Detuvieron e imputaron a una mujer en Neuquén por gastar más de $13 millones con tarjetas ajenas

La sospechosa detenida

Una mujer fue imputada en la provincia de Neuquén tras ser acusada de haber estafado y gastado más de $13 millones con tarjetas de crédito ajenas.

Según la acusación, las maniobras de defraudación se llevaron a cabo en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti, y habrían ocurrido entre septiembre de 2023 y junio de 2025.

Durante una audiencia desarrollada este sábado, la fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos contra una mujer identificada como R.E.M., a quien le atribuyó haber realizado múltiples compras con tarjetas de crédito que no le pertenecían.

De acuerdo con la exposición de la representante del Ministerio Público Fiscal, entre el 24 y 25 de septiembre de 2025, la imputada efectuó 13 compras por un monto aproximado de $13.260.000.

Las operaciones se concretaron en una variedad de locales comerciales ubicados en ambas ciudades. Entre ellos, figuran un local de indumentaria, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de supermercado y un comercio de venta de porcelanatos, entre otros.

La fiscal Panozzo calificó los hechos como estafa mediante el uso de tarjeta de compra, en dos hechos en concurso real y en calidad de autora.

La acusación sostiene que la mujer habría desarrollado un patrón de comportamiento sistemático, valiéndose de tarjetas ajenas para concretar las transacciones sin el consentimiento de sus titulares.

Durante la audiencia, la fiscal explicó que la acusada ya había cumplido una condena previa por delitos similares y que actualmente es investigada en otros legajos por hechos de la misma naturaleza. En dos de esos casos, que se encontraban en un estado avanzado, también se le formularon cargos.

El primero de esos episodios ocurrió el 19 de octubre de 2023, cuando R.E.M. habría comprado indumentaria por $184.600 en un local comercial de la calle Roca, en Neuquén, utilizando una tarjeta adicional emitida a nombre de otra persona.

El segundo hecho se registró el 9 de junio de 2025, cuando defraudó al comercio Chaperman por un total de $803.800, empleando un método de pago similar al utilizado en las operaciones más recientes.

En base a estos antecedentes, la fiscal encuadró el accionar de la imputada como defraudación especial por el uso de tarjetas de crédito o débito ajenas, también en calidad de autora.

Respecto de las medidas cautelares, Panozzo solicitó la prisión domiciliaria de la acusada por un plazo de dos meses, con consigna policial permanente hasta la colocación de una tobillera electrónica. Una vez implementado ese control, pidió que la vigilancia se mantenga mediante rondines policiales periódicos.

La fiscal fundamentó su pedido en la solidez de la imputación, los antecedentes penales de la mujer y el riesgo de fuga, considerando que R.E.M. enfrenta varias investigaciones en trámite y causas que se encuentran próximas a ingresar en la etapa intermedia del proceso judicial.

Por su parte, la defensa no presentó objeciones a la solicitud. El juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos en las tres investigaciones y estableció un plazo de cuatro meses para la finalización de la etapa de investigación preparatoria. Además, dispuso la prisión domiciliaria en los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal, con las condiciones de control y supervisión establecidas en la audiencia.