Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Oscar Orono fue internado el viernes tras ser golpeado durante un robo (Facebook)

Oscar Aniceto González Orono había nacido el 12 de febrero de 1946 y a sus 79 años era conocido en Mar del Plata por su pasión por el ciclismo. Una leyenda. Le decían “El Paisano Oscar Orono” y las redes sociales se llenaron de mensajes de luto, dolor y despedida este lunes cuando se conoció que había fallecido en las últimas horas. La Justicia investiga su muerte.

Con la fiscal Constanza Mandagarán al frente de la causa por averiguación de causales de muerte y los investigadores buscan determinar si el deceso fue producto de las lesiones que sufrió durante un robo que habría sufrido el viernes pasado o si fueron por un accidente doméstico que padeció este domingo.

Los investigadores intentan reconstruir todo desde cero, el viernes, cuando se dio el hecho de inseguridad, ya que “no hay denuncia por el asalto, solo un vecino que le avisó a sus hijas y algunas constancias en redes sociales”, alertaron fuentes del caso a Infobae.

La sospecha es que ese viernes, al menos dos delincuentes le habrían robado en su local de la avenida Luro bicicletas de competición. En ese contexto, le pegaron.

Una de las tantas fotos con la que lo recordaron en las redes sociales

Así, ingresó ese mismo día al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “con traumatismos y, supuestamente, inconsciente”, explicaron las fuentes consultadas por este medio. Y agregaron: “Él se retiró el sábado sin el alta”.

Pero, este domingo, ya en su casa, se habría subido a una escalera y cayó. Y entonces volvió a quedar hospitalizado en el HIGA, donde murió esta madrugada.

A raíz de todo esto, los investigadores intentan establecer si la caída de la escalera es producto de los golpes que sufrió el viernes durante el robo y por eso pidieron la autopsia, que se hizo esta tarde.

En ese contexto, se pidió la historia clínica y se están tomando las testimoniales para averiguar qué fue lo que derivó en la muerte de Orono. “Ahora hay que ir para atrás y reconstruir todo”, esbozaron los investigadores consultados.

“Hasta que no tengamos todo, no podemos determinar si cuando se cae de la escalera ya tenía algún traumatismo de cráneo previo desde el viernes o si el traumatismo de cráneo se termina produciendo justamente por esta caída del domingo”, describieron.

Según el portal 0223, Orono era un reconocido atleta y uno de los más longevos de los torneos de Ruta Máster. Tiene 12 títulos argentinos y dos panamericanos, pero también corrió en España, Estados Unidos y Japón, entre otros.

“El deporte marplatense atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Oscar “El Paisano” González Orono, un ícono del ciclismo local y nacional. Oscar Orono fue un verdadero emblema del ciclismo argentino. Comenzó a competir en su juventud y se mantuvo activo durante más de seis décadas", posteó en Facebook Susana Lerga.

Desde la cuenta Tracción a sangre azul de esa misma red social, postearon: “Recibimos con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Oscar Orono... Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Al mismo tiempo, reclamamos justicia... El “Paisano” era querido por todos los ciclistas, tanto por su personalidad como por la experiencia acumulada durante tantos años sobre la bicicleta".

“Q.E.P.D Oscar Orono, ”El Paisa”. El Ciclismo está de luto. Hoy nos toca despedir a un gran ciclista“, escribieron en desde la cuenta de Facebook El Ciclismo no es Pasión, es locura.