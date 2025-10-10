Crimen y Justicia

Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un familiar de las víctimas

El sospechoso es primo de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y tío segundo de Mariana Belén Bustos, hija de la primera víctima. Cómo avanza la investigación

El doble femicidio de la madre y su hija encontradas calcinadas en una vivienda de Bahía Blanca ya tiene un principal sospechoso que fue detenido en las últimas horas. Se trata de Maximiliano Velázquez, un familiar de las víctimas: es primo de Adriana Miriam Velázquez, la mujer de 52 años, y tío segundo de Mariana Belén Bustos, la joven de 25.

El hombre fue capturado tras una serie de pistas recabadasen la investigación a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de la ciudad, que apuntaban a él. Lo interceptaron en una finca ubicada en una zona rural conocida como Calderón, cerca de la ex ruta nacional N°3.

El dato que llevó a los investigadores hacia él lo revelaron los primeros testimonios recolectados por las autoridades. Fueron los vecinos de las mujeres, quienes identificaron a una moto en la casa de las víctimas el martes por la tarde (horas antes del hallazgo de los cuerpos) que coincidía con la del imputado. Este motivo lo ubicó como el principal sospechoso del doble femicidio.

El hecho ocurrió en el barrio Thompson, en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron en la noche del martes tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato. Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

Daniel, vecino de la casa donde hallaron a las mujeres fallecidas, afirmó que su cámara de seguridad detectó el sonido de un disparo de arma de fuego. Su testimonio fue importante para la causa, que avanza bajo hermetismo. “Tengo una cámara que registra el ruido de una detonación alrededor de las 22:30″, subrayó el hombre durante una charla con medios bahienses.

“Hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista", dijo el hombre, apuntando a este como el involucrado en los crímenes.

Luego agregó: “El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría”. Y concluyó: “Las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar quien murió hace dos años de un cáncer fulminante. Las víctimas no andaban en nada raro, eran gente trabajadora, humilde y honrada”.

Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, también dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró que fue un doble femicidio.

“En este momento uno no tiene palabras, es algo provocado y que hay que tomar las riendas del asunto. Esa cuadra tiene vecinos muy unidos, donde todos son muy amigos. Cuando vieron que la casa se prendía fuego, trataron de entrar, pero no pudieron por el humo”, resaltó Leandro en declaraciones radiales.

Y con evidente angustia, agregó: “Una mujer que conocía a mi mamá me llamó instantes antes de cenar. Al momento que arribé, el incendio ya estaba sofocado por los bomberos. Para mí fue un doble femicidio, pero no tengo ninguna sospecha”.

Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo”, relató Leandro ante la prensa. Y agregó:“Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques”.

“Mi mamá tenía amigos, no los llamaría parejas o novios, eran relaciones circunstanciales las que tenía. No era frecuente que ambas compartan momentos en la cama y como mi hermana era muy apegada a mi papá, se acostaba un rato y luego se iba a su habitación, pero no miraban películas juntas en ese lugar”, completó.

“Anoche nos llegó un mensaje avisando que se estaba incendiando la casa. No nos esperábamos semejante tragedia. Lo único que esperábamos es que no estuvieran adentro”, señaló por su parte Julieta, nuera de Miriam y cuñada de Mariana, durante una entrevista para el canal de noticias TN.

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, que sigue tomando declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, al tempo que analiza las cámaras tanto publicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos. También investigan antecedentes de amenazas recibidas por las víctimas.

