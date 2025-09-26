Ofrecieron $5 millones por datos sobre un hombre que permanece prófugo, acusado de abusar de un menor

La imagen que difundió el Ministerio de Seguridad Nacional

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional emitieron una recompensa para poder obtener información relevante sobre el paradero de un hombre que permanece prófugo desde hace cinco meses tras ser imputado por abuso sexual agravado. Ante la falta de datos que permitan avanzar con la investigación, fijaron el monto en $5 millones a través de una resolución.

La medida responde a un pedido formal realizado por la Unidad Funcional de Investigación N° 12 Especializada en Violencia de Género y Delitos de Abuso Sexual Intrafamiliar de Morón, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 departamental, para dar con el paradero de Damián Aníbal Maudet (43), prófugo desde el 11 de abril de este año.

Sobre él, pesa una acusación por abuso sexual gravemente ultrajante sobre un menor de 13 años, delito agravado por su condición de ascendiente y por la convivencia preexistente, cometidos en forma reiterada. Además, enfrenta cargos por “amenazas agravadas por el uso de arma (HECHO III Y V), todos ellos en concurso real entre sí, figuras previstas y reprimidas en los arts. 54, 55, 119 segundo y cuarto párrafo en función del inc. b) y f); 149 bis primer párrafo segunda parte, del Código Penal”.

Tras meses sin noticias de él, la cartera de seguridad ofreció una recompensa con el fin de obtener mayor información y convocar a para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura.

La decisión se hizo efectiva tras la publicación de la Resolución 1139/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial. En ella, lo describen como un hombre de “contextura corporal robusta, de cabello de color castaño oscuro, ojos color castaños oscuros, altura aproximada 1.80 mts. barba oscura”. Además, detallaron que se trata de un ciudadano argentino, con último domicilio conocido en Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

En este marco, aclararon que cualquier información será recibida bajo estricta confidencialidad, y los aportantes de datos útiles podrán comunicarse a la línea telefónica gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, perteneciente a la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional.

A su vez, la cartera de Seguridad ordenó a la Dirección de Comunicación Institucional “la difusión masiva del ofrecimiento tanto en medios gráficos, radiales como televisivos, y se instruyó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para hacer pública la búsqueda mediante un afiche oficial alusivo a Maudet”.

Capturaron a un hombre que distribuía material de abuso sexual infantil

Lo atraparon en una casa de Florencio Varela

A comienzos de agosto, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad logró capturar en Florencio Varela a un hombre que permanecía prófugo desde abril de 2024 por distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la entonces pareja del imputado, quien encontró archivos de contenido pedófilo en un celular que el hombre había prestado a su hijo menor. El hallazgo dio intervención a la Unidad Fiscal N° 8 descentralizada de Berazategui, especializada en Cibercrimen y Delitos Conexos a la Trata de Personas, que llevó adelante el caso.

Tras la denuncia, las autoridades allanaron el domicilio del sospechoso, pero no lograron localizarlo porque se había fugado antes del operativo. Sin embargo, en ese procedimiento los peritos secuestraron teléfonos, computadoras y dispositivos de almacenamiento digital, donde encontraron material de abuso sexual infantil que amplió la investigación.

Luego de más de un año prófugo, el hombre fue ubicado por los investigadores, quienes detectaron que se ocultaba en una casa del Conurbano bonaerense. Durante el allanamiento que permitió su detención, los agentes secuestraron además otros dispositivos electrónicos.