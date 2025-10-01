Crimen y Justicia

Maniataron a una pareja y a sus tres hijos menores durante una entradera en La Plata

Ocurrió en una vivienda de la calle 521 entre 147 y 148. Se llevaron además dinero, celulares

La zona en donde ocurrió el robo

Una madrugada alterada y cargada de temor se vivió en la ciudad de La Plata, cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda de una pareja y sus tres hijos menores.

El hecho tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana, en una casa ubicada en la zona limítrofe entre los barrios San Carlos y Melchor Romero, generando alarma en la comunidad y desplegando un fuerte operativo policial.

Los atacantes ingresaron a la vivienda de la calle 521 entre 147 y 148, donde reside una familia compuesta por una pareja y sus hijos de 2, 6 y 10 años. Estaban encapuchados y armados.

Según informó el portal 0221, el padre de familia recibió un golpe en la cabeza con la culata de un arma. Luego, comenzaron a reclamar una presunta suma de dinero que, creían, tenía guardado en la propiedad.

Mientras los asaltantes reducían al adulto y lograban inmovilizarlo, al resto de la familia se le prohibió moverse o emitir cualquier tipo de pedido de auxilio. La madre y los tres menores fueron vigilados por uno de los ladrones, mientras sus cómplices se encargaron de revisar los diferentes ambientes de la casa en busca de objetos de valor y dinero en efectivo.

Según la denuncia inicialmente presentada, el botín incluyó una camioneta Toyota SWS gris 4x4, al menos tres teléfonos celulares y una suma no precisada de dinero, aunque se sospecha que los objetos sustraídos podrían ser aún mayor. La pareja se encontraba en estado de shock cuando realizaron la denuncia.

Una vez que consideraron agotadas las posibilidades de hallar más efectivo o elementos de valor, los asaltantes optaron por retirarse en el vehículo familiar, dejando maniatados e indefensos a los integrantes del hogar.

Horas después del hecho, personal de la subcomisaría La Unión intervino en el lugar, realizando las primeras pericias y recolección de pruebas. Las primeras hipótesis apuntan a que los ladrones habrían forzado alguna de las aberturas del domicilio, aunque todavía no se logró determinar de manera fehaciente por dónde ingresaron los asaltantes.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata, que dispuso la revisión integral de las cámaras de seguridad pertenecientes a domicilios y comercios de la zona.

Ingresaron a una casa en La Plata y robaron a una anciana de 90 años

Días atrás, y también en La Plata, en Parque San Martín, una jubilada de 90 años fue víctima de un asalto en su propia vivienda. El episodio se registró en una casa ubicada cerca de la intersección de las calles 26 y 55.

El hecho ocurrió cuando la víctima salió al patio trasero durante las primeras horas del día. En ese momento, tres delincuentes encapuchados aparecieron de forma sorpresiva y la obligaron a regresar al interior de la vivienda. Allí comenzó un lapso de poco más de una hora en el que los asaltantes revisaron cada rincón en busca de dinero y objetos de valor.

La víctima relató que los atacantes sabían perfectamente cómo ingresar a la propiedad y esperaron el momento indicado para hacerlo. Todos tenían sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los ladrones nunca la agredieron físicamente, sino que la mantuvieron sujeta en el comedor mientras inspeccionaban toda la vivienda. Los espacios quedaron totalmente desordenados, ya que dieron vuelta todo hasta encontrar plata.

A pesar del miedo, la mujer aseguró que no sufrió golpes ni lesiones. Además, indicó que los delincuentes llegaron incluso a alcanzarle un vaso de agua al notar que se encontraba en estado de shock, producto de la tensión

Según las fuentes policiales, los ladrones permanecieron aproximadamente una hora dentro de la vivienda y huyeron sin dejar rastros ni causar lesiones físicas. Tras el incidente, la vecina se comunicó por sus propios medios con familiares y personal policial, quienes acudieron de inmediato.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó intervención tras la denuncia. Un móvil de la comisaría correspondiente se acercó al lugar, donde entrevistó a la mujer y realizó una inspección ocular en la propiedad. Los agentes tomaron cuenta del desorden en todas las dependencias y levantaron testimonios. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los elementos robados ni la suma sustraída.

La investigación apunta a establecer si los delincuentes actuaron con datos previos sobre la presencia de dinero en la vivienda y si contaban con cómplices en las inmediaciones, analizaron fuentes del caso. También se relevaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y públicas del entorno para intentar identificar la llegada y huida de los asaltantes.

