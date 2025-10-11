Así comunicaron la muerte de Fede Dorcaz, el artista argentino asesinado en México, en el reality del que iba a participar

Así comunicaron la muerte del artista argentino asesinado en México en el reality del que iba a participar

El programa televisivo “Hoy”, en México, anunció la muerte del cantante y modelo argentino Federico Ezequiel Dorcazberro (29), conocido artísticamente como “Fede Dorcaz”, quien fue asesinado a tiros durante la noche del jueves pasado, mientras circulaba en camioneta por las calles de la capital de ese país.

Dorcazberro estaba radicado en México desde hacía dos años. Se había mudado con la ilusión de desarrollar su carrera musical. Por su perfil artístico y mediático, en el último tiempo había recibido y aceptado una oportunidad para mostrar parte de su talento: iba a formar parte de la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Su pareja de baile sería su novia, la actriz y bailarina mexicana Mariana Ávila.

Este viernes, los conductores del ciclo abrieron el programa informando lo sucedido: “En el día de hoy tenemos que comunicarles una triste noticia: falleció Fede Dorcaz, cantante, modelo, pareja de Mariana Ávila”. Luego, una de las presentadoras sumó: “Justo ayer revelamos a Mariana como participante de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”.

Dorcazberro tenía 29 años (IG: @fededorcaz)

Durante la emisión, mostraron fragmentos de los primeros ensayos que Dorcazberro hizo junto a su pareja para la competencia. En ese video se presentó y contó su historia: “Soy cantante, argentino y vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país y feliz de conocerlos a todos ustedes, gracias por la oportunidad, es mi primer reality".

“Para mí, bailar con Mariana es una bendición, una oportunidad única, estamos super contentos de estar en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’... Tengo que confesar que las cargadas es lo más difícil, creo que es lo que más vamos a tener que trabajar... Estoy intentando aprender el acento neutro”, comentaba el artista en otros tramos del clip.

Dorcazberro fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho fue perpetrado por sujetos que, de acuerdo con los reportes oficiales recabados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), viajaban en dos motocicletas y aprovecharon la confusión vehicular para interceptar a su víctima.

La policía investiga si el ataque a Dorcaz fue un intento de asalto o un ataque directo, tras ser interceptado por motociclistas armados (X/@JCWilliams54)

Según testigos, Federico intentó huir tras ser interceptado por dos sospechosos y aceleró, aunque fue alcanzado por los disparos. Tras bajar del vehículo, colapsó junto a la camioneta y murió en el sitio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sigue trabajando para establecer el móvil del crimen. En un inicio, voces de automovilistas y versiones extraoficiales hablaron de un posible intento de asalto, aunque la primera versión oficial apunta a la hipótesis de un ataque directo enfocado en el argentino.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. ¡Justicia, no mentiras! No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó“, reclamó Ávila en sus redes sociales.

La víctima y su novia, Mariana Ávila (IG: @soymarianaavila)

Quién era la víctima

Dorcazberro nació en 1996 en Mar de Plata. De acuerdo con la información que compartió él mismo en su página web oficial, fue hijo único y a los 13 años se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España, en busca de mejores oportunidades.

A los 18 años, firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona, lo que le permitió trabajar en España, Italia y Estados Unidos. Fue justamente en territorio norteamericano donde empezó a incursionar en el mundo de la música. Su discografía es una fusión de pop, rock y sonidos electrónicos.

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, lo despidió Ávila.