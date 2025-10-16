Disparos y bombas molotov: el salvaje enfrentamiento entre bandas que dejó un muerto en Chaco

Crimen de un hombre en Resistencia, Chaco

La División Delitos Contra las Personas de la Policía de la provincia de Chaco detuvo a cinco personas acusadas de estar vinculadas al crimen de Gastón Salinas, un hombre de 37 años conocido como "Cuervito“, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza este miércoles en la zona de Villa Libertad, en la ciudad de Resistencia.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los investigadores obtuvieron el testimonio de testigos presenciales, quienes además de contar lo que observaron de la secuencia, también aportaron material fílmico que mostró el momento del ataque.

Fue así que pudieron identificar a varios de los presuntos participantes del crimen de “Cuervito”. Como resultado de estas pruebas, se detuvo a cinco sospechosos, mientras que otros tres permanecen prófugos con pedido de captura vigente.

En el lugar del crimen, trabajaron equipos del Gabinete Científico del Poder Judicial, la Fiscalía en turno y autoridades de la Dirección General de Investigaciones, quienes supervisaron las tareas periciales. Se secuestraron varias vainas servidas y el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la autopsia.

"Cuervito", la víctima

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la principal hipótesis es que el hecho estaría relacionado con una disputa previa por la venta de droga, lo que habría motivado enfrentamientos anteriores entre las dos bandas.

Por disposición de la Fiscalía Penal N° 15, se dio intervención al Departamento de Cibercrimen para el análisis de los videos aportados por los testigos y al Gabinete Científico para la realización de pruebas dermotest a los detenidos, quienes fueron notificados de su detención en una causa calificada como homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

El crimen se produjo en el cruce de pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia, en el marco de un enfrentamiento entre grupos locales que involucró disparos y el uso de bombas molotov. Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Salinas.

Según la información publicada por el medio local Diario Chaco, parte de los presentes responsabilizaban por el crimen a una familia, de apellido Fernández.

La muerte de Salinas no constituye un hecho aislado en la zona. El pasado lunes, en el sector sur de Resistencia, un joven denunció haber sido interceptado y atacado a tiros por un grupo de motociclistas, quienes posteriormente incendiaron su automóvil.

Entre los agresores se encontraba “Cuervito”, según la denuncia recogida por Diario Chaco. Este episodio refuerza la hipótesis de que los recientes hechos de violencia estarían vinculados entre sí.

Imágenes del operativo de la policía

El historial de enfrentamientos en Villa Libertad incluye otro episodio ocurrido en julio, cuando Salinas resultó herido por un disparo en una de sus piernas, también en el contexto de disputas entre grupos de la zona.

Asesinaron a un nene de 8 años en medio de una pelea a tiros entre tres familias en San Juan

Un nene de 8 años murió tras recibir un disparo en el tórax durante un tiroteo en Rawson, San Juan, en la madrugada del martes. Emir Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó sin signos vitales.

La investigación se centra en determinar la responsabilidad de los siete detenidos, entre ellos un menor de edad, quienes permanecen bajo custodia mientras se esperan los resultados de las pericias balísticas. En el lugar del hecho, los investigadores hallaron vainas servidas de pistolas 9 mm y 22 mm, además de balas completas que, según las autoridades, los involucrados intentaron descartar.

Según información de la Policía citada por Tiempo de San Juan, el conflicto comenzó horas antes con una pelea entre menores de las familias Limolle, Carrizo y, posteriormente, Barboza. La disputa escaló e involucró a adultos, derivando en una balacera en la Manzana 16, donde Emir Barboza, ajeno al altercado, fue alcanzado por un proyectil.

El despliegue policial incluyó a personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi. La rápida localización de los presuntos implicados fue posible tras una llamada al 911 que alertó sobre el inicio de la pelea minutos antes del tiroteo.

Durante los operativos, se secuestró un revólver calibre .22 y, en un rastrillaje posterior, se encontró otra arma de fuego. Ambas serán sometidas a peritajes para determinar si fueron utilizadas en la gresca y cuál provocó la muerte de Emir Barboza.

Hasta el momento, la Justicia no confirmó oficialmente la identidad del autor del disparo mortal, aunque el entorno familiar de la víctima asegura tenerlo identificado.