Crimen y Justicia

Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

El hecho ocurrió este jueves en Villa Crespo y quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio. El relato del vecino que lo salvó

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Un perro quedó colgado de un ascensor luego de que su correa quedara trabada en la puerta: la reacción del vecino que lo rescató

“Una escena dantesca”. Así describió Leo Blumberg la situación que vivió este jueves mientras trabajaba en su estudio de música, ubicado en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo. Era pleno mediodía. Él, compositor y productor, suele estar a toda hora inmerso en sonidos fuertes que suelen apartarlo de lo que pasa afuera del departamento. Sin embargo, por casualidad o destino, esta vez estaba en una reunión que le permitió escuchar lo que ocurría en el pasillo. Y era un drama.

Todo comenzó cerca de las 13:20. En ese momento, comenzó a sonar un ruido ensordecedor. Molesto, pero conocido: la alarma de emergencias del ascensor. “Siempre alguien se queda atrapado, pensé que había vuelto a pasar”, contó Leo en diálogo con Infobae sobre los momentos previos a convertirse en el héroe de una pareja y su mascota.

Lo que pasaba era que una vecina había quedado encerrada justo en el primer piso, donde está su estudio. Cuando se acercó a la puerta automática para hablar con ella, se encontró con que era una mujer extranjera que hablaba en inglés y repetía desesperadamente una palabra.

“Me decía ‘dog, dog, dog’. Al principio no entendía por qué. Después bajé al hall de entrada y lo vi”, relató el hombre, que también es director de la carrera de música en ORT. En ese ámbito institucional fue que aprendió la maniobra clave que intentó adaptar e implementó con éxito en esta situación: RCP.

Es que en la planta baja del edificio de 13 pisos, Leo se encontró con el perro de su vecina colgado del extremo izquierdo de la puerta automática del ascensor. Este se había cerrado justo cuando el animal estaba por subir. En consecuencia, quedó enganchado de la correa y subió al ritmo del elevador hasta que quedó atorado.

La secuencia grabada por las
La secuencia grabada por las cámaras de seguridad

Cuando el dueño de Bloomberg Música llegó para socorrerlo, el perro ya llevaba algunos segundos ahorcándose. Se asfixiaba. Había dejado de mover sus patitas, que sacudió desesperadamente mucho tiempo intentando soltarse.

Yo le vi el gancho del pretal y lo solté lo más rápido que pude. Mi perro tiene la misma correa entonces sabía cómo sacarlo. Cuando lo agarré estaba casi sin signos vitales, no reaccionaba. Le hice RCP como pude. Yo sé hacerlo en personas, pero en un perro no es lo mismo. De todas formas empecé a hacerle compresiones hasta que de a poco se fue recuperando”, contó Leo, que le terminó salvando la vida.

La terrible escena quedó grabada de principio a fin por las cámaras de seguridad del hall de entrada, que registró toda la secuencia: desde que el perro queda afuera del ascensor hasta que finalmente lo rescatan después de quedar inconsciente por la asfixia de su correa.

Tras auxiliar al animal, Leo se acercó a la puerta del ascensor -que seguía trabado en el primer piso- y le dijo a la vecina que su perro ya estaba bien. “Se lo dije como pude en inglés. Al mismo tiempo estaba viniendo el encargado para destrabar el ascensor. La escena duró algunos minutos y yo después me llevé al perro a mi departamento hasta que el novio de ella lo vino a buscar”, señaló.

Aunque la situación fue resulta con éxito, a Leo lo dejó movilizado. Y también le dejó una idea sobre la que ya empezó a trabajar: componer una canción de pocos segundos que explique cómo hacerle RCP a una mascota. “Ya me contacté con una veterinaria para que me explique los pasos y seguramente la haga en los próximos días. Es una información útil y necesaria”, concluyó.

Temas Relacionados

RCPPerrosMascotasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Espeluznante hallazgo en Santiago del Estero: encontraron un bebé muerto en una caja de zapatos

El macabro hecho fue descubierto en un basural, a 50 metros de la ruta 92 que atraviesa el pueblo de Otumpa, al noreste de la provincia. Podría tratarse de un aborto reciente o un parto clandestino

Espeluznante hallazgo en Santiago del

“Miraba desde el balcón a ver si volvía”: habló por primera vez la mamá del joven que apareció muerto en Coghlan 41 años después

Irma Lima dio una entrevista antes de la indagatoria a Cristian Graf, quien declarará hoy a partir de las 10:30. El cuerpo del joven, desaparecido en julio de 1984, fue hallado enterrado el 20 de mayo último, en el jardín de la casa del sospechoso

“Miraba desde el balcón a

Detuvieron a un empresario de medios de La Plata por golpear y hostigar a su ex pareja durante años

Se trata de Agustín Raimondo, propietario de una radio, un diario digital y un canal de streaming en la capital bonaerense. El estremecedor relato de la última denuncia de la víctima

Detuvieron a un empresario de

Condenaron a un funcionario municipal de Corrientes por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Luego de que el acusado aceptara su culpabilidad, fue beneficiado al evitar ir a la cárcel. Sin embargo, deberá cumplir con una serie de medidas de control y conducta impuestas por la Justicia

Condenaron a un funcionario municipal

Así actuaba una banda que hacía delivery de drogas con drones en una cárcel de Córdoba: hay 10 detenidos

Operaban en el penal Bouwer. Además, hacían entregas de teléfonos y otros elementos prohibidos

Así actuaba una banda que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de escalopes de pescado,

Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

El multimillonario Bryan Johnson reveló cuál es su comida favorita para alcanzar la longevidad

Mercados: las acciones y los bonos operan con mínimas variantes, pendientes del mercado cambiario

Dos pueblos argentinos fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo

Itai Hagman denunció una campaña antisemita en su contra: “Hay un cálculo electoral detrás de esos ataques”

INFOBAE AMÉRICA
Ace Frehley, el genio detrás

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC en Corea del Sur

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

TELESHOW
Murió Alejandro Fiori, guitarrista de

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”