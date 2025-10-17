Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

Un perro quedó colgado de un ascensor luego de que su correa quedara trabada en la puerta: la reacción del vecino que lo rescató

“Una escena dantesca”. Así describió Leo Blumberg la situación que vivió este jueves mientras trabajaba en su estudio de música, ubicado en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo. Era pleno mediodía. Él, compositor y productor, suele estar a toda hora inmerso en sonidos fuertes que suelen apartarlo de lo que pasa afuera del departamento. Sin embargo, por casualidad o destino, esta vez estaba en una reunión que le permitió escuchar lo que ocurría en el pasillo. Y era un drama.

Todo comenzó cerca de las 13:20. En ese momento, comenzó a sonar un ruido ensordecedor. Molesto, pero conocido: la alarma de emergencias del ascensor. “Siempre alguien se queda atrapado, pensé que había vuelto a pasar”, contó Leo en diálogo con Infobae sobre los momentos previos a convertirse en el héroe de una pareja y su mascota.

Lo que pasaba era que una vecina había quedado encerrada justo en el primer piso, donde está su estudio. Cuando se acercó a la puerta automática para hablar con ella, se encontró con que era una mujer extranjera que hablaba en inglés y repetía desesperadamente una palabra.

“Me decía ‘dog, dog, dog’. Al principio no entendía por qué. Después bajé al hall de entrada y lo vi”, relató el hombre, que también es director de la carrera de música en ORT. En ese ámbito institucional fue que aprendió la maniobra clave que intentó adaptar e implementó con éxito en esta situación: RCP.

Es que en la planta baja del edificio de 13 pisos, Leo se encontró con el perro de su vecina colgado del extremo izquierdo de la puerta automática del ascensor. Este se había cerrado justo cuando el animal estaba por subir. En consecuencia, quedó enganchado de la correa y subió al ritmo del elevador hasta que quedó atorado.

La secuencia grabada por las cámaras de seguridad

Cuando el dueño de Bloomberg Música llegó para socorrerlo, el perro ya llevaba algunos segundos ahorcándose. Se asfixiaba. Había dejado de mover sus patitas, que sacudió desesperadamente mucho tiempo intentando soltarse.

“Yo le vi el gancho del pretal y lo solté lo más rápido que pude. Mi perro tiene la misma correa entonces sabía cómo sacarlo. Cuando lo agarré estaba casi sin signos vitales, no reaccionaba. Le hice RCP como pude. Yo sé hacerlo en personas, pero en un perro no es lo mismo. De todas formas empecé a hacerle compresiones hasta que de a poco se fue recuperando”, contó Leo, que le terminó salvando la vida.

La terrible escena quedó grabada de principio a fin por las cámaras de seguridad del hall de entrada, que registró toda la secuencia: desde que el perro queda afuera del ascensor hasta que finalmente lo rescatan después de quedar inconsciente por la asfixia de su correa.

Tras auxiliar al animal, Leo se acercó a la puerta del ascensor -que seguía trabado en el primer piso- y le dijo a la vecina que su perro ya estaba bien. “Se lo dije como pude en inglés. Al mismo tiempo estaba viniendo el encargado para destrabar el ascensor. La escena duró algunos minutos y yo después me llevé al perro a mi departamento hasta que el novio de ella lo vino a buscar”, señaló.

Aunque la situación fue resulta con éxito, a Leo lo dejó movilizado. Y también le dejó una idea sobre la que ya empezó a trabajar: componer una canción de pocos segundos que explique cómo hacerle RCP a una mascota. “Ya me contacté con una veterinaria para que me explique los pasos y seguramente la haga en los próximos días. Es una información útil y necesaria”, concluyó.