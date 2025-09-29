Crimen y Justicia

Detuvieron a un cartero y al encargado de un edificio por una estafa millonaria con una tarjeta de débito

La Policía de la Ciudad realizó dos allanamientos en Valentín Alsina y Florencio Varela, donde arrestaron a los acusados de vaciar la cuenta de una víctima

Guardar
La Policía de la Ciudad detuvo a un cartero y a un encargado por una estafa millonaria.

La Policía de la Ciudad arrestó a dos personas sospechadas de participar en una estafa por más de 20 mil dólares y más de 2 millones de pesos a través de la sustracción y utilización de una tarjeta de débito. Las detenciones ocurrieron tras una investigación impulsada por la Fiscalía 3 de Lomas de Zamora, especializada en ciberdelitos, luego de la denuncia de un cliente bancario en Adrogué.

Según informaron fuentes oficiales del caso a Infobae, el caso se inició en mayo cuando un hombre manifestó que nunca recibió la tarjeta de débito que había solicitado a su banco. Posteriormente, advirtió movimientos irregulares en su cuenta: el retiro de 2.624.667,75 pesos desde un cajero automático en Lanús y la transferencia de 20.984,52 dólares a una cuenta desconocida, para luego perder el rastro de ese dinero.

Postal del operativo dentro de
Postal del operativo dentro de la provincia de Buenos Aires.

La pesquisa policial permitió identificar a dos principales implicados, uno de ellos cartero y el otro encargado. Ambos operaban en las localidades bonaerenses de Valentín Alsina y Florencio Varela. La pesquisa recayó en la Sección Relevamiento de Investigaciones Complejas de la Policía de la Ciudad, que implementó dos allanamientos de manera simultánea.

Policía de la Ciudad, en
Policía de la Ciudad, en pleno operativo.

Los agentes determinaron que el sospechoso encargado de manejar la tarjeta retiraba los fondos en efectivo desde un cajero, mientras que los dólares sustraídos eran transferidos y derivados entre distintas cuentas para dificultar el rastreo.

El primer arresto se concretó en un domicilio de Valentín Alsina, que coincide con el distrito donde se encontraba la entidad bancaria, desde la cual se realizó el retiro.

Parte del material secuestrado.
Parte del material secuestrado.

Por otra parte, la investigación sobre la labor del cartero arrojó que nunca llegó al domicilio del cliente en la fecha pactada de entrega del plástico. El seguimiento de su geolocalización marcó que el punto más cercano estuvo a trescientos metros del destino.

Con esa evidencia, los efectivos allanaron la vivienda del cartero en Florencio Varela, donde secuestraron material relevante para el avance del caso y detuvieron al segundo sospechoso. La causa, que cuenta con la intervención del fiscal Javier Gustavo Martínez y el secretario investigador Ignacio San Martín, continuará con el análisis de la documentación incautada para reconstruir la operatoria y determinar posibles involucrados adicionales.

Uno de los detenidos, escoltado
Uno de los detenidos, escoltado por Policía de la Ciudad.

Un estafador en Córdoba

Un operativo llevado adelante por la Fiscalía del Distrito I Turno 6 de Córdoba permitió detener a un empleado administrativo de la clínica Aconcagua en la capital provincial, señalado por su presunta intervención en un esquema de fraude contra la obra social Apross.

Las pesquisas fiscales identificaron irregularidades en la validación y facturación de consultas médicas. Las autoridades constataron que numerosas prestaciones nunca se realizaron a los beneficiarios, aunque figuraban como abonadas.

Según el Ministerio Público de Acusación (MPA), la persona arrestada desempeñaba funciones administrativas en la clínica y se encontraba vinculada a la gestión de facturación de servicios médicos presentados al sistema de la obra social provincial. Las evidencias recabadas muestran procedimientos para validar y facturar a Apross consultas que no se concretaban, lo que producía pagos por servicios inexistentes.

La obra social que sufrió
La obra social que sufrió la estafa del detenido.

La Fiscalía impulsó auditorías e inspecciones después de detectar discrepancias en los registros de atención asociados a la clínica Aconcagua. El proceso judicial avanzará bajo la figura de “estafa reiterada”. Sin embargo, los investigadores consideran la posibilidad de incorporar otros delitos en función del avance de las declaraciones y de los peritajes sobre los sistemas de facturación.

Hace algunos meses, la Policía de Córdoba neutralizó una organización dedicada a defraudar a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) utilizando recetas falsas. Entre los detenidos fue identificada una enfermera.

Temas Relacionados

EstafasFlorencio VarelaValentín AlsinaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela tras cinco días desaparecidas. Todas las novedades del caso

Triple femicidio narco, en vivo:

Triple crimen narco: qué puede revelar la pericia al pantalón de “Pequeño J” y los misterios de su aguantadero

La prenda, que tendría una mancha de sangre, fue encontrada en el refugio allanado en La Matanza, junto con una pistola Glock calibre .40. Se esperan las indagatorias de los nuevos detenidos y nuevos informes de inteligencia

Triple crimen narco: qué puede

Qué se sabe del triple femicidio narco a cinco días del hallazgo de los cuerpos

La causa, ahora en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, avanzó en las últimas horas con detenidos. Sigue la búsqueda de “Pequeño J” y su ladero por los homicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Qué se sabe del triple

Remodelaba su casa y descubrió cinco explosivos de guerra enterrados en el jardín

Ocurrió este domingo en Villa María, Córdoba. Todos los artefactos conservaban sus espoletas, clasificadas preliminarmente como inertes

Remodelaba su casa y descubrió

Desarmaban autos en un garaje de Córdoba y fueron sorprendidos por la Policía

Todo sucedió durante un patrullaje en Villa Siburu. Los agentes secuestraron armas, dinero, herramientas, autos con pedido judicial y documentación presuntamente apócrifa que será analizada por la Justicia

Desarmaban autos en un garaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de salsa carbonara, rápida

Receta de salsa carbonara, rápida y fácil

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de septiembre

Nuevas trabas del BCRA: cómo se puede comprar dólar oficial y MEP a partir de hoy

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy 29

Temblor en Chile hoy 29 de septiembre: magnitud y epicentro reportados por el CSN

Los árboles de la Amazonia son cada vez más grandes: crecen 3,2% por década

Un hallazgo en La Malia reescribe la historia de los caballos ibéricos

El Pelón, asesino serial de Uruguay, fue imputado por cuatro homicidios: piden una pena de 45 años

Ocho paracaidistas saltaron de un avión dos minutos antes de que se estrellara: murió el piloto

TELESHOW
La dedicatoria especial de Cande

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”

Jimena Cyrulnik contó por qué se alejó de los medios: “Me afeité la cabeza y dejé de trabajar”

Escándalo con L-Gante por la cancelación de sus shows en Uruguay: versiones cruzadas y una disputa económica

Nico Occhiato y un mensaje de amor al aire de La Voz Argentina: la señal de Flor Jazmín Peña que lo delató

Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron de casamiento luego de anunciar el sexo de su bebé