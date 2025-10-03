Crimen y Justicia

Lo habían condenado por golpear a una nena, fue liberado para que hiciera un curso y le fracturó el cráneo a un bebé

Fue liberado por el juez Onildo Stemphelet, en Coronel Suárez. Ahora el agresor está detenido por tentativa de homicidio

Por Miguel Prieto Toledo

Guardar
El acusado
El acusado

Maximiliano Eduardo Roth, un hombre que había sido condenado en 2022 por golpear salvajemente a una nena de dos años, fue liberado por un juez de Bahía Blanca por “su buena conducta”, pero reincidió: ahora, le fracturó el cráneo a un bebé de 11 meses, que permanece internado.

El acusado fue beneficiado con el régimen de libertad asistida por orden del magistrado de Ejecución Penal N° 2 Onildo “Yiyo” Stemphelet. El nuevo episodio ocurrió en una casa de la localidad bonaerense de Coronel Suárez, en el domicilio que Roth había fijado luego de la liberación.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que según la denuncia presentada por su actual pareja, el hombre mantuvo cautiva a la mujer y a sus dos hijos, de tres años y once meses, durante tres días en una vivienda ubicada en la avenida Independencia.

De acuerdo con lo aportado por la denunciante, Roth la retuvo en contra de su voluntad junto a los menores, hasta que en un descuido logró escapar y pedir ayuda. Efectivos policiales intervinieron en el domicilio y encontraron al hijo menor de la mujer bajo el cuidado de vecinos, con múltiples lesiones visibles.

Según medios locales, el menor fue trasladado al Hospital Penna, donde permanece internado en terapia intermedia, aunque ya se encuentra fuera de peligro, tras haber sufrido fracturas de cráneo.

Roth había fijado residencia en ese domicilio luego de obtener la salida anticipada de prisión, tras la resolución judicial fundada en informes del Servicio Penitenciario, que lo calificaron con “conducta 10” y “concepto bueno”.

El régimen de libertad incluyó la obligación de abstenerse de consumir drogas y alcohol, someterse a controles del Patronato de Liberados, concurrir a tratamiento psicológico y asistir a un curso de “deconstrucción de masculinidades”, medidas que no impidieron el nuevo ataque.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Claudia Lorenzo, imputó a Roth por tentativa de homicidio tras los hechos denunciados. En su declaración indagatoria, el acusado se negó a prestar declaración.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el expediente pasó a mano de la UFIJ N°15, a cargo del fiscal Jorge Viego.

La decisión del juez de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca, que posibilitó la libertad condicional del condenado, fue puesta en cuestión debido a la reincidencia de Roth en episodios de violencia extrema.

Roth, luego de su primera
Roth, luego de su primera detención en 2022

El hombre ya había sido condenado a tres años y un mes de prisión por “lesiones graves y leves” luego de golpear a la hija de una expareja, quien también sufrió fractura de cráneo y mordeduras. En aquella ocasión, Roth intentó justificar las lesiones asegurando que la niña se había caído, algo que fue descartado por las pericias médicas.

Horror en Santiago del Estero

En junio, un estremecedor caso de violencia conmocionó a la provincia de Santiago del Estero. Una mujer fue detenida, acusada de golpear a su bebé de un año, filmar la agresión y enviarle las imágenes a su expareja como represalia.

De acuerdo con medios locales, el caso se conoció días atrás cuando el padre del niño denunció a su expareja en la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia.

La acusada, identificada como F.J. y vecina del barrio San Javier de La Banda, fue quien quedó a cargo del bebé de un año y dos meses tras la separación.

Según el relato del hombre, momentos antes de llegar a la comisaría le envió audios y videos a través de WhatsApp, en los que se la ve golpeando al niño. “Algún día al bebé le va a pasar algo, lo vas a ver a tu hijo retratado en todos lados“, era una de las amenazas.

Contó, además, que la mujer presionaba la cabeza del bebé con fuerza usando ambas piernas, mientras el niño lloraba desconsoladamente. “Voy a dejar unas pastillas para que tome y muera, realmente a mí ni me interesa”, expresó la acusada en otro audio.

El padre, de 33 años y vecino del barrio IV Centenario, denunció también que recibió imágenes donde el niño presenta heridas en la cara, que atribuye a una venganza.

Luego de la denuncia, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Ximena Jérez, ordenó el envío de todas las imágenes. Tras reunir las pruebas, pidió la detención de la mujer.

De acuerdo con el medio Diario Panorama, este martes, efectivos policiales se presentaron en la vivienda de la acusada en el barrio San Javier para proceder con su detención, la cual se realizó por orden judicial. Por disposición de la Justicia, el bebé quedó bajo el cuidado de su abuela materna.

Temas Relacionados

Coronel SuárezBahía BlancaViolencia infantilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco, en vivo: Matías Ozorio llegó al país y será indagado por el fiscal

Son días claves en la causa que investiga el crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. En las últimas horas, Pequeño J fue detenido en Perú acusado de ordenar los asesinatos. Además, hay otros ocho detenidos, incluyendo a su mano derecha. Las novedades

Triple femicidio narco, en vivo:

Choque y vuelco en Parque Centenario: un conductor quedó inconsciente tras colisionar contra autos estacionados

Un hombre resultó herido cuando perdió el control de su Chevrolet Tracker, impactó contra tres vehículos y volcó sobre la calzada

Choque y vuelco en Parque

Tenía antecedentes por golpear niños, lo liberaron y fue detenido por fracturarle el cráneo a un bebé

El acusado había sido detenido por haber agredido a una nena de 2 años. Ahora, fue denunciado por atacar a su pareja y a los dos hijos de ella

Tenía antecedentes por golpear niños,

Balearon a una adolescente en Córdoba y detuvieron a cinco menores, entre ellos uno de 13 años

Las autoridades investigan si el motivo del ataque se debió a un conflicto entre uno de los implicados con la víctima

Balearon a una adolescente en

Condenaron a un ex comisario de Santa Fe por liderar un sistema de juegos de azar clandestinos

La Justicia sentenció a D. I. B. a prisión y le prohibió ejercer cargos públicos de por vida tras comprobarse su implicación en la gestión de juegos ilegales y cobro de dádivas

Condenaron a un ex comisario
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Tesoro y el BCRA

El Tesoro y el BCRA canjearon deuda: nuevas herramientas para contener el dólar

El Gobierno anunció obras en el Hospital Garrahan por $30.000 millones

Qué es el tusi o cocaína rosa y cómo impacta en la salud

Receta de salsa de soja casera, rápida y fácil

Nuevas trabas cambiarias: qué dólar se puede comprar en cada plataforma

INFOBAE AMÉRICA
Los Juegos del Viento: equipo

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

Una nueva flotilla puso rumbo a Gaza pese al rechazo de Israel, que deportará a quienes llegaron en los primeros barcos

Bailar tango ayuda a retrasar el envejecimiento del cerebro, reveló un nuevo estudio

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

Hamas demora la respuesta al plan de alto el fuego de Trump pese a la presión de los países árabes y occidentales

TELESHOW
Flor Vigna apostó por un

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió en la previa de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka confirmó el final de Los 8 Escalones a dos meses de que Pampita asumiera la conducción