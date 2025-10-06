Crimen y Justicia

La denuncia del actor Osqui Guzmán: la oficina de Transparencia de la Policía investiga el caso

El intérprete de El Bululú publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó que una agente lo confundió con un delincuente y lo golpeó. La aclaración sobre el sistema de reconocimiento facial

La denuncia de Osqui Guzmán

El actor Osqui Guzmán denunció el pasado viernes a través de un video que subió a su cuenta de Instagram un episodio de violencia policial del que fue víctima. Estaba en la estación Dorrego de la línea de subte B cuando una oficial porteña le pidió los documentos, lo acusó de ser un delincuente y le pegó. Ahora, la actuación de esa uniformada es investigada por la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

Guzmán realizó una llamada al 911 donde relató lo sucedido y generó la actuación de la Oficina de Asuntos Internos y la intervención de la Fiscalía N°5 porteña. Al tiempo que el titular de ese organismo del ministerio de Seguridad porteño se comunicó con el actor para que radique formalmente la denuncia.

El hecho, ocurrido en pleno centro de Buenos Aires, generó la solidaridad y el repudio de la comunidad artística. El actor de El Bululú (que se puede ver los martes de octubre en el teatro Metropolitan) relató con detalle el incidente, que fue motivado, según sus palabras, por el color de su piel. “Comparto porque me parte la tristeza que siento. Pero sigo en pie”, expresó en la publicación antes de comenzar el video.

Los hechos sucedieron el miércoles pasado, alrededor de las 18:30. Osqui Guzmán salía de una entrevista en un canal de streaming y conversaba por teléfono con su esposa, Leticia González de Lellis. Así ingresó a la estación.

Osqui Guzmán denunció que una
Osqui Guzmán denunció que una mujer policía de la Ciuda de Buenos Aires lo golpeó al confundirlo con un delincuente

“Bajé al subte, yo estaba hablando por teléfono con Leticia, que estaba de viaje, y una policía, una mujer policía, me pidió el DNI. Yo corté con Lety y le dije que me habían pedido el DNI y me lo volvió a pedir y de malas formas. Entonces, yo saqué el DNI, se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud. Y ella me lo sacó de la mano y se fue”, relató el actor.

El actor explicó que, al reclamar la devolución de su documento, la situación escaló rápidamente. “Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo: ‘Está mal, está mal, está mal, está mal. Que me devuelva el DNI’. Ella vino y me dijo: ‘El algoritmo te reconoció. Vos sos chorro. Vos sos chorro. ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’. Yo dije que se estaba equivocando“, continuó Guzmán.

La policía le pidió que se callara la boca. “Yo no me callé, sacó la macana y me pegó en la cabeza, acá. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel. Me preguntó si era peruano. A todo eso yo le respondía: ‘No, soy argentino, te estás equivocando, no, te estás equivocando, te estás equivocando’. Entonces, me vuelve a pegar por segunda vez. Y ahí sí era una situación violenta”.

Fuentes del caso consultadas por Infobae indicaron que el Sistema de Reconocimiento Facial "no está en funcionamiento desde varios años y no se ha reinstalado a partir de un amparo judicial" y que “solamente te detecta si tenés pedido de captura”.

El actor Osqui Guzmán (Gentileza
El actor Osqui Guzmán (Gentileza Museo Moderno)

Según esas mismas fuentes, la policía habría tomado como recurso el speach del reconocimiento facial “para justificar su accionar”, ya que nada lo justifica. La sospecha es que “alguien se lo marcó y ella respondió sin fundamentos”.

Osqui Guzmán subrayó que la motivación de la agente para pedirle el DNI fue racista. “Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo. Y antes que eso crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel”.

La publicación de Guzmán generó una ola de mensajes de apoyo de colegas y figuras públicas. Malena Guinzburg comentó: “Tremendo Osqui. Te quiero y perfecto que lo compartas”. Beto Casella expresó: “Toda nuestra solidaridad. Ojalá sancionen a la agente”. Federico D’Elía sumó: “Hacés muy bien en hacerlo público Osqui querido, es abuso de autoridad y racismo. Te quiero❤️”.

Por su parte, Federico Olivera escribió: “Mi solidaridad hacia vos Osqui, que horror, mi indignación y rechazo absoluto ante este hecho indignante. Te mando un abrazo y toda mi admiración por hacer visible lo que te pasó. Gracias Osqui!”.

Hallaron en Entre Ríos al

La foto de "Pequeño J"

Los negocios del nigeriano sospechado

Aterrizó y lo atraparon: cayó

El video del hombre que
