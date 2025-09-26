Crimen y Justicia

Atraparon a otro hombre por estafar a la obra social provincial de Córdoba

El sujeto era administrativo de la clínica Aconcagua de la ciudad de Córdoba. Validaba facturación a una obra social por consultas médicas no realizadas

Guardar
La obra social que sufrió
La obra social que sufrió la estafa del detenido

Un operativo de la Fiscalía del Distrito I Turno 6 de Córdoba condujo a la detención de un empleado administrativo de la clínica Aconcagua de la capital provincial, acusado de participar en una maniobra de fraude contra la obra social Apross.

La investigación fiscal reveló numerosas irregularidades en la validación y facturación de consultas médicas que, según los datos oficiales, jamás se realizaron efectivamente a los afiliados.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público de Acusación (MPA), el funcionario cumplía tareas administrativas en la clínica e integraba el circuito de facturación de prestaciones médicas al sistema de la obra social provincial. Las pruebas reunidas hasta el momento indican que el esquema verificaba y facturaba ante Apross consultas inexistentes, generando así pagos indebidos por servicios nunca brindados.

La Fiscalía del Distrito I Turno 6 puso en marcha tareas de auditoría e inspección tras detectar inconsistencias en los registros de atención asociados a la clínica Aconcagua. El caso quedó caratulado como presunta “estafa reiterada”, aunque los investigadores no descartan sumar otras figuras penales conforme se amplíen los testimonios y se profundice la pericia en los sistemas de facturación.

El caso quedó caratulado como
El caso quedó caratulado como presunta “estafa reiterada” (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Hace unos meses, la Policía provincial desbarató la banda dedicada a realizar estafas millonarias a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), con recetas truchas. Una enfermera se encuentra dentro de los detenidos.

La investigación comenzó luego de que el Directorio de Apross presentara una denuncia por fraude. Según indica la presentación judicial, esta organización criminal confeccionaba recetas médicas falsas, en formato papel y electrónico, para la prescripción de medicamentos, destinados a enfermedades que requieren tratamiento prolongado, como insulina o medicamentos oncológicos.

De acuerdo con la información del Gobierno provincial, las recetas eran emitidas a nombre de afiliados de Apross empadronados con alguna de esas patologías. Sin embargo, ellos desconocen los consumos registrados a su nombre.

Las prescripciones médicas eran presentadas en diferentes farmacias de la ciudad de Córdoba. Para acreditar la identidad de los afiliados, los delincuentes utilizaban fotocopias de documentos de identidad adulterados, con nombre, apellido, número de documento y dirección modificados.

Una vez presentada la documentación, dejaban un número telefónico para coordinar el retiro de los medicamentos una vez que estuvieran listos. Las autoridades aún no han podido establecer cuál era el destino de esos fármacos.

Frente a esto, la Policía de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal comenzaron los trabajos investigativos para dar con los responsables. De esta manera, solicitaron el registro de prescripciones de los especialistas señalados, incluyendo la identificación del número de IP del dispositivo del que fueron emitidas.

Así, lograron establecer que una de las recetas fue confeccionada el 5 de enero del año pasado a nombre de un paciente fallecido. Estos patrones se repitieron en otras prescripciones sospechosas, por lo que se retiraron los medicamentos de las farmacias involucradas. Estos comercios también se encuentran bajo investigación. En la mayoría de los casos, se repetían los profesionales y quienes lo retiraban.

En consecuencia, identificaron una serie de domicilios donde realizaron los allanamientos. Como resultado de los operativos, 15 personas fueron detenidas, entre ellos una enfermera de una clínica privada.

Se sigue evaluando el impacto económico generado por estas irregularidades, mientras avanzan las investigaciones. El directorio de la obra social de los estatales cree que la cifra rondaría los 500 millones de pesos.

Las autoridades creen que esta banda actuó durante los últimos dos años, pero aún no se ha podido establecer con claridad cuándo iniciaron sus operaciones.

Temas Relacionados

detenidohombreestafarecetas truchasCórdoba

Últimas Noticias

Rechazaron los planteos de los detenidos por el femicidio de Tamara Fierro y el juicio está cada vez más cerca

A cuatro meses del femicidio, la abogada de la familia de Tamara aseguró que solo faltaría evaluar las pruebas recolectadas en contra de los acusados

Rechazaron los planteos de los

Femicidio de Iara Rueda: enjuiciarán a siete policías por retrasar el inicio de la búsqueda en 2020

Los efectivos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público

Femicidio de Iara Rueda: enjuiciarán

Ofrecieron $5 millones por datos sobre un hombre que permanece prófugo, acusado de abusar de un menor

Sobre él, también recaen cargos por amenazas agravadas por uso de arma

Ofrecieron $5 millones por datos

Detuvieron a un hombre por balear a un policía retirado que trabajaba como conductor de aplicación

Se trata de un hombre de 32 años apresado en localidad de Villa Tesei. El hecho ocurrió el 27 de agosto pasado. Un cómplice continúa prófugo

Detuvieron a un hombre por

La trama detrás del triple femicidio en Florencio Varela y lo que se sabe a una semana del crimen narco

Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) desaparecieron el viernes por la noche. Cinco días después, las encontraron descuartizadas y enterradas en el sur del Conurbano bonaerense. Se cree que todo sucedió bajo la orden de un líder narco llamado “Pequeño J”

La trama detrás del triple
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rechazaron los planteos de los

Rechazaron los planteos de los detenidos por el femicidio de Tamara Fierro y el juicio está cada vez más cerca

Jubilados viajarán gratis en el subte: cómo acceder al nuevo beneficio disponible en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de Neuquén entregó varios vehículos de bandas narco a la Policía local y el Ministerio de Salud

Ofrecieron $5 millones por datos sobre un hombre que permanece prófugo, acusado de abusar de un menor

Autorizaron a una aerolínea española a operar vuelos entre distintos puntos de Europa y Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu llega a la ONU

Netanyahu llega a la ONU decidido a rechazar el Estado palestino mientras crece la presión por la ofensiva en Gaza

Drones ucranianos golpearon una refinería clave en el sur de Rusia y limitaron el abastecimiento del Ejército de Moscú

Tensión en Venezuela: el régimen de Maduro ordenó un simulacro de preparación civil ante un eventual “conflicto armado”

Premios Juventud: Bad Bunny, Morat y Karol G encendieron la fiesta latina y arrasaron con los máximos galardones

Corea del Sur efectuó disparos de advertencia contra una embarcación norcoreana que violó su frontera marítima

TELESHOW
“El Club de los Perfectos”:

“El Club de los Perfectos”: el musical adolescente que desafía los tabúes desembarca en la calle Corrientes

Llega el FIC.UBA 2025: todo lo que hay que saber sobre el festival de cine de la Universidad de Buenos Aires

#VivaLaFamilia con Fernando y Delfina Burlando: “Rezo todas las noches por la felicidad de mis hijas”

Nicolás Cabré palpitó su casamiento con Rocío Pardo: “Estoy viviendo una felicidad que no conocía”

Soledad Pastorutti sorprendió en La Voz Argentina al enseñar cómo se debe revolear un poncho