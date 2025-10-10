Crimen y Justicia

Luego de haber confesado el femicidio, condenaron al hijo y al ex esposo de Natalia Mariani

La Justicia determinó que los acusados habían planeado el crimen, con el objetivo de apoderarse de una herencia millonaria. El ataque fue concretado el 29 de diciembre de 2023

El fiscal sostuvo que el móvil del crimen fue puramente económico

Luego de que el crimen de Natalia Rosa Mariani fuera elevado a juicio, la Cámara del Crimen de Villa María condenó a prisión perpetua a Gino Ferrari y a su padre, Hernán Ferrari, tras hallarlos responsables del femicidio perpetrado el 29 de diciembre de 2023 en la ciudad de Villa Nueva.

La sentencia se dio a conocer el jueves pasado, después de que el tribunal y un jurado popular acreditara la hipótesis del fiscal René Bosio. De acuerdo con las pruebas recopiladas en el expediente, concluyó que la motivación principal del asesinato fue la codicia.

De esta manera, dictaron la prisión perpetua para Gino y Hernán Ferrari, tras hallarlos culpables de homicidio calificado por el vínculo, alevosía, codicia y por mediar un contexto de violencia de género. Previamente, el hijo de la víctima le había confesado el crimen a su padre. “Me la mandé, la maté”, reconstruyó la ex pareja de Mariani.

Por este motivo, el tribunal le atribuyó la autoría material del femicidio a su hijo, mientras que su padre fue considerado partícipe necesario del delito. Aunque en el juicio el hombre había intentado desligarse de las responsabilidades, su testimonio no logró convencer al jurado.

Los acusados durante la audiencia judicial

Por su parte, el investigador señaló que la víctima había recibido una herencia y su hijo reclamaba parte del dinero. Por este motivo, Gino se reunió el 28 de diciembre en la panadería de su padre para delinear los detalles del crimen.

Esa misma noche, el hijo de Mariani ingresó a su vivienda con una llave que le había proporcionado su padre. Según la información publicada por El Doce.tv, se había cubierto con una capucha para evitar ser identificado por su madre, por lo que la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego la apuñaló con un cuchillo de cocina y otro de carnicero.

No obstante, el caso sería recién descubierto durante la mañana, después de que la mujer no se presentara a trabajar. Esto motivó el inicio de una investigación que, casi dos semanas después, derivó en la detención del hijo y el ex esposo de la víctima.

El juicio, que comenzó el lunes anterior en los Tribunales de Villa María, contó con la participación de jurados populares y la presentación de testigos clave. Entre ellos, la hija de Natalia Mariani, quien señaló directamente a su hermano y a su padre como responsables del ataque.

El ex esposo de la víctima fue condenado como partícipe necesario del femicidio

Durante el debate, Hernán intentó desvincularse del crimen, argumentando que había mentido para proteger a su hijo, pero esta estrategia no convenció ni al jurado ni a los jueces técnicos. “Yo mentí, intenté ayudar a mi hijo”, reconoció el acusado al momento de comparecer ante la Justicia. Además, señaló que habría intentado animarlo porque lo notaba deprimido.

“Le insistí para que empiece a hacer algún ejercicio porque lo veía mal, estaba depresivo”, relató, de acuerdo con la información difundida por Villa María Vivo. Por esto, indicó que en la supuesta reunión pretendía llevarlo al parque, pero que el joven le habría pedido que lo dejara en la casa de su madre.

No obstante, no lo habría dejado en el frente de la vivienda, sino a unas cuadras porque tenía que ir a comprar una batería a Villa María. Al momento de pasarlo a buscar, admitió haberlo visto visiblemente alterado. “Gino no es un monstruo, es un tipo que cometió el error de su vida”, aseguró tras contar cómo fue el instante en el que escuchó su confesión.

Tras el asesinato, las autoridades apuntaron que Gino sustrajo 400.000 pesos y USD 650 de la vivienda, con la intención de simular un robo. A pesar de esto, las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque, lo que facilitó la rápida detención de ambos en enero de 2024.

