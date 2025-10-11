Crimen y Justicia

Así comunicaron la muerte de Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en México, en el reality del que iba a participar

El joven fue atacado a tiros durante la noche del jueves pasado. Estaba instalado en la capital mexicana desde hacía dos años y se preparaba para competir con su novia, Mariana Ávila, en la nueva temporada de un show televisivo

Guardar
Así comunicaron la muerte del artista argentino asesinado en México en el reality del que iba a participar

El programa televisivo “Hoy”, en México, anunció la muerte del cantante y modelo argentino Federico Ezequiel Dorcazberro (29), conocido artísticamente como “Fede Dorcaz”, quien fue asesinado a tiros durante la noche del jueves pasado, mientras circulaba en camioneta por las calles de la capital de ese país.

Dorcazberro estaba radicado en México desde hacía dos años. Se había mudado con la ilusión de desarrollar su carrera musical. Por su perfil artístico y mediático, en el último tiempo había recibido y aceptado una oportunidad para mostrar parte de su talento: iba a formar parte de la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Su pareja de baile sería su novia, la actriz y bailarina mexicana Mariana Ávila.

Este viernes, los conductores del ciclo abrieron el programa informando lo sucedido: “En el día de hoy tenemos que comunicarles una triste noticia: falleció Fede Dorcaz, cantante, modelo, pareja de Mariana Ávila”. Luego, una de las presentadoras sumó: “Justo ayer revelamos a Mariana como participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”.

Dorcazberro tenía 29 años (IG:
Dorcazberro tenía 29 años (IG: @fededorcaz)

Durante la emisión, mostraron fragmentos de los primeros ensayos que Dorcazberro hizo junto a su pareja para la competencia. En ese video se presentó y contó su historia: “Soy cantante, argentino y vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país y feliz de conocerlos a todos ustedes, gracias por la oportunidad, es mi primer reality".

“Para mí, bailar con Mariana es una bendición, una oportunidad única, estamos super contentos de estar en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’... Tengo que confesar que las cargadas es lo más difícil, creo que es lo que más vamos a tener que trabajar... Estoy intentando aprender el acento neutro”, comentaba el artista en otros tramos del clip.

Dorcazberro fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho fue perpetrado por sujetos que, de acuerdo con los reportes oficiales recabados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), viajaban en dos motocicletas y aprovecharon la confusión vehicular para interceptar a su víctima.

La policía investiga si el
La policía investiga si el ataque a Dorcaz fue un intento de asalto o un ataque directo, tras ser interceptado por motociclistas armados (X/@JCWilliams54)

Según testigos, Federico intentó huir tras ser interceptado por dos sospechosos y aceleró, aunque fue alcanzado por los disparos. Tras bajar del vehículo, colapsó junto a la camioneta y murió en el sitio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sigue trabajando para establecer el móvil del crimen. En un inicio, voces de automovilistas y versiones extraoficiales hablaron de un posible intento de asalto, aunque la primera versión oficial apunta a la hipótesis de un ataque directo enfocado en el argentino.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. ¡Justicia, no mentiras! No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó“, reclamó Ávila en sus redes sociales.

La víctima y su novia,
La víctima y su novia, Mariana Ávila (IG: @soymarianaavila)

Quién era la víctima

Dorcazberro nació en 1996 en Mar de Plata. De acuerdo con la información que compartió él mismo en su página web oficial, fue hijo único y a los 13 años se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España, en busca de mejores oportunidades.

A los 18 años, firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona, lo que le permitió trabajar en España, Italia y Estados Unidos. Fue justamente en territorio norteamericano donde empezó a incursionar en el mundo de la música. Su discografía es una fusión de pop, rock y sonidos electrónicos.

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, lo despidió Ávila.

Temas Relacionados

Federico DorcazMéxicoCiudad de MéxicoHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El ministro de Seguridad bonaerense afirmó que todos los implicados en el triple femicidio narco fueron ubicados en la escena del crimen

Javier Alonso dio detalles de los últimos avances en la investigación por las muertes de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo

El ministro de Seguridad bonaerense

Aumentaron a $16 millones la recompensa por datos que ayuden a esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez

La víctima, militante feminista, fue asesinada a golpes en octubre de 2020 en una zona descampada de San Jorge. A cinco años del crimen, no hay detenidos ni sospechosos en la investigación

Aumentaron a $16 millones la

Habló el testigo clave del doble femicidio de Bahía Blanca y contó cómo escapó el presunto asesino

Se trata de un vecino que aportó datos a la Justicia que permitieron al detención del sospechoso

Habló el testigo clave del

Tres nuevos prófugos, una confesión explosiva y 9 detenidos: así está la causa del triple crimen de Florencio Varela

La investigación que sigue el fiscal Adrián Arribas arrojó importantes novedades durante la semana

Tres nuevos prófugos, una confesión

Tras dos días de búsqueda, encontraron sin vida el cuerpo de un excomisario de la Policía de Salta

El cadáver de Vicente Cordeyro fue hallado en el cerro Elefante de la localidad de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la capital provincial. Había desaparecido el jueves. Investigan el caso como “muerte dudosa”

Tras dos días de búsqueda,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto subieron los combustibles en

Cuánto subieron los combustibles en CABA desde que las empresas dejaron de informar los aumentos

En el primer año del RIGI entraron 20 proyectos por USD 34.422 millones: casi todas las iniciativas son de energía y minería

Murió Pupy, la elefanta liberada en Brasil que había estado en el Ecoparque porteño

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

Trágico incendio en una Iglesia de Córdoba: murieron dos menores y hubo al menos 40 evacuados

INFOBAE AMÉRICA
La dignidad de María Corina

La dignidad de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

La polémica entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española abre interrogantes sobre el futuro global del español

De inmigrantes a empresarios: la historia de los hoteles que cambiaron la vida de miles de familias

Diane Keaton reveló los momentos más dolorosos de su historia familiar en un emotivo relato

TELESHOW
Ángela Torres deslumbró cantando “La

Ángela Torres deslumbró cantando “La niña de fuego”, una canción del repertorio de su abuela, Lolita Torres

La reacción de los famosos a la muerte de Diane Keaton: de las palabras de Araceli González al posteo de Georgina Barbarossa

Maxi López compartió una tarde de cine con Constantino y Benedicto

Julieta Díaz habló de los progresos de su hija Elena, afectada por una parálisis cerebral: “Me emocioné”

El festejo íntimo de cumpleaños de Lali Espósito con su mamá y Pedro Rosemblat: el divertido video de la torta