Detuvieron a un empresario de medios de La Plata por golpear y hostigar a su ex pareja durante años

Agustín Raimondo, el dueño de una radio detenido en La Plata

Agustín Raimondo (38), reconocido empresario de medios de la ciudad de La Plata, quedó formalmente detenido ayer luego de entregarse a la Justicia ante la grave imputación que pesa en su contra: está acusado de haber sometido a su ex pareja a años de violencia física y psicológica.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata y publicada por el diario El Día, Raimondo fue imputado del delito de lesiones graves doblemente agravadas por cometerse con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar un contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia.

Según detallaron fuentes judiciales reseñadas por el medio, sobre Raimondo pesan un total de tres causas, acumuladas y ya elevadas a juicio oral. El pedido de detención había sido solicitado por Juan Pablo Caniggia, fiscal de juicio, y avalado por el TOC Nº1.

El tribunal consideró que existen pruebas suficientes para sostener la imputación contra el acusado, quien figura en registros oficiales como propietario de Cool Radio, el diario digital La Plata 1 y el canal de streaming Miro Stream, todos medios bajo el ala del denominado Grupo Cool. Su radio, además de la capital bonaerense, es escuchada en ciudades como Pinamar, Villa Carlos Paz, Dolores y San Antonio de Areco.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre abril de 2012 y abril de 2021, Raimondo habría ejercido agresiones verbales, físicas y psicológicas contra su entonces pareja, incluyendo actos de hostigamiento que derivaron en “un daño psicológico moderado”, según estableció la pericia realizada por una psicóloga.

La última denuncia en su contra fue radicada hace apenas una semana. F.M., su ex, relató en las redes sociales el estremecedor momento que vivió a manos de Raimondo. De acuerdo con la víctima, el empresario se presentó intempestivamente en el colegio de la hija que tienen en común -en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos- y se ubicó al lado de la mujer, pese a la orden de restricción de acercamiento que pesa en su contra.

Raimondo quedó detenido ayer

“Mi agresor (A.R.), dueño de Co*l Radio de La Plata, violando todas las medidas cautelares, vino a Tres Arroyos desde La Plata y se presentó al lado mío a la salida del colegio, continuando con su hostigamiento constante que viene desde hace más de 3 años”, escribió F.M. en su perfil de Instagram.

“Viajó 500 km, violó todas las medidas judiciales, se acercó con total impunidad aunque está procesado en una causa penal por lesiones graves por daño psicológico doblemente agravado (estamos esperando fecha de juicio), e incluso por desobediencia”, contó la ex mujer de Raimondo en su posteo, publicado el 9 de octubre pasado.

El hombre se presentó en el colegio de su hija con un peluche gigante con el objetivo de sorprender a la menor. Desde el establecimiento educativo llamaron al 911, aunque a pesar de eso -siempre de acuerdo con el relato de la víctima-, el hombre las siguió.

“Se apareció a la salida del colegio con un oso de peluche gigante generando lo que ya se imaginan en una niña. Por suerte el colegio llamó a la policía y aún así, nos siguió hasta la esquina gritándole a la menor que estaba en shock pidiéndome a los gritos que nos vayamos de ahí porque tenía mucho miedo. (La Nena) no corrió a abrazarlo. Me agarraba desesperada pidiéndome que la sacara de ahí“, continuó F.M..

El empresario le envió un mensaje de voz en el que le pidió a su ex que se vieran, “dejar los abogados de lado” y “juntarse a tomar un café”.

“Todo eso que hacen los tipos cuyas ex parejas aparecen muertas. Me dijo “me voy a quedar unos días acá, quiero ver a la nena” (con quien no tiene vínculo desde hace 3 años por decisión judicial por una medida cautelar) y a pesar de que existe una causa penal aberrante sobre la que no pienso hablar por acá“, añadió la ex mujer.

“Quienes conocen a A.R. saben de lo que les hablo: “no te metas conmigo y con quien tiene el poder porque vas a terminar mal”, me dijo hace un tiempo. No quiero terminar mal ni muerta ni todo eso que él vino a buscar a mi ciudad, a la cual nos vinimos cuando un juez de La Plata nos autorizó el cambio del centro de vida basándose en nuestro derecho a una vida “libre de violencias” (ya sabemos de quién)“, contó la mujer, para luego terminar con una frase que estremece.

“Si a mí me pasa algo, quiero que todo el mundo sepa quién fue”, sentenció.

El empresario es dueño de una radio, un diario digital y una canal de streaming

Comunicado del sindicato de prensa bonaerense

A raíz de este caso, el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) denunció la situación en redes sociales.

“La desatención social, la impunidad y la ineficacia de las instituciones reproduce y profundiza la violencia contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas.Por eso como organización sindical no podemos permanecer ajenos, sin empatía, frente a la violencia familiar de la que es objeto una colega que recientemente volvió a denunciar judicial y por redes sociales a su ex pareja. Máxime cuando el señalado, A.R., dirige Cadena Cool Radio 103.7 y el portal LaPlata 1.com”, dijo el gremio.

En ese sentido, agregaron que “como organización sindical no pueden permanecer ajenos, sin empatía, frente a la violencia familiar de la que es objeto una colega que recientemente volvió a denunciar judicial y por redes sociales a su ex pareja”.

De acuerdo con el Sindicato, “la situación fue adquiriendo un continuum de violencia, diferentes tipos y modalidades que incluyen violencia física, psicológica, económica y laboral entre otras”.

“Esta persona acumula varias denuncias penales, inclusive de la actual letrada de su expareja (nuestra colega) por amenazas y violación de todas las medidas de protección hacia su defendida y su hija dictadas en el marco de la ley 26.485”.

Y cierra el texto: “Frente a ello no solo alertamos sobre la situación sino que pedimos atención y celeridad a las instituciones que deben atender, sancionar y reparar estas violencias”.