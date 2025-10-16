Crimen y Justicia

La dura postura de la Corte Suprema ante un caso abuso infantil que lleva 15 años sin tratarse y tiene 27 fojas

Los jueces del máximo tribunal solicitaron que el expediente reciba trámite inmediato y que se evalúen sanciones disciplinarias por el prolongado retardo en la investigación

Guardar
La denuncia se hizo en
La denuncia se hizo en 2009 y aún hoy no ha habido Justicia

En el marco de un incidente de competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió que un expediente en el que se denunció el abuso sexual de una menor en 2009 reciba inmediato trámite, al tiempo que sugirió evaluar la aplicación de sanciones disciplinarias a los tribunales intervinientes por el prolongado retardo en la investigación.

El fallo subraya que la inacción de los órganos jurisdiccionales “durante 15 años… ha comprometido el desarrollo de la investigación penal y atentado gravemente contra el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”, sostuvo el máximo tribunal.

El fallo, además, advirtió que “un actuar semejante no es admisible en la tramitación de ningún expediente judicial, pero menos aún puede tolerarse en casos donde se denuncian abominables delitos de índole sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes”.

Según el expediente, la denuncia original fue presentada el 18 de agosto de 2009 por la madre de una niña que en ese momento tenía 12 años, y apuntó al tío por un abuso sexual que, según consta, habría ocurrido en 2003, cuando la familia residía en la localidad bonaerense de Pilar.

La causa quedó radicada en el entonces Juzgado Penal de Instancia de la Quinta Nominación de Santa Fe, a cargo del juez Darío Daniel Sánchez, quien ordenó exámenes ginecológicos y psicológicos que se practicaron el 11 de septiembre de 2009.

El fallo enfatizó: “Después de siete años, y sin que se observe actividad investigativa y probatoria alguna en el expediente, el 19 de octubre de 2016 el magistrado corrió vista al Ministerio Público a efectos de que ‘indique los pasos a seguir’”. El fiscal opinó que correspondía declarar la incompetencia en favor de la justicia bonaerense, decisión que fue adoptada por el tribunal el 21 de febrero de 2017.

Sin embargo, las actuaciones, “consistentes solamente en 20 fojas, recién fueron remitidas más de dos años y medio luego: el 26 de noviembre de 2019”.

Una vez recibido el expediente en Buenos Aires, el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar, a cargo de Nicolás Ceballos, rechazó competencia el 22 de enero de 2020, señalando, entre otros puntos, que no se habían agotado medidas para acreditar con certeza las circunstancias del hecho, no se había certificado el domicilio de los hechos ni se había escuchado a la víctima, ya mayor de edad.

El expediente volvió al Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1 de Santa Fe el 2 de marzo de 2020. Al cabo, el juez Nicolás Falkenberg corrió vista al Ministerio Público de la Acusación “sobre la cuestión de competencia”.

El Ministerio Público de la Acusación no tuvo por recibidas las actuaciones hasta el 29 de abril de 2024 y las remitió “en 27 fojas”. Posteriormente, el 28 de junio de 2024, el juez del Colegio de Jueces, José Luis García Troiano, mantuvo la declaración de incompetencia y elevó la causa a la Corte Suprema.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal decidió remitir el expediente al Colegio de Jueces de Santa Fe “al efecto de que reúna los elementos necesarios para dar precisión a la denuncia y resolver, luego,.. respecto de la competencia en razón del territorio”.

La Corte ordenó “dar inmediato trámite al expediente, adoptar las decisiones que correspondan y procurar que el daño sufrido por la víctima, hoy adulta, no se vea aún más incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia”.

Asimismo, notificó su decisión al Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar y a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe para que dispongan medidas y evalúen la eventual aplicación de sanciones disciplinarias.

El máximo tribunal señaló que, en el caso, “resulta por completo inadmisible que un magistrado someta a una niña de 12 años de edad a la realización de exámenes ginecológicos y luego mantenga la causa sin movimiento alguno durante largos años”.

Y afirmó que esa conducta supuso “una grave revictimización de la entonces menor”.

El fallo describió esas acciones como una muestra de comportamientos “especialmente repudiados por el ordenamiento jurídico argentino” y convocó a que los magistrados actúen evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

Temas Relacionados

abuso sexual infantilCorte Suprema de la Naciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos detenidos en Rosario por narcomenuedo con un drone que registró en tiempo real a los sospechosos

Además, se desmanteló de un punto de venta de estupefacientes en el barrio Zona Cero

Dos detenidos en Rosario por

Balearon el hospital de Rosario donde estaba internado al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Dos sospechosos en moto dispararon contra el frente del centro de salud conocido como HECA. No se sabía para ese entonces que a Dylan Cantero le habían dado el alta este mediodía

Balearon el hospital de Rosario

Detuvieron a una mujer tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde en González Catán

La encontraron en estado shock en su casa junto al cuerpo sumergido del chiquito. El fiscal del caso pidió que sea sometida a pericias psiquiátricas

Detuvieron a una mujer tras

Un comerciante fue asesinado y enterrado en el patio de su casa en Las Toninas: detuvieron a su empleado

Aarón González Rodríguez, dueño de una fábrica de pastas, estaba desaparecido desde hacía un mes y medio. La Policía allanó su casa, halló allí al imputado y apunta a que el crimen fue por codicia

Un comerciante fue asesinado y

“Falta de seguridad”: ordenaron a un banco que le devuelva a una jubilada lo que le robaron de su cuenta

La ciberestafa fue de USD22 mil y $800 mil, pero además la entidad debe indemnizarla con $10.000.000. La mujer sufre esclerosis múltiple progresiva

“Falta de seguridad”: ordenaron a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Taiana

Elecciones 2025, en vivo: Taiana dijo que está dispuesto a debatir con Santilli o con Karen Reichard y propuso lugares

Aseguran que hubo negligencia del chofer en el derrumbe del puente en la General Paz y le realizaron un control de alcoholemia

Dos detenidos en Rosario por narcomenuedo con un drone que registró en tiempo real a los sospechosos

Martín Menem envió al Senado la reforma de los DNU y no creen que se llegue a debatir antes de las elecciones

Santa Cruz: liberaron a un cóndor andino que había sido rescatado tras sufrir una intoxicación

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky llegó a Washington con

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

Mundial 2026: fechas, sedes confirmadas y selecciones clasificadas al torneo

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

TELESHOW
La emoción de la mamá

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”

Graciela Alfano criticó a Wanda Nara y opinó sobre su conflicto con la China Suárez: “¿Por qué la sociedad ve a estos seres?”

Rumores de tensión entre Valentina Cervantes con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Siente que la trata de tonta”

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo