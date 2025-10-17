Insólito robo en Misiones: se llevaron una antena de transmisión de 48 metros de un canal regional

El operativo permitió hallar la torre desarmada y otros artefactos en un taller de chapa y pintura sobre la Ruta Provincial N.º 1

La sustracción de una torre de transmisión de 48 metros en la zona rural de Apóstoles, en la provincia de Misiones, descolocó a los habitantes y sorprendió al canal de televisión de la región al que pertenecía el artefacto. El hecho, inusual por el volumen y la logística necesarios para desmontar y trasladar una estructura de semejante tamaño, implicó el desarme detallado y el transporte de ocho tramos metálicos.

El operativo, desplegado por efectivos de la Unidad Regional VII de la Policía local, permitió ubicar y secuestrar el equipamiento robado en un taller ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 1, bajo el marco de las acciones preventivas implementadas en el Megaoperativo de Seguridad Provincial.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un hombre de 42 años, el pasado 14 de octubre. Al regresar a las instalaciones del canal, situadas en el paraje El Solitario, el denunciante notó la ausencia de una torre metálica modelo C35, conformada por ocho tramos de seis metros cada uno, así como de una puerta metálica también perteneciente al canal televisivo.

De inmediato, personal policial inició tareas encubiertas y seguimientos para dar con los responsables y ubicar los elementos desaparecidos.

Las pesquisas condujeron a un taller de chapa y pintura emplazado en el kilómetro 16 de la mencionada ruta. Con autorización del Juzgado de Instrucción N.º 4, efectivos de la Comisaría Segunda y de la División Brigada de Investigaciones llevaron adelante un allanamiento que permitió hallar la estructura de la torre desarmada junto a otros objetos sospechosos.

El procedimiento arrojó como resultado el secuestro de siete rollos de alambre de acero de alta resistencia, la torre metálica fragmentada en ocho tramos y una puerta de chapa, todos identificados plenamente por el denunciante como pertenecientes al canal afectado. Los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para garantizar su resguardo, en tanto avanza la causa judicial.

El lugar donde se halló la infraestructura sustraída corresponde a un ciudadano identificado como A.M. R., quien fue formalmente notificado de la instrucción del caso por orden judicial.

El magistrado interviniente dispuso medidas para asegurar el cumplimiento de las diligencias de rigor antes de proceder con la restitución de la torre a la empresa damnificada.

En la misma línea, los trabajos investigativos continuaron con nuevas operaciones durante la jornada siguiente. Personal de la División Brigada de Investigaciones de la UR VII regresó al taller sobre la Ruta Provincial N.º 1, Km 16, logrando secuestrar partes adicionales de la infraestructura de transmisión.

En esta oportunidad, se procedió al retiro de cuatro paneles repetidores de señal, cuatro soportes metálicos y una bandeja metálica de dos metros de longitud.

Estos elementos fueron entregados de manera voluntaria por el propietario del taller a la comisión policial. La totalidad de lo recuperado fue inmediatamente reconocida y validada por el denunciante, cerrando así el proceso de recuperación de la estructura completa que había sido robada.

Las actuaciones judiciales prosiguen según lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción N.º 4, mientras la totalidad de los materiales permanece bajo resguardo de las autoridades policiales. Solo cuando se cumpla con toda la tramitación requerida por la Justicia, la torre y los demás componentes recuperados volverán a manos del canal televisivo afectado por este episodio.

Personal de Trenes Argentinos en conjunto con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) impidieron un robo de cables en la línea Mitre, donde dos ramales se encontraban fuera de servicio por tareas de mantenimiento. La totalidad del episodio, ocurrido el mes pasado, quedó registrada por cámaras del nuevo sistema de vigilancia, mientras el presunto implicado resultó detenido.

La empresa estatal notificó que el hecho se registró alrededor de las 2.30 en la zona de Empalme Maldonado, un punto clave para el servicio ferroviario, situado cerca de la avenida Belisario Roldán, en Palermo.

El sujeto fue detectado a través de una torre móvil de seguridad, recientemente instalada en Empalme Maldonado y equipada con domo de visión de 360 grados, al identificar la presencia sospechosa de una persona en las vías, que se dirigía hacia la cabina de señales.

Según muestran las imágenes captadas, el individuo inició la manipulación de cables, aparentemente con intención de robarlos, lo cual activó el protocolo de alerta en el Centro de Monitoreo.

En ese momento, la infraestructura carecía de energía eléctrica por las obras previamente programadas en los ramales Mitre y Suárez, lo que fue determinante para que el detenido resultara ileso. Voceros explicaron: “De encontrarse la vía energizada, el ladrón podría haber muerto electrocutado”.

El asaltante, de 24 años, fue aprehendido en la zona y puesto a disposición de las autoridades de la PFA. Luego, fue trasladado a la comisaría correspondiente al ferrocarril Mitre, donde se constató que no llegó a robar ni dañar propiedad pública.