Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida en La Plata

Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida el 6 de agosto último de su casa de la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata (0221)

La desaparición de Nair Yasmin Veit Castro, de 15 años, mantiene en vilo a los vecinos de Melchor Romero, en el partido de La Plata, y moviliza a fuerzas policiales y familiares ante la falta de datos concretos sobre su paradero.

La adolescente fue vista por última vez el miércoles 6 de agosto cuando se retiró de su domicilio, ubicado en la zona de calle 168 Bis y 521, y desde entonces nada se sabe de ella.

La madre de Nair confirmó que la familia atraviesa horas de especial angustia. La mujer expresó su temor por la seguridad de su hija al señalar que la joven ya había protagonizado una desaparición previa, siendo encontrada en una vivienda del barrio El Carmen.

La Policía Bonaerense activó el protocolo de búsqueda de persona y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar información que permita dar con el paradero de la menor. Se dispusieron operativos de rastrillaje, relevamiento en redes sociales y recolección de testimonios, en especial entre amigos y conocidos de la adolescente.

De acuerdo con la denuncia radicada, existen testigos que aseguran haber visto a Nair en compañía de un joven de aproximadamente 20 años. La familia, sin embargo, reconoce que los datos son insuficientes para establecer una línea precisa de búsqueda.

Integrantes de la fuerza policial trabajan con el análisis de cámaras de seguridad en la zona y con la identificación de perfiles en redes sociales a los que habría accedido la menor en los días previos a su desaparición.

Las versiones recolectadas indican que Nair habría continuado en contacto con otras personas a través de plataformas digitales, por lo que la Policía avanza en línea directa con los equipos informáticos familiares para examinar mensajes y posibles citas con el joven.

La familia informó a la prensa que durante la búsqueda previa realizada meses atrás, la adolescente fue hallada en una casa del barrio El Carmen. En ese momento, la madre ya había alertado sobre la influencia de terceras personas y la preocupación por situaciones de violencia de las que la menor podría ser víctima. “No sabemos si Nair está sufriendo violencia física”, declaró la mujer al medio local, y solicitó el apoyo de los vecinos.

La Policía activó el protocolo de búsqueda de personas e investiga las distintas hipótesis (0221)

Las autoridades describieron a la adolescente desaparecida como una chica que mide aproximadamente 1,70 metros, de contextura delgada, cabello largo, lacio y de tonalidad castaño claro. Al momento de su desaparición, vestía una campera celeste con la imagen de un león, pantalón Oxford color negro y remera marrón claro.

La Policía Bonaerense pide a la comunidad que, ante cualquier información relevante o dato sobre su paradero, se comuniquen de inmediato a la DDI La Plata o se contacten al 911. Agentes que trabajan en el caso destacan la importancia de no desestimar ninguna señal y de realizar denuncias, incluso si se trata de información aparentemente menor.

La madre y otros familiares continúan a la espera de novedades por parte de las autoridades. Vecinos de Melchor Romero, así como las organizaciones de la zona, se sumaron a la difusión de la búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación locales.