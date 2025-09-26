Sociedad

Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

La difusión de la publicación en la que el joven ataca al animal silvestre generó indignación y llevó a la intervención de la fiscalía

Guardar
Detuvieron a un joven por
Detuvieron a un joven por matar a golpes a un puma y compartir el video en redes sociales

Un joven de 18 años fue detenido en La Playosa, localidad ubicada en el departamento General San Martín, en la provincia de Córdoba, tras la viralización de imágenes en las redes sociales que lo mostraban atacando a un cachorro de puma.

La acción fue considerada presunta infracción de la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

La intervención de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por la fiscal Silvia Maldonado, activó un procedimiento en la zona rural. El operativo incluyó un allanamiento en un establecimiento, donde el personal policial halló el cuerpo sin vida de un puma.

Además, los agentes incautaron un elemento contundente tipo garrote que habría sido usado en el ataque al animal.

La investigación se desencadenó luego de la aparición de publicaciones en redes sociales en las que se observaba al joven agrediendo al ejemplar silvestre. Un médico veterinario participó en el operativo y ratificó la muerte del animal durante el mismo.

El caso recayó bajo la órbita de la justicia tras motivar la reacción de la comunidad por la crudeza de las imágenes difundidas. La Fiscalía continúa con las actuaciones pertinentes, mientras el joven permanece detenido bajo la acusación formal de incumplimiento a la normativa de protección de fauna.

La Ley Nacional N.º 22.421 busca preservar la fauna autóctona y establece penas para quienes atenten contra su vida o bienestar.

La brutal agresión de un hombre a sus perros en La Plata

El hombre golpeó a sus perros frente a sus vecinos (Imágenes sensibles)

Días atrás se dio un caso similar de maltrato animal. Un hombre fue grabado por una vecina cuando agredía y ahorcaba a sus perros en el barrio La Hermosura de La Plata, cerca de Ruta 11 y la calle 639, y el caso causó un profundo impacto en la comunidad.

Como informó 0221, la filmación se obtuvo entre las 10 y las 11 de la mañana y permitió que la policía fuera notificada de inmediato. Los efectivos del Comando de Patrullas se presentaron rápidamente en el domicilio, detuvieron al implicado y rescataron a los demás animales del lugar.

Según datos del medio local, el joven de 23 años fue registrado en video en el preciso momento en que atacaba brutalmente a los perros, propinándoles patadas y usando un palo para golpearlos.

Las escenas capturadas impulsaron la respuesta policial y la intervención de la Fiscalía N° 17 de La Plata, al frente de Eugenia Di Lorenzo, especialista en causas de maltrato animal. La grabación se convirtió en una prueba central en el expediente judicial iniciado por el delito.

Fuentes oficiales relataron que el animal que lograron salvar mostraba síntomas claros de desnutrición y falta de higiene. Tras la aprehensión, los perros quedaron bajo el resguardo de organizaciones proteccionistas, mientras los investigadores avanzan para determinar tanto el alcance de los daños como las condiciones de vida de los animales restantes de la vivienda.

Las asociaciones presentes verificaron personalmente el estado de los perros y aseguraron que recibirán atención veterinaria y cuidados específicos hasta lograr su recuperación, según informaron quienes participaron en el operativo.

El joven quedó imputado por maltrato animal, de acuerdo con lo aportado por 0221. El hecho reabrió el debate sobre el abuso hacia animales domésticos y ratificó la urgencia de mejorar las políticas de prevención y sanción. La causa se tramita bajo el marco legal vigente, que contempla penalizaciones como la inhabilitación para tener mascotas y posibles penas de prisión.

Miembros de la comunidad de La Hermosura manifestaron su alarma ante el episodio y pidieron más presencia estatal para garantizar la protección de los animales y una reacción inmediata frente a situaciones como esta. La fiscalía se encuentra evaluando las pruebas para definir la situación judicial del acusado y asegurar que las mascotas reciban protección definitiva. La viralización del video fue determinante para la movilización tanto de vecinos como de organizaciones que exigen mayores controles y campañas de concientización.

Temas Relacionados

CórdobaPumaMaltrato animalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco en Florencio Varela: así busca Interpol al prófugo por el crimen de Morena, Brenda y Lara

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, sería ladero de “Pequeño J”, el supuesto líder narco que ordenó las ejecuciones de las jóvenes de 20 y 15 años en Florencio Varela. El fiscal habló del “sufrimiento inhumano” al que fueron sometidas las víctimas

Triple femicidio narco en Florencio

Ordenan nuevo juicio contra uno de los implicados en el femicidio de Micaela García

Se trata de Néstor Pavón, que había sido condenado como encubridor. Ahora será enjuiciado como partícipe del crimen, que tenía hasta ahora como único responsable a Sebastián Wagner. El asesinato de la joven ocurrió en 2017 y generó la sanción de una ley que lleva su nombre

Ordenan nuevo juicio contra uno

Un alumno de 15 años quedó en coma inducido tras una brutal golpiza en una escuela de Avellaneda

La pelea fue por un asiento. El agresor tiene 16 años y está a disposición de la Justicia. El reclamo de la familia

Un alumno de 15 años

Atacó con una botella a una mujer en Villa Pueyrredón para robarle el celular: lo detuvieron

La agresión ocurrió días atrás y quedó registrado en un video. El acusado, de 33 años, fue capturado en Villa Urquiza

Atacó con una botella a

Revés para Makintach: desestimaron la denuncia que presentó contra los fiscales

La jueza había pedido que se investigue a los funcionarios a cargo de su causa penal porque afirmó que manipularon las pruebas en su contra. La respuesta de la Justicia

Revés para Makintach: desestimaron la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde la apertura del cepo

Desde la apertura del cepo los argentinos ya compraron dólares por más de USD 12.500 millones

Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

Jornada financiera: mientras el Banco Central aplicó restricciones cambiarias, las reservas superaron los USD 41.000 millones

Los motivos detrás de la decisión de poner un nuevo cepo al dólar, según la mirada de los economistas

Distinguieron a la empresa OCP TECH en la Bolsa de Comercio por su proyecto Huella de Carbono

INFOBAE AMÉRICA
Rusia está ayudando a China

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

Partió a la NASA el satélite argentino Atenea, que viajará a la Luna en la misión espacial Artemis II

TELESHOW
Un nuevo paso en la

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria

Evelyn Botto habló de su particular vínculo con Fede Bal: “Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”