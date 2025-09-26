Crimen y Justicia

Un narco de La Matanza cercano a Brenda es la nueva pista del triple femicidio

El joven sería parte de una banda que controla el negocio de la droga en la zona de monoblocks de Ciudad Evita, donde vivía la víctima. Ahora, la Justicia lo busca para interrogarlo. ¿Es testigo o imputado?

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

Guardar
Brenda Castillo, una de las
Brenda Castillo, una de las tres víctimas. De fondo, una histórica redada en el monoblock 19 de Ciudad Evita

En las últimas horas, una nueva pista llegó a oídos de la Justicia provincial y federal que investiga el macabro triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, cometido el 20 de septiembre en Florencio Varela.

Apunta a un joven traficante de La Matanza, sumamente cercano a Brenda Loreley del Castillo, aseguran fuentes del caso a Infobae. El joven es reconocible a simple vista, dada una señal física particular.

Se cree que es miembro de una banda que opera con una mezcla de menudeo de droga y extorsiones en la zona del monoblock 19 de Ciudad Evita, donde vivía Brenda, tal como indican sus registros personales.

Los vecinos, aterrados por esta banda, no hablan al respecto.

Video: el pedido de justicia de las madres de Morena, Brenda y Lara por el triple crimen de sus hijas

Su figura, introducida por una serie de datos de calle, era desconocida hasta ahora en el expedientes, ahora en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, con el fiscal Adrián Arribas, que posee un largo historial de éxito en la resolución de casos calientes, como el asesinato de Pedro Barrientos, el colectivero asesinado en Virrey del Pino en abril de 2024. La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico liderada por el fiscal Diego Iglesias, fue convocada por el fiscal anterior del caso, Gastón Dupláa, para colaborar en la investigación.

Ahora, ese joven traficante entra en el foco de la causa. Las primeras versiones indican que no tendría un rol en las muertes, sería más testigo que imputado. Uno de estos investigadores hipotetiza: “Si es dealer y era cercano a Brenda, tal vez, algo sabe”.

La banda a la que pertenecería, aseguran fuentes en el territorio, es un desprendimiento de las viejas células de Nicolás Nahuel Guimil, alias “Chaki Chan”, uno de los capos más temibles de la historia bonaerense reciente, procesado y preso en la cárcel de Marcos Paz desde julio de 2023, tras montar una estructura narco que atravesaba el conurbano. Su organización intentó copar el barrio Las Antenas de Lomas del Mirador: los propios vecinos los repelieron a tiros. Un capo preso implica una falta de control en el territorio. Entonces, las segundas y terceras líneas dan un paso al frente.

La identidad exacta y el prontuario de este joven cercano a Brenda Loreley, por lo pronto, se desconoce. Por lo pronto, los investigadores cuentan con un apodo.

Nicolás Nahuel Guimil, alias "Chaki
Nicolás Nahuel Guimil, alias "Chaki Chan"

El misterio de la pista narco

A comienzos de la mañana del viernes, el fiscal Arribas, que recibió el mando de la causa a comienzos de la noche de ayer, aguardaba el expediente completo para evaluar y requerir una nueva serie de medidas, entre ellas, nuevas pericias criminalísticas. También citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para que lo informe de los contenidos y el rumbo de la investigación.

La hipótesis narco del caso, introducida por autoridades bonaerenses, parece evidente dado el aberrante modo en que Brenda y sus amigas fueron asesinadas. Del Castillo recibió un trato macabro. La autopsia a su cuerpo del fractura de cráneo, que le provocó la muerte, aplastamiento macizo facial y heridas punzocortantes en el cuello. Además, tenía un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, una herida post-mortem.

La pista, también, apuntaba a traficantes Policía Bonaerense, con el apoyo de la Policía de la Ciudad, allanó la Villa Zavaleta de Barracas en busca del principal sospechoso, “Pequeño J”. o “Julito”, un supuesto traficante peruano de 23 años que habría ordenado el triple femicidio.

Los detenidos por el triple
Los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela. Miguel Ángel Villanueva Silva, vestido con campera camuflada

La PROCUNAR activó su red nacional de contactos. Descubrió que “Pequeño J.” no figura en ninguna investigación narco conocida, aseguran fuentes clave del expediente. Diversas consultas con fuerzas de seguridad también resultaron infructuosas.

Trascendieron dos posibles nombres de este presunto capo. Sin embargo, estos dos nombres no coinciden con el de ninguna persona registrada legalmente en la Argentina en la franja etaria de 21 a 25 años, de acuerdo a un relevo realizado por Infobae. Es posible que haya entrado a la Argentina de forma ilegal, como Miguel Ángel Villanueva Silva, el joven peruano detenido a mediados de esta semana, imputado por el femicidio. Para los registros del sistema penal, Villanueva Silva, que entró de forma clandestina al país, también es un fantasma. Hasta ahora, no se halló ninguna causa previa en su contra.

Temas Relacionados

Brenda del CastilloFemicidioTriple crimenNarcotráficoChaki ChanLa MatanzaCiudad EvitaFiscal Adrián ArribasPolicía Bonaerenseúltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco en Florencio Varela, en vivo: que se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Las jóvenes fueron halladas descuartizadas en una casa de Villa Vatteone, cinco días después de su desaparición. Por el crimen hay cuatro detenidos, aunque la Justicia señala a un supuesto jefe narco como autor intelectual

Triple femicidio narco en Florencio

Atraparon a otro hombre por estafar a la obra social provincial de Córdoba

El sujeto era administrativo de la clínica Aconcagua de la ciudad de Córdoba. Validaba facturación a una obra social por consultas médicas no realizadas

Atraparon a otro hombre por

Rechazaron los planteos de los detenidos por el femicidio de Tamara Fierro y el juicio está cada vez más cerca

A cuatro meses del femicidio, la abogada de la familia de Tamara aseguró que solo faltaría evaluar las pruebas recolectadas en contra de los acusados

Rechazaron los planteos de los

Femicidio de Iara Rueda: enjuiciarán a siete policías por retrasar el inicio de la búsqueda en 2020

Los efectivos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público

Femicidio de Iara Rueda: enjuiciarán

Ofrecieron $5 millones por datos sobre un hombre que permanece prófugo, acusado de abusar de un menor

Sobre él, también recaen cargos por amenazas agravadas por uso de arma

Ofrecieron $5 millones por datos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Apelación en EEUU por YPF:

Apelación en EEUU por YPF: cuáles fueron los argumentos que presentó Argentina para no perder el 51% de acciones de la petrolera

Triple femicidio narco en Florencio Varela, en vivo: que se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Belleza y cuidado de la piel: cómo la IA y el enfoque ambiental definen la innovación en cosmética

Desaceleró la inflación de alimentos en la última semana, pero algunos productos aumentaron más del 3 por ciento

Elecciones Catamarca 2025: qué se vota el 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Jorge Quiroga lidera la preferencia

Jorge Quiroga lidera la preferencia electoral a menos de un mes del balotaje de Bolivia

Así son los nuevos drones que prueba la OTAN para enfrentar las incursiones aéreas de Rusia

“El vínculo afectivo entre María Elena Walsh y Sara Facio fue un hecho cultural”: presentan el legado que irá a Madrid

Otra provocación de los aviones de Putin forzó la intervención de la OTAN: interceptó cinco cazas rusos cerca de Lituania

Abbey Road cumple 56 años: la historia detrás de su portada, los rumores sobre McCartney y las canciones más escuchadas hoy

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”

Nicolás Cabré y un recuerdo de sus 7 años: “Tenía una obsesión y un ritual antes de empezar a jugar”

Flor Peña celebró el cumpleaños de su hijo Juan Otero con un video retro: “Sabía que iba a ser para siempre”

“El Club de los Perfectos”: el musical adolescente que desafía los tabúes desembarca en la calle Corrientes