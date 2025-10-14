El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

Florencia Ibáñez tras su arresto

el triple femicidio de Florencio Varela, declaró este lunes por tercera vez ante el fiscal del caso, Carlos Adrián Arribas. Lo había pedido el jueves pasado y su cita de esta mañana en la Fiscalía de Homicidios de La Matanza coincidió con la de su tío, Víctor Sotacuro Lázaro. Ambos están defendidos por el mismo abogado, Guillermo Endi y, casualmente, Florencia Ibáñez , acusada de haber participado en, declaró este lunes por tercera vez ante el fiscal del caso,. Lo había pedido el jueves pasado y su cita de esta mañana en la Fiscalía de Homicidios de La Matanza coincidió con la de su tío,. Ambos están defendidos por el mismo abogado,y, casualmente, ambos introdujeron otro nombre entre los sospechosos.

La semana pasada, Ibáñez había delatado a su amante Alex Ydone Castillo, peruano, buscado por la Justicia de su país, que lo acusa de intentar traficar 51 kilos de cocaína.

También hizo escalar en cuanto a peso el presunto móvil del triple femicidio: un robo de varias decenas de kilos de droga cuando Celeste, la primera arrepentida, habló apenas de 30. El blanco: varios narcos, entre ellos, Ydone Castillo, prófugo de la Justicia argentina.

Este lunes, Florencia decidió relatar lo que supuestamente vio el 18 de septiembre, el día previo a las tres muertes. Allí, introdujo al nuevo personaje en la trama, “El Bola”, amigo de Ydone Castillo. Del que también dio datos Víctor Sotacuro Lázaro, tío de la detenida y preso por el triple femicidio: lo ubicó junto a Pequeño J y “El Loco” David en su Volkswagen Fox blando de regreso de Florencio Varela.

Alex Roger Ydone Castillo

Para Florencia, “El Bola”, de origen Boliviano y de ahí su apodo, se dedica en el mundo narco a los “revoleos”, las bajadas de droga en avión desde el aire, con decenas de kilos a la vez.

“Voy a contar a partir del día 18 de septiembre, es decir, el día anterior al hecho”, empezó este lunes Florencia. Y siguió: “Sotacuro ya estaba en la calle, me vino a buscar y de ahí nos encontramos con el amigo de Alex, ‘El Bola’”.

El hijo de “El Bola” estaba presente y pidieron comida peruana en un restaurante donde “El Bola” lloró un poco sus problemas: se había peleado con su mujer poco antes. “Un rato más tarde, se fue solo. Me dijo que a trabajar, a hacer sus cosas. Él me decía que hacía ‘revoleos’”, continuó Ibáñez.

Lo volvió a ubicar en escena el martes posterior a los femicidios, cuando ella formateaba el celular de Sotacuro a pedido de su tía, Déborah, como ya había contado la semana pasada. Pero se olvidó ese día de hablar de “El Bola”.

“Alex me manda un mensaje diciéndome que prepare una muda de ropa, con cosas higiénicas, y que vaya hasta un lugar que no recuerdo donde era, pero sí que estaba atrás de la cancha de San Lorenzo. Ahí me lo encontré y estaba con su amigo ‘El Bola’”, amplió Florencia.

Ydone Castilllo e Ibánez, en una captura de cámara de seguridad en CABA

Luego, marcó a “El Bola” también, en una foto donde se lo ve con ropa deportiva y gorra. “No sé dónde vive ni cómo se llama, pero la información está en mi celular”, aseguró en voz alta ante el fiscal. Por lo visto, hay una chance para investigar al presunto narco.

En el documento que entregó, Ibáñez lloró un poco también, pero por amor: “El único error -aseguró- fue haberme enamorado de una persona mucho más grande que yo“, lanzó en sintonía con las razones que había dado la semana pasada para encubrir a su amante, al que finalmente delató.

“Con la inexperiencia de mi edad, 20 años, no me di cuenta de algunas cosas. Todavía lo sigo extrañando y queriendo, a pesar de que me dejó metida en este lío”, afirmó sobre Ydone. Pero entre el amor y el encubrimiento de un triple crimen hay un Código Penal de distancia.