Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Mientras la Justicia continúa en búsqueda de Pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela, se conocieron los videos del allanamiento en su búnker realizado durante la noche del miércoles.

El procedimiento se llevó a cabo en la Villa Zabaleta, de la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo a cargo de la Policía Bonaerense. La fuerza porteña, por su parte, brindó acompañamiento en el lugar, pero no participó activamente.

El operativo finalizó con 8 personas demoradas por las autoridades, aunque ninguno quedó detenido. Horas antes se había concretado la captura de los únicos 4 sospechosos apresados por el crimen: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

El búnker donde se realizaron las tareas sería el de Pequeño J, a quien los investigadores apuntan como el narco peruano que habría ordenado la ejecución de las chicas halladas descuartizadas el miércoles a la madrugada en una casa de Florencio Varela.

Así Fue El Allanamiento En El Búnker De Pequeño J, El Narco Buscado Por El Triple Femicidio De Florencio Varela 3

La hipótesis es que contrató sicarios para llevar a cabo el crimen premeditado, tras el supuesto robo de dinero y cocaína. Incluso, las fuentes sostienen que también planeó la transmisión en vivo a un grupo cerrado por redes sociales en el que dejó un claro mensaje con las muertes.

Sin embargo, fuentes que conocen de cerca a los clanes que operan en la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta desconocen la actividad en ese territorio de este líder narco.

Noticia en desarrollo