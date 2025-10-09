Discutió con su papá y lo mató a martillazos en la cabeza: lo detuvieron por parricidio

La cuadra donde ocurrió el parricidio

Un hombre de 65 años fue asesinado por su propio hijo tras ser atacado brutalmente con un martillo durante una discusión en su vivienda, ubicada en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. El acusado quedó detenido y fue derivado a un hospital psiquiátrico de la zona.

El hecho, que se investiga como parricidio, tuvo como víctima a Rodolfo Alcides Sosa, quien fue encontrado herido de gravedad en una casa situada en la calle Senillosa al 3100, en la localidad de Los Polvorines.

Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes policiales, el conflicto familiar se desató cuando el hijo de Sosa, de 37 años, le exigió cigarrillos. Fue esa situación la que derivó en una intensa pelea.

La discusión escaló rápidamente hasta que el agresor tomó un martillo y atacó a su padre en la cabeza, provocándole graves lesiones.

Tras la agresión, el joven huyó de la vivienda, dejando a su padre tendido en el suelo, ensangrentado y malherido.

La discusión y el posterior ataque se escuchó en el barrio. Según relataron testigos, se oyeron gritos fuertes que hicieron que los vecinos alertaran a los servicios de emergencia sobre el conflicto violento en la casa. Minutos después, agentes policiales acudieron al lugar.

Al llegar, se encontraron con Rodolfo Sosa agonizando y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, ubicado en Pablo Nogués. A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció a causa de los golpes recibidos en la región craneana.

El episodio motivó un despliegue policial en las inmediaciones del domicilio. Efectivos de la Comisaría 2ª entrevistaron a familiares de la víctima y, tras obtener datos sobre el atacante, montaron un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso, quien aún permanecía en las cercanías del lugar del crimen. Su aprehensión tuvo lugar pocas horas después del hecho, según supo Infobae.

Mientras tanto, personal de la Policía Científica concurrió a la vivienda para realizar pericias dispuestas por la Justicia. Allí confirmaron que el cuerpo de Sosa presentaba lesiones compatibles con golpes de martillo en el cráneo. En la escena del crimen fue secuestrado un martillo, el cual, según los primeros informes, habría sido el arma utilizada durante la agresión.

A raíz de la gravedad de lo sucedido, la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Mirna Paula Sánchez, intervino en la causa. El expediente fue caratulado preventivamente como “Parricidio”.

Los investigadores luego tomaron declaraciones a familiares y allegados de la familia con el objetivo de determinar el contexto y los antecedentes del violento incidente. En paralelo, surgió la hipótesis de que el atacante podría padecer algún tipo de alteración o trastorno psiquiátrico.

Por disposición del Juzgado de Familia N° 2, el detenido fue derivado al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo para ser sometido a una evaluación que permita establecer si posee problemas de salud mental relevantes para el caso.

El episodio conmocionó a los vecinos del barrio, mientras la Justicia busca esclarecer los detalles de la secuencia que terminó con la muerte de Rodolfo Alcides Sosa a manos de su hijo. La investigación continúa abierta y los peritajes seguirán en los próximos días para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado y los factores que rodearon el crimen.