de cuatro individuos apodados “los Gemelos”, “Cofi” y “Nata”. Incluso, un testigo clave manifestó haber visto a estos sujetos huir del descampado mientras portaban armas de fuego, lo que reforzó la hipótesis de que se habría tratado de ataque planificado.

De acuerdo con la información provista por fuentes oficiales a Infobae, los investigadores identificaron a los gemelos como D.N.B. y F.M.B., de 29 años, mientras que “Cofi” se trataría de su hermano de 34 años, E. D. B. En el caso de “Nata”, este fue reconocido como N.V., cuya edad no trascendió.

Luego de que establecieran cuáles eran los domicilios de los sindicados, se ordenó la captura de los cuatro. Fue así que el 12 de octubre de este año, las autoridades elevaron lo actuado y solicitaron allanamientos y detenciones.

Fue así que se ejecutaron tres órdenes judiciales en distintos puntos de Florencio Varela, por lo que lograron la detención de los tres hermanos implicados en el hecho. Aunque el cuarto implicado no fue hallado durante los procedimientos, las autoridades dispusieron que se intensifique su búsqueda.

Ofrecen una recompensa de $5 millones para atrapar a un hombre acusado de matar a su yerno

La búsqueda de Ricardo Julio Maidana se intensificó tras la decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de ofrecer una recompensa de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos a quienes aporten información precisa que permita su localización y detención. El hombre de 40 años permanece prófugo desde hace más de cuatro meses, luego de que se le imputara el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de José Luis Colla Dávalos, de 24 años, quien era pareja de su hija.

El hecho que desencadenó la actual persecución judicial ocurrió el 24 de abril, alrededor de las 21:30 horas, en la calle 964 al 300, en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela. Un llamado al 911 alertó sobre un ataque a tiros en el que, según la denuncia, un joven había sido baleado desde un automóvil por su suegro.

El hombre se encuentra prófugo desde la muerte de su yerno

La investigación determinó que la víctima y su novia, de 21 años, discutían en la vivienda que compartían cuando arribó un Volkswagen Bora conducido por Maidana. De acuerdo con el testimonio de la tía del joven asesinado, la discusión de la pareja habría motivado que la joven lo contactara para informarle sobre la situación.

Por este motivo, los investigadores consideraron que parte del episodio podría encuadrarse como un caso de violencia de género. La información oficial del caso detalló que “sin descender del rodado, efectuó varios disparos de arma de fuego. Luego, su hija se subió al vehículo y ambos huyeron del lugar”.

Mientras Maidana escapaba junto a su hija, vecinos alertaron a la Policía Bonaerense y al SAME provincia. El joven herido fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde murió a causa de las lesiones, ya que uno de los disparos impactó en su cuello. Desde entonces, la Justicia mantiene activa la orden de captura contra Maidana, cuyo último domicilio conocido se encuentra en Rafael Calzada.

El Ministerio de Seguridad informó que cualquier persona con información relevante puede presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, o en la UFI N° 5 descentralizada de Florencio Varela, a cargo de Hernán Bustos Rivas (correo electrónico ufi5.fv@mpba.gov.ar). También se puede contactar a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas a través del teléfono 0221-429-3015 o el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar.