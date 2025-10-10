Crimen y Justicia

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México: la Justicia sospecha de un ataque planeado

Federico Dorcaz era oriundo de Mar del Plata y había emigrado años atrás. Con el tiempo se instaló en la capital mexicana para impulsar su carrera musical

El modelo y cantante argentino
El modelo y cantante argentino Federico Dorcaz fue asesinado a balazos en Ciudad de México mientras conducía una camioneta de alquiler (@fededorcaz)

La Ciudad de México se convirtió este jueves en el escenario de un brutal crimen a un ciudadano argentino. Se trata de Federico Dorcaz, modelo y cantante oriundo de Argentina, quien fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y provocó la intervención inmediata de la Justicia, que por ahora sostiene la hipótesis de que se trató de un ataque intencionado contra él. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), movilizó a distintas dependencias policiales y forenses en una zona afectada por el tráfico y la constante presencia de motociclistas.

Dorcaz, conocido por su actividad artística en México, resultó atacado por sujetos que, de acuerdo con los reportes oficiales recabados por la SSC CDMX, viajaban en dos motocicletas y aprovecharon la confusión vehicular para interceptar a su víctima.

La policía investiga si el
La policía investiga si el ataque a Dorcaz fue un intento de asalto o un ataque directo, tras ser interceptado por motociclistas armados (X/@JCWilliams54)

El ataque ocurrió mientras el argentino circulaba cerca de Parque Lira, una zona frecuentada por automovilistas y en la que ya se ha registrado un alza en hechos delictivos. Según testigos, Federico intentó huir tras ser interceptado por dos sospechosos y aceleró, aunque fue alcanzado por los disparos. Tras bajar del vehículo, colapsó junto a la camioneta y murió en el sitio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Las autoridades de CDMX informaron que, al recibir el aviso de la agresión, agentes acordonaron el área y notificaron de inmediato al Ministerio Público, encargando los primeros peritajes y la recolección de evidencias balísticas en la escena.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, precisaron en un comunicado.

También explicaron que ya se analiza el contenido de las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los agresores. Los primeros indicios apuntan a que los atacantes cruzaron un puente peatonal con rampa hacia el Bosque de Chapultepec tras concretar el crimen.

La Fiscalía de Ciudad de
La Fiscalía de Ciudad de México asumió la investigación bajo la figura de homicidio doloso y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables (@fededorcaz)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asumió la investigación bajo la figura de homicidio doloso y será la responsable de reunir las pruebas que permitan esclarecer los motivos y dar con los responsables.

En un inicio, voces de automovilistas y versiones extraoficiales hablaron de un posible intento de asalto, aunque la versión oficial apunta a la hipótesis de un ataque directo enfocado en el argentino.

Por el momento, la investigación permanece abierta, con la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y la coordinación entre la SSC CDMX y la FGJCDMX.

Quién es Fede Dorcaz, el artista asesinado

Federico Dorcaz es modelo y cantante argentino-italiano. Nació en Mar del Plata y permaneció allí durante su infancia. La historia familiar lo llevó primero a España, experiencia que influyó en su formación y perspectiva creativa, y más tarde a México, país que eligió para apostar por el crecimiento de su proyecto musical.

Con 13 años se marchó hacia el país europeo, donde comenzó su aventura por el modelaje, a los 18 años. Como parte de su proceso de cambio a la música, tuvo un paso por Estados Unidos.

Federico Dorcaz, nacido en Mar
Federico Dorcaz, nacido en Mar del Plata, emigró a España y luego a México para impulsar su carrera musical y artística (@fededorcaz)

Tuve la oportunidad, en Nueva York, de empezar con la música. Canto desde bien chiquito. Y ahí empezó todo”, dijo en diálogo con 0223.

Desde entonces, Fede Dorcaz -como decidió llamarse artísticamente- centró su atención en la música en 2017, año en el que debutó con su sencillo “Kuliyuki”. Dentro de su discografía, apuntó a un estilo definido por la fusión de pop, rock y sonidos electrónicos, según datos publicados en Spotify.

En el ámbito personal, Fede Dorcaz sostuvo una relación sentimental con Mariana Ávila, actriz y bailarina mexicana conocida por su participación en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió en su cuenta de X, durante la mañana de este viernes.

