Crimen y Justicia

Triple femicidio narco: expulsaron al ladero de “Pequeño J” de Perú y esta noche llegará a Buenos Aires

Un grupo de policías de la Federal y de la Bonaense llegaron poco después de las 16.30 a Lima en un avión de la Fuerza Aérea. Matías Agustín Ozorio será indagado este viernes por el fiscal

Así fue la expulsión de Ozorio de Perú (Crédito: Policía Nacional del Perú)

El avión de la Fuerza Aérea Argentina llegó cinco minutos después de las 16.30 a Lima, Perú. Llevaba a los siete policías de la PFA e Interpol y tres de la Bonaerense que fueron a buscar a Matías Agustín Ozorio, el ladero de “Pequeño J”. Ambos están señalados ambos como coautores del triple femicidio narco de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en una casa de Florencio Varela.

Así se inició el proceso de expulsión del argentino que fue capturado en Lima este martes cuando tenía planeado encontrarse con “Pequeño J” en una plaza del distrito Los Olivos de la capital peruana.

Tras una conferencia de prensa conjunta, las autoridades peruanas entregaron a sus pares de Argentina a Ozorio a las 17.36. Con el sospechoso, abordaron el vuelo de la Fuerza Aérea.

El vuelo argentino con quien fue el octavo de los nueve detenidos por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi partió a las 17.53 del aeropuerto de Lima rumbo a Buenos Aires. Se espera que haga una parada en Salta, como sucedió a la ida.

El momento del intercambio del
El momento del intercambio del detenido entre las autoridades de Perú y Argentina

Las fuentes consultadas por este medio no pudieron precisar el horario de arribo, aunque estimaron que ocurrirá por la noche, cerca de las 22.

En tanto, el fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, a cargo del esclarecimiento del caso, adelantó a la prensa que Ozorio será indagado este viernes por la mañana.

La policía escolta a Matías
La policía escolta a Matías Ozorio (AP)

El Gobierno peruano había dispuesto la expulsión del ladero de Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, tras su arresto en Lima.

El general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, había confirmado que el trámite administrativo fue culminado de manera exprés. La medida respondió a un pedido de las autoridades argentinas, que reclaman su entrega para profundizar las indagaciones del caso.

Así llegaba la comitiva argentina
Así llegaba la comitiva argentina a buscar a Ozorio

“Las expulsiones tienen un plazo de 24 horas y son muy céleres. Son expeditas y se trabaja toda la madrugada”, indicó el jefe policial para RPP Noticias.

Cómo se produjo la captura de Matías Ozorio

El operativo policial en territorio peruano se ejecutó tras un intercambio de información reservado entre la Policía argentina y la peruana. Según explicó el general Óscar Arriola en entrevista con RPP Noticias, las alertas llegaron con fotografías, nombres y datos clave que permitieron rastrear a los sospechosos.

Morena, Brenda y Lara, las
Morena, Brenda y Lara, las víctimas

Estas dos personas pudieron haber estado transitando por un año y dos años acá en el Perú y nadie hubiera tenido conocimiento de nada. Todo nace porque la policía argentina se comunica con la policía peruana y traslada la información en un alto grado de confianza”, señaló Arriola al detallar cómo se inició el trabajo de inteligencia.

La situación de Valverde es distinta por su nacionalidad peruana. Arriola precisó que su proceso se enmarca en la figura de la extradición y dependerá de la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público y las autoridades argentinas.

Matias Ozorio, detenido en Lima por el triple femicidio de Florencio Varela

“Él, al ser un ciudadano peruano, va a tener que tener otro tratamiento, otro procedimiento. Y pasa por la extradición y algunas otras instituciones jurídicas que nuestro poder judicial y el poder judicial de Argentina tendrán que definir”, explicó el comandante general de la PNP.

