Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

Detuvieron a un joven por matar a golpes a un puma y compartir el video en redes sociales

Un joven de 18 años fue detenido en La Playosa, localidad ubicada en el departamento General San Martín, en la provincia de Córdoba, tras la viralización de imágenes en las redes sociales que lo mostraban atacando a un cachorro de puma.

La acción fue considerada presunta infracción de la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

La intervención de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por la fiscal Silvia Maldonado, activó un procedimiento en la zona rural. El operativo incluyó un allanamiento en un establecimiento, donde el personal policial halló el cuerpo sin vida de un puma.

Además, los agentes incautaron un elemento contundente tipo garrote que habría sido usado en el ataque al animal.

La investigación se desencadenó luego de la aparición de publicaciones en redes sociales en las que se observaba al joven agrediendo al ejemplar silvestre. Un médico veterinario participó en el operativo y ratificó la muerte del animal durante el mismo.

El caso recayó bajo la órbita de la justicia tras motivar la reacción de la comunidad por la crudeza de las imágenes difundidas. La Fiscalía continúa con las actuaciones pertinentes, mientras el joven permanece detenido bajo la acusación formal de incumplimiento a la normativa de protección de fauna.

La Ley Nacional N.º 22.421 busca preservar la fauna autóctona y establece penas para quienes atenten contra su vida o bienestar.

La brutal agresión de un hombre a sus perros en La Plata

El hombre golpeó a sus perros frente a sus vecinos (Imágenes sensibles)

Días atrás se dio un caso similar de maltrato animal. Un hombre fue grabado por una vecina cuando agredía y ahorcaba a sus perros en el barrio La Hermosura de La Plata, cerca de Ruta 11 y la calle 639, y el caso causó un profundo impacto en la comunidad.

Como informó 0221, la filmación se obtuvo entre las 10 y las 11 de la mañana y permitió que la policía fuera notificada de inmediato. Los efectivos del Comando de Patrullas se presentaron rápidamente en el domicilio, detuvieron al implicado y rescataron a los demás animales del lugar.

Según datos del medio local, el joven de 23 años fue registrado en video en el preciso momento en que atacaba brutalmente a los perros, propinándoles patadas y usando un palo para golpearlos.

Las escenas capturadas impulsaron la respuesta policial y la intervención de la Fiscalía N° 17 de La Plata, al frente de Eugenia Di Lorenzo, especialista en causas de maltrato animal. La grabación se convirtió en una prueba central en el expediente judicial iniciado por el delito.

Fuentes oficiales relataron que el animal que lograron salvar mostraba síntomas claros de desnutrición y falta de higiene. Tras la aprehensión, los perros quedaron bajo el resguardo de organizaciones proteccionistas, mientras los investigadores avanzan para determinar tanto el alcance de los daños como las condiciones de vida de los animales restantes de la vivienda.

Las asociaciones presentes verificaron personalmente el estado de los perros y aseguraron que recibirán atención veterinaria y cuidados específicos hasta lograr su recuperación, según informaron quienes participaron en el operativo.

El joven quedó imputado por maltrato animal, de acuerdo con lo aportado por 0221. El hecho reabrió el debate sobre el abuso hacia animales domésticos y ratificó la urgencia de mejorar las políticas de prevención y sanción. La causa se tramita bajo el marco legal vigente, que contempla penalizaciones como la inhabilitación para tener mascotas y posibles penas de prisión.

Miembros de la comunidad de La Hermosura manifestaron su alarma ante el episodio y pidieron más presencia estatal para garantizar la protección de los animales y una reacción inmediata frente a situaciones como esta. La fiscalía se encuentra evaluando las pruebas para definir la situación judicial del acusado y asegurar que las mascotas reciban protección definitiva. La viralización del video fue determinante para la movilización tanto de vecinos como de organizaciones que exigen mayores controles y campañas de concientización.