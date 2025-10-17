Nuevas revelaciones en el doble femicidio de Bahía Blanca: un cadáver semidesnudo, los rasguños del acusado y su fallida defensa

Las víctimas, Miriam Velázquez y Mariana Bustos

El fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N°5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, compartió detalles reveladores sobre el doble femicidio de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija Mariana Belén Bustos (25), quienes fueron halladas calcinadas en su casa durante la noche del martes 7 de octubre. El principal sospechoso de haberlas asesinado es un familiar, Maximiliano Walter Velázquez, quien se encuentra detenido.

Los equipos policiales encontraron los cuerpos de Miriam y Mariana juntos en la habitación principal. Uno de los cadáveres, el de la madre, fue hallado sin ropa de la cintura para abajo, mientras que en el lugar se detectaron rastros de violencia, como un mechón de pelo de la joven.

En la vivienda, las pericias revelaron dos focos de incendio en sendas habitaciones, ambos en colchones, y los bomberos aseguraron que se utilizó un acelerante, como combustible o alcohol. El fiscal destacó además el hallazgo de “una botella plástica con olor a combustible y la tapa del tanque de la moto de Mariana en el living, junto a un almohadón manchado”, lo que llevó a sospechar que el combustible de la moto de la joven se utilizó para iniciar el fuego.

La casa donde encontraron los cuerpos

Los investigadores también observaron que el vehículo de Mariana fue ingresado en el living, algo inusual, según conocidos de la víctima, quienes afirmaron que ella no solía guardar el rodado dentro de la casa. La manguera del tanque de la moto apareció cortada.

Otro dato de interés es que la Policía secuestró ropa del sospechoso con olor a combustible en el allanamiento a su domicilio.

Viego relató que una testigo vio al imputado llegar en su moto a la vivienda de las víctimas cerca de las 18.30 de ese martes. Otro testigo avisó que, poco antes de advertirse el incendio, varias horas más tarde, alguien salió de la casa con una moto con características similares. “El relevamiento de cámaras y el trabajo policial nos permitió reconstruir el trayecto y captar al detenido llegando, pero no hay imágenes que lo muestren saliendo del domicilio en el horario que él indicó”, subrayó el fiscal.

Maximiliano Velázquez, el acusado

Durante la indagatoria, Velázquez afirmó que se fue del lugar aproximadamente a las 19.30. “El acusado declaró que su recorrido posterior fue por otra zona de la ciudad, pero las cámaras que revisamos no lo ubican por allí”, contó el representante del Ministerio Público.

Además, reveló inconsistencias en su defensa: al momento de la detención, los investigadores advirtieron que a la moto de Velázquez le faltaban unos calcos, quizá una forma de no ser detectado. Él alegó que su hijo los había arrancado meses atrás y que los había terminado de quitar el domingo anterior al hecho. Sin embargo, los videos muestran que a las 18.30 del martes, la moto seguía intacta, por lo que dedujeron que los calcos fueron quitados después.

El detenido, al ser revisado, presentaba varias lesiones: rasguños en el pecho, debajo de una tetilla, en el rostro y el abdomen derecho. Velázquez sostuvo que se lastimó al caerle un artefacto encima cuando ordenaba una estantería, pero la Policía no encontró en su casa dicho objeto y la propia esposa del acusado negó que existiera. Dijo el accidente también había sucedido el domingo anterior al hecho. Según el fiscal, los médicos que lo examinaron concluyeron que “las marcas provienen de uñas y que datan del día del hecho, no de días anteriores”.

Familiares, amigos y vecinos marcharon por justicia (X: @eternapancito)

Todavía restan realizar estudios complementarios para determinar si las muertes de Miriam y Mariana ocurrieron antes del incendio o por acción del fuego, dato que definirá la calificación legal del hecho. “La información de las muestras llegará a La Plata la semana siguiente y, en cuanto tengamos el resultado, definiremos la mecánica y la calificación correcta”, aseguró el fiscal.

Lo que sí descartaron los análisis forenses hasta el momento es que se hayan usado armas de fuego. Los cuerpos pasaron por rayos X, autopsia y tomografías, sin hallarse proyectiles ni vainas.

Con respecto a la relación entre acusado y víctimas (Velázquez es primo de Miriam y tío de Mariana), el fiscal explicó que existen versiones cruzadas y que la investigación no descarta ninguna hipótesis.