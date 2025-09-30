Crimen y Justicia

El video del tiroteo entre dos familias en la manzana 26 del barrio Los Ceibos de González Catán

La Justicia investiga de oficio luego de la viralización en las redes sociales de las imágenes. La causa es por abuso de armas

Una disputa entre dos familias dirimidas a los tiros en González Catán (@Leigianni)

La Justicia de La Matanza investiga de oficio un enfrentamiento armado registrado en el barrio “Los Ceibos”, de la localidad de González Catán. La novedad llegó hasta el Ministerio Público Fiscal tras la viralización del video, donde se ve a varias personas con armas que disparan sin cesar a plena luz del día. Se disputaban una propiedad.

En el corte de video que encabeza esta nota (difundido por la cuenta de X @Leigianni), y que fue parte de lo que se ha viralizado este lunes, se escuchan al menos seis disparos y se ve a cuatro hombres armados. A diferencia de lo que circuló, no hay ninguna escuela en las cercanías de donde se dio el enfrentamiento, según la información a la que accedió Infobae.

En ese contexto, la fiscal Andrea Palin de la UFI N°11 La Matanza inició una causa por el delito de abuso de arma.

El hecho, en el que tomó intervención la Comisaría de Villa Dorrego de González Catán, involucró a varios hombres presuntamente vinculados a una disputa familiar por la posesión de una vivienda.

El incidente tuvo lugar este lunes en la Manzana 26 del barrio Los Ceibos, dos rectángulos de distintos tamaños delimitados por las calles Sanabria, Coronel Conde y Bahía Blanca, y Juan Pío Gana y Zelada.

Las imágenes difundidas muestran a varios hombres en plena confrontación, utilizando armas de fuego frente a los domicilios involucrados. También se ve a chicas.

El personal policial, alertado por la repercusión que cobró el audiovisual en plataformas digitales, se presentó en el sitio y logró reconstruir la dinámica del conflicto.

Amenazas

El foco de la disputa se estableció entre una familia S. que no es originaria de la zona y reside en una casa de la Manzana 26, y otra familia, identificada como Z.; que ocupa una vivienda lindera. ¿El motivo? La toma de la propiedad del otro.

Según las fuentes del caso, la confrontación escaló cuando, tras una serie de amenazas mutuas por la posesión de la propiedad, los integrantes del grupo S. acudieron a la vivienda y realizaron varios disparos, tal como se observa en el material difundido.

En ausencia de una denuncia formal de las partes enfrentadas, la fiscal Palin dispuso las primeras diligencias y el traslado de peritos al lugar para el relevamiento de pruebas. La identificación de los individuos involucrados está en curso.

Hasta el momento, no se reportaron heridos a raíz de los disparos realizados en una zona donde vive mucha gente y en un horario concurrido de vecinos.

