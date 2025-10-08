Elevaron a juicio el caso de Tomás Tello, el joven que fue asesinado en Santa Teresita durante Año Nuevo

El crimen de Tomás Tello en Santa Teresita: las imágenes del ataque

La investigación del crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años que fue asesinado de una puñalada durante un ataque en patota en Santa Teresita, se dio por finalizada, luego de que la Justicia confirmara que el caso fue elevado a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán siete imputados, de los cuales dos de ellos llegarán a esa instancia en libertad.

Después de que el fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 11 de La Costa, presentara el petitorio, la solicitud fue aprobada por el juez de Garantías Diego Olivera Zapiola, del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Tuyú. Asimismo, fuentes oficiales del caso confirmaron a Infobae que los cinco acusados comparecerán ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Dolores.

De esta manera, el magistrado ratificó la imputación de Damián Kopelian, alias “Cope”, como presunto autor penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”. Se trata del vendedor ambulante que fue señalado como la persona que habría apuñalado a la víctima a la altura del corazón.

El resto de los imputados son Gonzalo Federico Brandan, Roberto Nicolás del Jesús Ochoa, Carlos Omar Amestoy, Lucas Leandro Carrillo, Alexis Ezequiel González y Dylan Demian Alexander Morel. Todos ellos fueron acusados en calidad de partícipes necesarios del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”.

Tomás Valentín Tello Ferreyra tenía 18 años al momento de ser asesinado

Hasta el momento, la causa contaba con un total de 16 imputados. Sin embargo, el propio Gamaleri había solicitado el sobreseimiento total de Darío Espinoza, Aran Kopelian, Julián Cejas, Octavio Cejas, Diego Cejas, Iván Canaveri, Kopelian Avedis, Dylan Chávez y Carlos Flecha, debido a que no se habrían reunido las pruebas necesarias para comprobar su participación en el hecho.

En la misma resolución a la que tuvo acceso este medio, las defensas de Brandan, Ochoa, Amestoy, Carrilo, González y Morel habían recurrido a pedir el sobreseimiento de sus clientes. No obstante, todas las presentaciones fueron rechazadas.

Así fue el crimen de Tomás Tello

El asesinato de Tomás Tello ocurrió durante las celebraciones del Año Nuevo 2024, cuando cerca de las 07:30 horas, el joven de 18 años fue perseguido por una patota de vendedores ambulantes. Según reconstruyó la investigación, el ataque fue producto de una pelea previa que surgió en la playa y que terminó con la víctima acorralada en el frente de una vivienda ubicada en Calle 44.

A raíz de los disturbios ocasionados, varios testigos dieron aviso al 911. Sin embargo, para cuando los agentes de la Comisaría de La Costa 1° de Santa Teresita arribaron, se encontraron con la víctima desplomada en el suelo. Tras constatar que tenía una herida en el tórax, fue trasladado de urgencia hacia el hospital local. Horas más tarde, se confirmaría su muerte.

La pelea había comenzado en la playa hasta que la víctima fue perseguida por varios metros

En ese momento, la brutalidad del caso generó que se hiciera conocido a nivel nacional. Desde ese momento, la familia de Tello comenzó a ser representada por el abogado Adrián Rodríguez.

Por su parte, los imputados se encuentran bajo prisión preventiva desde que fueron detenidos en enero de 2024. Todos ellos lograron ser capturados a raíz del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron cómo fue el ataque que sufrió el joven.

A partir de estas imágenes, el fiscal Gamaleri constató que una patota había agredido a Tomás y que uno de ellos, presuntamente “Cope” Kapelian, lo había asesinado de una puñalada en el corazón. Una hipótesis que luego sería respaldada por los resultados de la autopsia.

De acuerdo con el informe forense al que tuvo acceso este medio, la causa de muerte de Tello fue producto de “una herida punzocortante en la línea media de tórax con laceración de aurícula derecha que provoca taponamiento cardíaco”.

Respecto a la motivación del crimen, el fiscal había planteado la posibilidad de que se hubiera tratado de un ataque planificado, producto de una pelea previa que habrían tenido los acusados con la víctima en una fiesta celebrada en los días previos.