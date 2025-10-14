Crimen y Justicia

Detuvieron a seis personas por la muerte del reconocido ciclista de Mar del Plata

Las autoridades realizaron cinco allanamientos y encontraron el celular de la víctima en el domicilio de uno de los sospechosos. Entre ellos, hay un menor de 16 años

Guardar
Las autoridades analizaban si la
Las autoridades analizaban si la muerte se había producido por los golpes que recibió en un robo

La Policía de Mar del Plata realizó una serie de allanamientos este lunes que terminaron con la detención y aprehensión de cinco personas, entre ellos un adolescente, por la muerte del ciclista Óscar Aniceto González Orono ocurrida el lunes pasado. Entre las hipótesis, se encontraba la posibilidad de que haya fallecido debido a los golpes que recibió durante un robo a principio de mes.

En las últimas horas, la causa por averiguación de causales de muerte pasó a caratularse como robo agravado, homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, debido a que en uno de los domicilios donde la Policía trabajó, encontraron el celular de la víctima.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infobae, las diligencias desarrolladas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata permitieron identificar y solicitar las detenciones de E. L. B. de 29 años, y D. F. C., de 40, como presuntos autores materiales del robo ocurrido en un local de bicicletas perteneciente a la víctima. Los sujetos ingresaron al lugar ubicado en Av. Pedro Luro entre Ciudad del Rosario y Trinidad y Tobago el viernes 3, le pegaron y le robaron, dejándolo gravemente herido.

También demoraron a otros dos hombres, R. C. y otro apodado “El Chaqueño”. El operativo se ejecutó en el marco de cinco órdenes de allanamiento autorizadas por la Unidad Funcional de Instrucción N°4, dirigida por la doctora Constanza Mandagaran, la UFI de Flagrancia y la UFRPJ N°3. Durante los procedimientos, también fueron aprehendidos S. E. C. (31), una mujer cuyas iniciales son M. C. M. (26) y un menor de 16 años, identificado como C. R. D. Todos quedaron imputados en la investigación, junto con D. A. L. (48), quien tenía orden de captura activa desde marzo de 2023 por un caso previo de robo agravado en el mismo departamento judicial.

Detuvieron y aprehendieron a varios
Detuvieron y aprehendieron a varios sospechosos. Hay un chico de 16

Los resultados de los registros permitieron, además, incautar otros dispositivos celulares, prendas de vestir utilizadas durante el hecho y una escopeta recortada calibre 28 marca Bersa con munición; y un llavero que pertenecía a González Orono, según fuentes oficiales.

El episodio, que derivó en la muerte del hombre de 79 años, tuvo lugar el 6 de octubre cuando personal policial tomó conocimiento de su ingreso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave, “con traumatismos y, supuestamente, inconsciente”, relataron fuentes consultadas por este medio. Pero el sábado fue dado de alta y, tras una caída que sufrió desde el techo de su vivienda al día siguiente, se presumió que el deceso era consecuencia de este último episodio. Sin embargo, el trabajo investigativo posterior permitió establecer que tres días antes el comerciante había sido víctima de la delincuencia en su bicicletería, donde fue agredido físicamente por cuatro personas.

Los allanamientos se realizaron en
Los allanamientos se realizaron en varios domicilios de Mar del Plata (Foto: Policía bonaerense)

Cuando ocurrió el hecho de inseguridad, trascendió que no había denuncia por el asalto, “solo un vecino que le avisó a sus hijas y algunas constancias en redes sociales”, alertaron fuentes del caso a Infobae. “Hasta que no tengamos todo, no podemos determinar si cuando se cae de la escalera ya tenía algún traumatismo de cráneo previo desde el viernes o si el traumatismo de cráneo se termina produciendo justamente por esta caída del domingo”, describieron las autoridades.

La víctima nació el 12 de febrero de 1946 y era reconocido en la ciudad balnearia por su vínculo con el ciclismo. Entre la comunidad local se lo conocía como “El Paisano Oscar Orono”. Tras su fallecimiento, varios usuarios en redes sociales expresaron mensajes de pesar y despedida.

“El deporte marplatense atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Oscar “El Paisano” González Orono, un ícono del ciclismo local y nacional. Oscar Orono fueun verdadero emblema del ciclismo argentino. Comenzó a competir en su juventud y se mantuvo activo durante más de seis décadas", recordaron en Facebook.

Temas Relacionados

detenidosallanamientosOscar OronociclistaMar del Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla para vender cocaína

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Córdoba. Encontraron armas y dinero, entre otras cosas

Cayó un líder narco que

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera

Asesinaron a un preso en

Detuvieron a una persona y secuestraron una importante cantidad de droga valuada en más de $150 millones

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Villa La Tela de la capital cordobesa, en donde encontraron armas, dinero y documentación de vehículos robados

Detuvieron a una persona y

Un adolescente mató a cuchillazos al ex novio de su mamá para defenderla

El hombre tenía una orden de restricción perimetral vigente e ingresó sin autorización al domicilio. Además, contaba con numerosos antecedentes penales

Un adolescente mató a cuchillazos

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Se trata de Gabriela Barrios, una joven de 20 años, cuyo cadáver apareció en una vivienda de J. S., uno de los cuatro detenidos hasta el momento

Encontraron el cuerpo de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a un preso en

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

Un adolescente mató a cuchillazos al ex novio de su mamá para defenderla

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano e investigan el caso

Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

INFOBAE AMÉRICA
Murió el sacerdote que en

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Suena un bolero y mi suegra de 100 años abre los ojos: la música es una patria

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”