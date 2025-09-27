“Se la tragó la tierra”: buscan a una adolescente de 16 años que desapareció después de salir de su casa en Merlo

La adolescente desaparecida

Indira Adelaida Gaudini, una adolescente de 16 años, es buscada intensamente desde hace más de 48 horas después de que salió de su casa de la localidad de Parque San Martín, partido bonaerense de Merlo, para ir a visitar a una amiga.

Según informó el Municipio a través de sus redes sociales, la menor fue vista por última vez el jueves. Se trata de una chica que mide 1.50 m, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo y ojos marrones.

Vestía shorts color negro, campera marrón con corderito y zapatillas negras. Según relató su madre, Ana, en declaraciones a Noticias Argentinas, la joven se fue de su casa luego de mantener una pelea con el papá.

De acuerdo con la mujer, su hija planeaba trasladarse a la zona de Las Torres, en Pontevedra, para encontrarse con un amigo de 12 o 13 años. Sin embargo, luego se dirigió a la vivienda de Abigail, una amiga de la misma edad. De acuerdo a lo señalado por la madre, al acudir al domicilio de la amiga, la adolescente ya no estaba allí, y la chica le manifestó haber visto a Indira en una escuela de la zona.

“Nos dijo que se iba a Las Torres, en Pontevedra, donde se encontraría con un amigo de 12 o 13 años, pero se fue a lo de Abigail, la amiga”, contó Ana.

La madre de la joven aseguró haber buscado en los domicilios de las amistades de Indira sin obtener resultados y afirmó: “Se la tragó la tierra, fuimos a las casas de sus amigas y no la encontramos. Anoche no dormimos nada, la buscamos por todos lados. No quiero que le pase nada”.

Ana indicó que la adolescente cuenta con un teléfono móvil con datos y que no utiliza WhatsApp, sino que prefiere comunicarse por Instagram. La cuenta de la red social fue revisada por la familia, sin hallar pistas relevantes sobre su paradero.

En medio de la conmoción por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), quienes estuvieron desaparecidas durante cinco días antes de ser encontradas sin vida, la madre de Indira descartó la hipótesis de un secuestro y expresó que mantiene la esperanza de que su hija regrese.

Según publicó el gobierno de Merlo, en caso de tener algún dato del paradero de la adolescente, comunicarse al teléfono familiar 11 5800-4139.

El Municipio de Merlo publicó los datos de la joven en sus redes sociales

Joven encontrada en Melchor Romero

El mes pasado, la desaparición de una adolescente de 15 años, mantuvo en vilo a los vecinos de Melchor Romero, en el partido de La Plata. Sin embargo, tras seis días de búsqueda, la angustia terminó cuando se la encontró en la localidad de Brandsen.

Había sido vista por última vez el pasado miércoles 6 de agosto cuando se retiró del domicilio de su padrastro, ubicado en la zona de calle 30 entre 75 y 76, para juntarse con una amiga llamada Sofía.

La denuncia de la desaparición fue presentada el 8 de agosto por María Gabriela Castro, madre de la joven, en la sede de la DDI La Plata. Castro relató que, tras ser alertada por la madre de Sofía sobre que las adolescentes ya no estaban juntas, logró comunicarse telefónicamente con su hija.

La joven le expresó a su madre que se encontraba con su pareja, Ulises Carrizo (apodado TATA), de 20 años, en el barrio Melchor Romero de La Plata, a pesar de que la familia le había prohibido ese vínculo por la diferencia de edad. Además, la madre informó a la policía que la menor solo llevaba una tarjeta SUBE y carecía de documentación personal.

El 10 de agosto, personal de la SubDDI Brandsen ubicó a la menor en la intersección de las calles Rufino Martínez entre Franch y Beruti, en la localidad bonaerense de Brandsen. Posteriormente, fue trasladada a la dependencia policial de la zona. Allí, la adolescente declaró, con asistencia, que durante los días de ausencia permaneció junto a su pareja en el barrio La Emilia de Melchor Romero, que no fue víctima de hechos ilícitos y que se encontraba en buen estado de salud.

La policía precisó que se realizó un examen médico, que confirmó que la joven estaba en buen estado general. El Ministerio Público Fiscal (MPF) fue informado y se concluyó el protocolo de búsqueda. La madre de la menor no autorizó la difusión de fotografías, según consta en el parte suscripto por el comisario inspector Cristian Roque Casetti, director de la DDI La Plata.