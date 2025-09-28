Crimen y Justicia

Encontraron un arma reglamentaria en un colectivo de Rosario: estaba con el cartucho y 17 municiones intactas

Un pasajero dio aviso al chofer de la línea de transporte, por lo que reportaron el hecho a un patrullero que recorría la zona

Aparentemente, el arma se le
Aparentemente, el arma se le habría caído al inspector durante el viaje

El hallazgo de un arma de fuego cargada en un colectivo del centro de Rosario activó este sábado un operativo policial y abrió una investigación judicial. Luego de que fuera analizada, lograron identificar a su dueño, quien se trataría de un inspector de la Policía de Investigaciones.

La secuencia se inició cuando un pasajero advirtió al chofer de la línea 131 sobre la presencia de una pistola en uno de los asientos. Según informó la división Tercio Charly del Comando Radioeléctrico, esta se encontraba cerca de una de las escaleras de descenso.

Frente a esto, el conductor detuvo el vehículo en la intersección de San Luis y Paraguay para verificar la situación y solicitó la intervención de efectivos policiales que patrullaban la zona. Después de que los agentes constataran la existencia del arma, notificaron de inmediato al 911.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, la pistola encontrada resultó ser una semiautomática Taurus de nueve milímetros. De la misma manera, confirmaron que estaba equipada con un cargador y tenía 17 cartuchos intactos en su interior.

El arma pertenecía a un
El arma pertenecía a un inspector de la PDI

Posteriormente, desde la central policial se logró identificar al propietario del arma: un inspector de la Policía de Investigaciones. Al presentarse en la unidad de transporte, el funcionario reconoció que la pistola le pertenecía y explicó que probablemente se le habría caído de la pistolera muslera.

A pesar de esto, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del arma como parte de la causa en curso. Asimismo, no se habría tomado ningún tipo de temperamento respecto al accionar del oficial señalado.

La Policía de Santa Fe secuestró cuatro armas de fuego durante una serie de patrullajes

El despliegue de efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe en distintos puntos de la capital provincial concluyó con el secuestro de cuatro armas de fuego, municiones y la detención de cuatro personas, que quedaron a disposición de la Justicia tras ser trasladados a dependencias policiales.

Según fuentes oficiales del caso, las intervenciones respondieron a directivas de la Jefatura de Policía provincial y a comisiones de la CAE 911, en el marco de patrullajes preventivos. Los mismos comenzaron el viernes y finalizaron en la madrugada del sábado.

Las armas de fuego eran
Las armas de fuego eran cargadas por civiles que no habrían tenido la documentación correspondiente

De esta manera, indicaron que el primer hallazgo ocurrió durante la tarde del viernes, cuando una patrulla asignada al sector de Gdor. Vera al 4200 detectó a dos hombres, de 27 y 29 años, dentro de un automóvil estacionado. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron ocultarse, lo que motivó su identificación y requisa, tanto personal como del vehículo.

En el interior del auto, los agentes hallaron un revólver con cartuchos intactos, cuya tenencia y portación no pudieron ser justificadas por los ocupantes. Además, sobre la vereda, muy cerca del rodado, se encontró una pistola 9 mm con carga en su interior, que uno de los sujetos habría descartado al notar la llegada de los uniformados.

Tras la aprehensión de ambos y la notificación a la Fiscalía competente, el procedimiento fue trasladado a la Seccional 1ra., donde se realizaron las actuaciones procesales correspondientes.

Horas después, ya entrada la noche, otra patrulla intervino en la zona de Espora y Padre Vieyra. Allí, en circunstancias similares, los efectivos interceptaron a un hombre de 31 años que circulaba a pie. Durante la identificación, se le secuestró un revólver calibre 38 que llevaba oculto entre sus prendas. El procedimiento fue comunicado a la Unidad Fiscal y formalizado en la Seccional 8va., donde se labró el acta procesal.

La tercera patrulla del CRE santafesino fue comisionada por la CAE 911 ante la denuncia de presuntos disparos en el Barrio Loyola Norte. Fue así que en las inmediaciones de Fray Santa Maria de Oro y Misiones, los agentes lograron secuestrar una pistola calibre 22 y detener a un hombre de 31 años, presuntamente vinculado al hecho.

Según el relato policial, el sospechoso habría intentado huir en moto junto a otro individuo, quien consiguió escapar. Finalmente, el aprehendido fue alcanzado tras intentar evadirse a pie y, por razones jurisdiccionales, el procedimiento fue formalizado en la sede policial correspondiente, con la debida notificación al fiscal de turno.

Por último, el Comando Radioeléctrico de Santa Fe confirmó la incautación de una escopeta, una pistola 9 mm, una pistola calibre 22 y dos revólveres calibre 38, además de municiones, en distintos puntos de la capital. Los cuatro adultos detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras las actuaciones continúan en las sedes policiales involucradas.

