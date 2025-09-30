Le dispararon dos veces para robarle la moto en Tristán Suárez: el video

Robo en Tristán Suárez: le gatillaron dos veces para robarles la moto

Un violento episodio ocurrió este domingo por la tarde en la localidad de Tristán Suárez, partido de Ezeiza. Una pareja fue sorprendida en la Avenida Jorge Newbery, frente al Barrio Madres II, cuando dos delincuentes los interceptaron y, tras amenazarlos con armas, les robaron una motocicleta Honda Tornado color naranja.

Según se observa en el video, mientras las víctimas paseaban en su moto disfrutando de la tarde, los ladrones se fueron sobre ellos en otro rodado para intentar robarles.

En ese momento y ante los gritos de los presentes, uno de los asaltantes bajó de la motocicleta en la que venía y, mediante ademanes y amenazas, le robó a la pareja su Honda Tornado.

Según el portal Línea Azul, una de las víctimas, identificada como L.E.L., de 25 años y domiciliado en Tristán Suárez, hizo la denuncia ante la Policía Bonaerense y relató que, al momento en que los asaltantes emprendían la fuga, escuchó dos disparos de arma de fuego que impactaron contra el suelo, tal como se puede ver en el video.

Los agentes policiales llegaron rápidamente al lugar, pero los delincuentes ya se habían dado a la fuga en dirección a la calle Fair, por lo que solo tomaron declaración a los testigos del hecho.

La imagen de los delincuentes huyendo en la moto robada

El joven dueño de la moto robada precisó que el ladrón bajó de otro vehículo igual y, con amenazas gestuales, lo obligó a entregar el rodado. Luego, mientras el resto de los cómplices aguardaba en movimiento, se produjo la huida que terminó con disparos al suelo.

El denunciante explicó a los agentes que el vehículo en cuestión no tenía patente.

Las fuentes consultadas por ese medio anteriormente mencionado confirmaron que tanto L.E.L. como su pareja se encuentran ilesos, aunque el susto fue inevitable debido a la presencia de armas y las detonaciones.

Hasta el momento, las diligencias continúan con el objetivo de dar con los responsables de un robo que se produjo a plena luz del día y frente a un sector concurrido de la localidad.

El caso quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 02 de Ezeiza, que dispuso que el Grupo Táctico Operativo (GTO) quedara a cargo de las tareas investigativas para el esclarecimiento del hecho.

Video: lo emboscaron para robarle la moto y le dispararon

La Matanza: lo emboscaron, le dispararon en el estómago a pesar de que no se restistió y le robaron la moto capturas

La localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario de un violento ataque de motochorros. El pasado miércoles 10 de septiembre, un motociclista fue interceptado por dos asaltantes y recibió un disparo en el estómago a pesar de que no se resistió al robo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Manuel Castilla Hidalgo y Campana. El reloj marcaba las 19.12 cuando la víctima, de 20 años, fue interceptada por los delincuentes mientras circulaba a bordo de su moto, una Corven 110 gris que había adquirido hace menos de un mes.

“¡Levantá las manos porque te vuelo! ¡Levantá las manos!“, se escucha gritar a uno de los asaltantes en el video que encabeza esta nota, extraído de una cámara de seguridad instalada en el frente de la casa de un vecino. Una vez que tenían el rodado de la víctima en su poder, los sospechosos se dieron a la fuga a toda velocidad y ahora son buscados intensamente por la Policía.

De acuerdo con declaraciones de Abigaíl, pareja de la víctima, “la bala la tiene adentro, le quedó alojada arriba del estómago”. Y en diálogo con el citado medio, agregó: “Es un milagro que esté vivo”.

El proyectil no dañó órganos vitales, según corroboró el personal médico del hospital Simplemente Evita, de San Justo, y ahora el joven continuó recuperándose en su domicilio.

Después del asalto, la familia recibió llamadas extorsivas en las que les exigieron el pago de un rescate para recuperar el vehículo. El fiscal Gastón Bianchi, titular de la UFI N°3 de La Matanza, lleva adelante la investigación.