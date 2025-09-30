El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

Una disputa entre dos familias dirimidas a los tiros en González Catán (@Leigianni)

La Justicia de La Matanza investiga de oficio un enfrentamiento armado registrado en el barrio “Los Ceibos”, de la localidad de González Catán. La novedad llegó hasta el Ministerio Público Fiscal tras la viralización del video, donde se ve a varias personas con armas que disparan sin cesar a plena luz del día. Se disputaban una propiedad.

En el corte de video que encabeza esta nota (difundido por la cuenta de X @Leigianni), y que fue parte de lo que se ha viralizado este lunes, se escuchan al menos seis disparos y se ve a cuatro hombres armados. A diferencia de lo que circuló, no hay ninguna escuela en las cercanías de donde se dio el enfrentamiento, según la información a la que accedió Infobae.

En ese contexto, la fiscal Andrea Palin de la UFI N°11 La Matanza inició una causa por el delito de abuso de arma.

El hecho, en el que tomó intervención la Comisaría de Villa Dorrego de González Catán, involucró a varios hombres presuntamente vinculados a una disputa familiar por la posesión de una vivienda.

El incidente tuvo lugar este lunes en la Manzana 26 del barrio Los Ceibos, dos rectángulos de distintos tamaños delimitados por las calles Sanabria, Coronel Conde y Bahía Blanca, y Juan Pío Gana y Zelada.

Las imágenes difundidas muestran a varios hombres en plena confrontación, utilizando armas de fuego frente a los domicilios involucrados. También se ve a chicas.

El personal policial, alertado por la repercusión que cobró el audiovisual en plataformas digitales, se presentó en el sitio y logró reconstruir la dinámica del conflicto.

Amenazas

El foco de la disputa se estableció entre una familia S. que no es originaria de la zona y reside en una casa de la Manzana 26, y otra familia, identificada como Z.; que ocupa una vivienda lindera. ¿El motivo? La toma de la propiedad del otro.

Según las fuentes del caso, la confrontación escaló cuando, tras una serie de amenazas mutuas por la posesión de la propiedad, los integrantes del grupo S. acudieron a la vivienda y realizaron varios disparos, tal como se observa en el material difundido.

En ausencia de una denuncia formal de las partes enfrentadas, la fiscal Palin dispuso las primeras diligencias y el traslado de peritos al lugar para el relevamiento de pruebas. La identificación de los individuos involucrados está en curso.

Hasta el momento, no se reportaron heridos a raíz de los disparos realizados en una zona donde vive mucha gente y en un horario concurrido de vecinos.

Robo a los tiros en Ezeiza

Robo en Tristán Suárez: le gatillaron dos veces para robarles la moto

En la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, otro violento episodio quedó filmado: una pareja fue sorprendida en la Avenida Jorge Newbery, frente al Barrio Madres II, cuando dos delincuentes los interceptaron y, tras amenazarlos con armas, les robaron una motocicleta Honda Tornado color naranja.

Según se observa en el video, mientras las víctimas paseaban en su moto disfrutando de la tarde, los ladrones se fueron sobre ellos en otro rodado para intentar robarles.

En ese momento y ante los gritos de los presentes, uno de los asaltantes bajó de la motocicleta en la que venía y, mediante ademanes y amenazas, le robó a la pareja su Honda Tornado.

Al momento en que los asaltantes emprendían la fuga, se escuchan dos disparos de arma de fuego que impactaron contra el suelo, tal como se puede ver en el video.