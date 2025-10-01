Triple femicidio narco: la foto de la supuesta mordedura en la mano del detenido en Villazón

Víctor Sotacuro Lázaro, implicado en el triple femicidio narco de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, tenía lastimaduras en las manos cuando lo atraparon en un hostal de Villazón (Bolivia) el viernes pasado. Infobae muestra las fotos que le sacaron para dar cuenta de esas lesiones, especialmente, la de la mano derecha, que podría corresponder a una lesión defensiva de las víctimas.

Aunque el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, las interpretó como “una mordedura”, fuentes judiciales indicaron a este medio que peritos que las analizaron de forma superficial no pueden dar cuenta que se trate de impresiones dentales. Sin embargo, no descartan que hayan sido realizadas durante los homicidios.

Por esa razón, enviaron muestras tomadas debajo de sus uñas a cotejar con el ADN de las jóvenes de 20 y 15 años asesinadas en una casa de Florencio Varela. El resultado del hisopado subungeal pedido por el fiscal de La Quiaca Alberto Mendevil será remitido a su par de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la causa.

A la vez, destacaron que encontraron “irritaciones” en la nuca del titular del auto VW Fox que habría actuado de apoyo. Aunque lo atribuyen a un corte de pelo torpe y veloz que se realizó para tratar de pasar desapercibido en la fuga.

En una segunda foto que se viralizó en redes sociales, de ambas manos, en la izquierda, puede apreciarse una especie de raspón profundo.

Aunque el conductor del Fox negó haber participado del triple crimen, los investigadores sospechan que estuvo dentro de la propiedad cuando torturaban y asesinaban a las jóvenes. También estudian la posibilidad de que haya trasladado al jefe de la banda, “Pequeño J”, o a su ladero, Matías Agustín Ozorio al lugar.

Su abogado, Guillermo Endi, admitió que no puede dar cuenta de qué hizo su defendido desde la 1.30 de la madrugada a las 5 del 20 de septiembre, el mismo lapso temporal en el que Brenda, Morena y Lara fueron brutalmente asesinadas.

