Prohibieron el acceso a las redes sociales al asesino que contactó a la madre de su víctima, una nena de 12 años

Mónica Cid, la mamá de Micaela, durante el juicio en 2017, donde Luna fue condenado a prisión perpetua (Télam)

Un reciente fallo de la Justicia bahiense le prohibió a Jonathan Luna, condenado por el femicidio de Micaela Ortega, el acceso a las redes sociales desde cualquier dispositivo luego de que Mónica Cid, madre de la víctima, informara haber recibido mensajes a través de un perfil de Facebook vinculado al asesino de su hija de 12 años.

La resolución, dictada por el juez de Ejecución Penal N° 1, Claudio Brun, responde a la presentación realizada por la madre de la víctima a comienzos de agosto.

Según la denuncia, desde una cuenta en Messenger, Luna envió mensajes como “Espero que algún día usted me pueda perdonar” y “hoy estoy pagando mi error”.

Desde una cuenta denominada Jon Jony en Messenger, Luna le envió mensajes a la madre de la víctima

Durante la investigación, Luna, quien cumple una condena a prisión perpetua en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela y que en agosto de 2022 cambió su identidad a Yoana en el pabellón de diversidad sexual, fue indagado por el magistrado.

El interno negó haber enviado los mensajes y sostuvo que no dispone de teléfono celular, sugiriendo que la autoría podría corresponder a una persona vinculada a una relación anterior de su actual pareja, con la intención de “vengarse”.

En su fallo, el juez Brun subrayó la gravedad del delito por el que fue condenado, al advertir que “si la persona condenada, como Luna, mantiene la posibilidad de acceso a un teléfono móvil o a cualquier dispositivo con conexión a Internet, y considerando que el delito se comete exclusivamente en el entorno digital y sin requerir presencia física, el agresor puede continuar cometiendo ilícitos del mismo calibre desde el ámbito penitenciario. Esta situación se agrava si el uso de dicha tecnología se da sin el control o la supervisión efectiva por parte de la autoridad penitenciaria correspondiente, eliminando el propósito de la pena de prisión respecto a la protección de las víctimas potenciales”.

Jonathan Luna

El juez también dispuso que las autoridades penitenciarias garanticen que el interno pueda mantener el contacto con su entorno familiar y su defensa técnica, pero exclusivamente a través de llamadas desde teléfonos fijos provistos por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Además, ante la sospecha de la posible comisión de un delito de acción pública, ordenó dar intervención a la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Quilmes.

El crimen de Micaela Ortega

Micaela Ortega tenía 12 años cuando fue asesinada por Jonathan Luna

La desaparición de Micaela Ortega, una niña de 12 años de Bahía Blanca, se produjo el 23 de abril de 2016, cuando salió de su casa tras ser engañada por un adulto que utilizó un perfil falso en Facebook: Jonathan Luna, de 26 años, contactó a la menor haciéndose pasar por una niña de su edad y, tras organizar un encuentro, la llevó a un descampado donde la asesinó.

La investigación avanzó tras la intervención del National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos, que aportó información clave para identificar al responsable. Gracias a estos datos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de Luna, ubicada en Ingeniero White, donde hallaron el celular y la campera de Micaela. El acusado confesó el crimen y reveló el lugar donde había ocultado el cuerpo.

Así, el cadáver de la menor fue hallado el 28 de mayo en un descampado cercano a la ruta 3, a pocos kilómetros de General Daniel Cerri. La autopsia determinó que fue estrangulada con una remera y presentaba golpes en la cabeza. Luna intentó vender una plancha de pelo robada a la víctima y se comprobó que tenía cuatro cuentas de Facebook para contactar a menores.

El fiscal Rodolfo De Lucía estableció que Luna cometió el crimen mientras estaba prófugo, tras haberse escapado en 2014 durante una salida transitoria mientras cumplía condena por robo calificado en Río Negro.

El 19 de octubre de 2017, Luna fue condenado a prisión perpetua en un juicio considerado histórico por tratarse del primer caso de grooming seguido de muerte en Argentina.

