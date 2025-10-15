Balearon a una adolescente y un hombre en Rosario en dos hechos distintos

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde los tres heridos de los tres hechos de violencia fueron trasladados con distinta gravedad

Durante la tarde y noche de ayer martes, Rosario se vio afectada por tres hechos violentos que dejaron un saldo de tres personas heridas en distintos puntos de la ciudad. Dos personas fueron baleadas y un tercero apuñalado. Las víctimas son una adolescente, un hombre y un joven, quienes permanecen en observación en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con lesiones de diversa gravedad.

De acuerdo con la información, los agentes policiales activaron distintos protocolos de investigación ante la reiteración de episodios violentos en barrios periféricos, y derivaron los casos a las comisarías 16ª y 32ª según jurisdicción.

El episodio más grave ocurrió alrededor de las 20:15, cuando una adolescente de 16 años fue atacada en la zona de Río de Janeiro al 3200. La joven se encontraba junto a una amiga en la parte trasera de una vivienda cuando dos sujetos en una motocicleta Honda Wave realizaron disparos en dirección a la propiedad. Un proyectil alcanzó a la menor en la región del cuello.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Rosario3, un vecino auxilió a la víctima y la trasladó al HECA, donde los médicos confirmaron la presencia de una herida de arma de fuego en el cuello y permanecía internada bajo observación, aunque desde el hospital indicaron que el pronóstico es reservado. La Comisaría 32ª lleva adelante la investigación y trabaja para identificar a los responsables.

Horas antes, un hombre de 41 años, identificado como L. A. L., fue atacado en la zona sur de Rosario. El hecho se registró cerca de las 15:50 en calle Necochea al 3900, entre Presidente Quintana e Ivanowski, en el barrio Roque Sáenz Peña.

La víctima sufrió varias heridas de arma de fuego: los médicos detectaron impactos en pie izquierdo, fémur derecho y rostro y fue trasladada al HECA, donde permanece en observación.

El agresor, según las primeras reseñas policiales, sería un hombre encapuchado que utilizó una motocicleta Rowser negra para abandonar el lugar. La Comisaría 16ª interviene en la investigación del caso y trabaja en el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

Y finalmente, el tercer hecho de violencia ocurrió poco después de las 16:30 en la intersección de Calle 1735 y las vías del ferrocarril, también en la zona sur de Rosario. La víctima, B. E. S., de 26 años, ingresó inicialmente al Policlínico San Martín y fue luego derivado al hospital tras confirmarse la gravedad de la herida.

El hombre presentaba una lesión de arma blanca en la región del tórax. Las primeras averiguaciones apuntan a una discusión previa con su pareja, quien estaría sindicada como autora de la agresión, de acuerdo con la denuncia policial.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 32ª, que analiza testimonios y evidencia para esclarecer las circunstancias del hecho.

Balearon a un hombre en Rosario

A principios del mes de septiembre, también en Rosario, un nuevo episodio de violencia armada sacudió al barrio Las Flores Sur, donde un joven de 29 años fue atacado a balazos en las inmediaciones de las calles Flor de Nácar y Violeta.

La víctima fue asistida y trasladada de urgencia por sus familiares en un automóvil particular hasta el hospital Roque Sáenz Peña, donde permanece bajo observación médica en grave estado.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Comando Radioeléctrico se hizo presente en la escena tras ser alertado por el llamado al 911,

De esta manera, realizaron las tareas pertinentes en el lugar y secuestraron dos vainas servidas y una bala. También se detectaron dos impactos en una vivienda de la cuadra, aunque la Policía no pudo confirmar si correspondían al ataque de la tarde o si eran vestigios de un hecho anterior.

Los oficiales no hallaron armas ni otros elementos asociados a la agresión en la vía pública. La zona donde sucedió todo se encuentra bajo custodia, a la espera de que se realicen nuevas pericias.

Según los testigos, los responsables serían dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave blanca, ambos con casco, lo que dificultó su identificación. Para eso, los investigadores buscan recabar el material fílmico de las cámaras de seguridad de la zona para establecer cómo fueron los movimientos de los agresores antes del ataque.