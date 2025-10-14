Detuvieron a seis personas por la muerte del reconocido ciclista de Mar del Plata

Las autoridades analizaban si la muerte se había producido por los golpes que recibió en un robo

La Policía de Mar del Plata realizó una serie de allanamientos este lunes que terminaron con la detención y aprehensión de cinco personas, entre ellos un adolescente, por la muerte del ciclista Óscar Aniceto González Orono ocurrida el lunes pasado. Entre las hipótesis, se encontraba la posibilidad de que haya fallecido debido a los golpes que recibió durante un robo a principio de mes.

En las últimas horas, la causa por averiguación de causales de muerte pasó a caratularse como robo agravado, homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, debido a que en uno de los domicilios donde la Policía trabajó, encontraron el celular de la víctima.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infobae, las diligencias desarrolladas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata permitieron identificar y solicitar las detenciones de E. L. B. de 29 años, y D. F. C., de 40, como presuntos autores materiales del robo ocurrido en un local de bicicletas perteneciente a la víctima. Los sujetos ingresaron al lugar ubicado en Av. Pedro Luro entre Ciudad del Rosario y Trinidad y Tobago el viernes 3, le pegaron y le robaron, dejándolo gravemente herido.

También demoraron a otros dos hombres, R. C. y otro apodado “El Chaqueño”. El operativo se ejecutó en el marco de cinco órdenes de allanamiento autorizadas por la Unidad Funcional de Instrucción N°4, dirigida por la doctora Constanza Mandagaran, la UFI de Flagrancia y la UFRPJ N°3. Durante los procedimientos, también fueron aprehendidos S. E. C. (31), una mujer cuyas iniciales son M. C. M. (26) y un menor de 16 años, identificado como C. R. D. Todos quedaron imputados en la investigación, junto con D. A. L. (48), quien tenía orden de captura activa desde marzo de 2023 por un caso previo de robo agravado en el mismo departamento judicial.

Detuvieron y aprehendieron a varios sospechosos. Hay un chico de 16

Los resultados de los registros permitieron, además, incautar otros dispositivos celulares, prendas de vestir utilizadas durante el hecho y una escopeta recortada calibre 28 marca Bersa con munición; y un llavero que pertenecía a González Orono, según fuentes oficiales.

El episodio, que derivó en la muerte del hombre de 79 años, tuvo lugar el 6 de octubre cuando personal policial tomó conocimiento de su ingreso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano grave, “con traumatismos y, supuestamente, inconsciente”, relataron fuentes consultadas por este medio. Pero el sábado fue dado de alta y, tras una caída que sufrió desde el techo de su vivienda al día siguiente, se presumió que el deceso era consecuencia de este último episodio. Sin embargo, el trabajo investigativo posterior permitió establecer que tres días antes el comerciante había sido víctima de la delincuencia en su bicicletería, donde fue agredido físicamente por cuatro personas.

Los allanamientos se realizaron en varios domicilios de Mar del Plata (Foto: Policía bonaerense)

Cuando ocurrió el hecho de inseguridad, trascendió que no había denuncia por el asalto, “solo un vecino que le avisó a sus hijas y algunas constancias en redes sociales”, alertaron fuentes del caso a Infobae. “Hasta que no tengamos todo, no podemos determinar si cuando se cae de la escalera ya tenía algún traumatismo de cráneo previo desde el viernes o si el traumatismo de cráneo se termina produciendo justamente por esta caída del domingo”, describieron las autoridades.

La víctima nació el 12 de febrero de 1946 y era reconocido en la ciudad balnearia por su vínculo con el ciclismo. Entre la comunidad local se lo conocía como “El Paisano Oscar Orono”. Tras su fallecimiento, varios usuarios en redes sociales expresaron mensajes de pesar y despedida.

“El deporte marplatense atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Oscar “El Paisano” González Orono, un ícono del ciclismo local y nacional. Oscar Orono fueun verdadero emblema del ciclismo argentino. Comenzó a competir en su juventud y se mantuvo activo durante más de seis décadas", recordaron en Facebook.