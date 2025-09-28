El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Triple femicidio de Florencio Varela: la palabra de Leonel, el papa de Brenda

Los familiares de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas de los femicidios en Florencio Varela, cortaron este domingo por la tarde la misma rotonda de La Tablada, donde el 19 de septiembre pasado las tres chicas abordaron una camioneta Chevrolet Tracker que las llevaría a las manos de sus asesinos.

Todos los parientes de las dos víctimas que eran primas llevaban remeras con las fotos de las chicas asesinadas y sostenían un banner con la imagen de ambas que reclamaba Justicia. Luego, aplaudieron. En ese contexto, Lionel, el papá de Brenda, habló con la prensa.

“No me dejaron despedirme de mi hija y eso es muy doloroso. No se merecía esa clase de muerte, ni a un degenerado le hacen eso“, se sinceró.

En diálogo con TN, el hombre, que tenía los ojos rojos en llanto, dijo que no creen en la versión del “Pequeño J” como quien estuvo detrás del triple femicidio, pidió que le den nombres concretos y se despachó: “Estoy enojado con la política y la gente que hizo esto. No lo va a encontrar la Policía y la justicia. Yo lo voy a encontrar, porque me van a querer poner cualquier perejil que en dos años va a salir".

Los familiares de Morena y Brenda en la rotonda de La Tablada (Captura TN)

Y admitió: “Se pensaron que se metían con una persona tranquila y pacífica, pero yo vengo del mismo mundo que ellos (los delincuentes) y no me da vergüenza porque hace 7 años que me recapacité y me inserté solo. Sé con quién juego y con quién me estoy metiendo”.

Lionel recordó su pasado en el delito, contó que ahora tiene un trabajo estable y aseguró: “Nunca me gustó arruinar vidas, vengo de otro palo, pero nunca me gustaron esas cosas, pero son negocios que no se van a acabar porque son funcionales para todos los gobiernos. Tenemos mucho para mejorar en la Provincia, necesitamos gente joven, que no estén siempre los mismos porque hacen cada vez chanchadas peores, que sea antes y un después“.

El papá de Brenda pidió que “se esclarezca todo” y, como descree de la entidad del “Pequeño J”, pidió que “dejen de buscar nombres inventados”. Y añadió: “Me crié en La Matanza. Para mí, están encubriendo algo, esto es un encubrimiento bárbaro”.

Las tres víctimas

Lionel reconoció que llora de la rabia y la bronca: “No le tengo temor a estos bichos que quieren jugar a cosas que no son”, dijo sobre los asesinos de su hija y de Morena y Lara. Y adelantó que Fernando Burlando se sumará como abogado de las familias: “Es una luz en la oscuridad. Le agradezco de corazón que se quiso hacer cargo del caso”.

La mamá de Lara

Estela, la mamá de Lara, también habló con la prensa en la rotonda de La Tablada pero se paró en la vereda opuesta al papá de Brenda en lo discursivo: “Estoy destrozada, tengo el corazón partido en mil pedazos. Pero tengo que ser fuerte, para seguir pidiendo justicia por las tres chicas. Es un momento complicado y difícil, pero hay que tener fuerza”.

Y agregó: “Esto está todo bajo la Justicia, la verdad que están trabajando bien y espero que sigan así hasta el fin. Ellos nos ponen al tanto de todo. Confío en la Justicia y que va a salir todo a la luz y van a agarrar a todos. Yo creo que la Justicia está actuando, estudiaron para esto y van a cumplir con su objetivo. Hasta ahora no tengo dudas”.

'Pequeño J', el narco acusado de triple femicidio

Por el crimen de Brenda, Morena y Lara ya son seis los detenidos, los dos últimos serán indagados en las próximas horas por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas: Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez.

Magalí Celeste González Guerrero(28), Andrés Maximiliano Parra(18), Iara Daniela Ibarra(19) y Miguel Ángel Villanueva Silva(27) ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Aún siguen prófugos Matías Agustín Ozorio y “Pequeño J” o Tony Janzen Valverde Victoriano, con pedido de captura de Interpol donde se especifica que está sospechado inicialmente por el delito de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”, con una pena máxima de 35 años de prisión.

Para el fiscal Arribas, en tanto, Ozorio, supuesto ladero de Valverde Victoriano, estuvo en el triple crimen como garante de los asesinatos presuntamente ordenados por “Pequeño J”.