Desarticularon una banda que robó millones de dólares en repuestos de las fábricas de Ford y Volkswagen

Desarticularon una banda que robó repuestos y autopartes de las fábricas de Ford y Volkswagen por millones de dólares

La Policía Bonaerense, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, desarticuló una banda que, con complicidad de empleados infieles, robó millones de dólares en repuestos automotrices de las fábricas de Ford y Volkswagen de General Pacheco.

La investigación llevó aproximadamente un año, pero los trabajos de investigación, recolección de pruebas, análisis de material fílmico, escuchas telefónicas y análisis de plataformas digitales, entre otros, comprobaron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a robar grandes cantidades de repuestos de autos de las plantas de las dos empresas multinacionales para luego venderlas.

Según se pudo establecer, todo era organizado por Juan Podavini, dueño de la empresa Recilit SA, que se encargaba, en su parte legal, de retirar de Ford Argentina el “scrap”, que es la chatarra industrial.

Para hacerlo, sus camiones ingresaban por el portón del predio lindero de Volkswagen. Hasta ahí, todo era lícito. Sin embargo, empleados de las fábricas que eran parte de la banda delictiva ubicaban en puntos ciegos que no eran alcanzados por las cámaras de seguridad repuestos originales que estaban en buen estado. Además, dentro del “scrap” que era parte de la actividad “blanqueada”, también dejaban material sano que era señalado como “defectuoso”.

Una vez que los camiones se retiraban del predio, y con la intervención de Julio Sartori, dueño de Cars JT y cómplice y mano derecha de Podavini, los repuestos eran llevados a grandes galpones. Allí, a los defectuosos los restauraban y se los ponía a la venta, tanto de manera online como en un local comercial, junto a los sanos.

La organización se valía de empleados infieles para hacerse de las piezas

Al comprobarse el modus operandi de la banda, la Justicia ordenó 10 allanamientos en Escobar, Tigre, San Isidro, Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz, en los que se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos electrónicos y repuestos automotores de Ford, Volkswagen, Citroën y Peugeot, además de sistemas de videovigilancia, facturas de compras y ventas, remitos de mercaderías, documentación contable y armas de fuego.

Según le indicaron fuentes policiales a Infobae, los repuestos incautados están valuados en cientos de millones de pesos. Además, se estableció que la empresa Volkswagen Argentina, en 2024, tras cerrar el balance anual, constató la sustracción de repuestos por una suma de tres millones de dólares.

En los operativos se lograron las detenciones de Juan Emilio Podavini (58), Julio Fernando Sartori (48), Roxana Fernanda Sartori -hermana de Julio- (51), Fernando Miguel Isa -alias “Fer de las Motos- (53), Leonardo Adrián Zustovich Castillo -alias ”Leo Cardales"- (39) y Fabricio Marcelo Turdo (24).

El material robado tiene un valor estimado en varios millones de dólares

Estos trabajos fueron presenciados tanto por personal judicial como de las empresas Volkswagen, Ford y Citroën/Peugeot, quienes confirmaron que parte de los repuestos incautados pertenecían a esas compañías y salieron de las mismas de manera ilícita.

En las escuchas telefónicas que se realizaron durante la investigación incluso se llegó a establecer que la organización criminal contaba ya en su poder incluso con repuestos de vehículos que aún no estaban a la venta en el país, como la última generación de la Ford Raptor 150.

Dada la gran cantidad de repuestos hallados, se ordenaron las clausuras judiciales de los distintos galpones allanados y se les asignó consigna policial fija en custodia las 24 horas.

En otro gran operativo, a principios del mes pasado, la Policía Federal Argentina(PFA) incautó cientos de autopartes robadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un valor de mercado que supera los 200 millones de pesos. Los agentes detectaron que las partes de los automóviles —presuntamente sustraídas— se ofrecían en internet, lo que motivó el despliegue de una serie de procedimientos bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad.