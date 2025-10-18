Condenaron al joven de 18 años que mató a un cachorro de puma y filmó la agresión: deberá capacitarse sobre fauna silvestre

Imagen ilustrativa (Poder Judicial de Córdoba)

La Justicia de Córdoba condenó esta semana al joven de 18 años que mató a un cachorro de puma en la localidad de La Playosa, ubicada en el departamento General San Martín. El caso sucedió el mes pasado y se conoció tras la viralización de imágenes en las redes sociales que mostraban al violento atacando al animal a garrotazos.

El agresor es Orlando Gauna, quien reconoció su responsabilidad en el hecho en un juicio abreviado. La sentencia fue dictada el lunes pasado por la jueza María Soledad Dottori, del Juzgado de Control de la ciudad de Villa María, a menos de 20 días del comienzo del proceso.

La magistrada condenó al joven a un año de prisión de cumplimiento condicional. También le impuso la obligatoriedad terminar sus estudios secundarios y le ordenó que se capacite en materia ambiental y fauna silvestre (artículo 27 bis, del Código Penal).

En este sentido, Dottori propuso que el acusado recurra a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María.

La resolución, además, dispone el decomiso del garrote con el que Gauna golpeó al felino, como así también su teléfono celular, utilizado para filmar los videos que muestran la aberrante agresión.

El expediente se inició de oficio el 22 de septiembre en la Fiscalía de Competencia Múltiple N°1 de Villa María luego de que se difundieran los videos por redes que exhibían el ataque contra el puma y generaron indignación.

En el marco de la investigación, encabezada por fiscal Silvia Maldonado y que contó con la colaboración de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal del Ministerio Público Fiscal, se allanó un establecimiento rural en cercanías de La Playosa. Allí, se halló el cuerpo sin vida del ejemplar silvestre y se procedió al secuestro del garrote.

Asimismo, se dispuso a la detención del joven condenado por la infracción a la Ley Nacional Nº22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que busca preservar la fauna autóctona y establece penas para quienes atenten contra su vida o bienestar.

Durante su declaración indagatoria, el imputado admitió su participación en los hechos y solicitó la posibilidad de realizar un juicio abreviado, contemplado por el Código Procesal Penal de Córdoba. El Ministerio Público Fiscal aceptó y arribó así a un acuerdo con la defensa.

“De esta manera, se pudo dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado nacional y provincial en la materia: Ley Nacional 22421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre; Ley Provincial 14346 de Actos de Crueldad Animal; Ley Nacional 25675 de Ambiente; y Ley Provincial de Política Ambiental 10208″, destacaron desde el Poder Judicial de Córdoba.

Otro caso de maltrato animal

Las autoridades de La Plata rescataron en las últimas horas a cinco galgos en estado de extremo abandono, que eran utilizados por su dueño para cazar.

Los animales, localizados en una casa ubicada en 609 entre 124 y 125, estaban atados con cadenas, carecían de acceso a agua y comida, y convivían entre sus propios excrementos. La intervención policial terminó con la detención del propietario, identificado como L.F.H., de 32 años.

Según informó 0221, los galgos presentaron cuadros de desnutrición y signos de agresividad, como consecuencia del encierro y el estrés al que estuvieron expuestos durante semanas.

En el marco de una causa por infracción a la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, dispuso que los animales, tras ser atendidos por los especialistas, quedaran bajo el cuidado de una ONG de protección animal local.

Durante el procedimiento, el acusado indicó a las autoridades que mantenía a los galgos en esas condiciones “para mejorar su capacidad cazadora”.