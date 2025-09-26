Crimen y Justicia

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

El procedimiento fue el martes a la noche en Zabaleta. Estuvo a cargo de la Policía Bonaerense y la fuerza porteña supervisó el operativo



Mientras la Justicia continúa en búsqueda de Pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela, se conocieron los videos del allanamiento en su búnker realizado durante la noche del miércoles.

El procedimiento se llevó a cabo en la Villa Zabaleta, de la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo a cargo de la Policía Bonaerense. La fuerza porteña, por su parte, brindó acompañamiento en el lugar, pero no participó activamente.

El operativo finalizó con 8 personas demoradas por las autoridades, aunque ninguno quedó detenido. Horas antes se había concretado la captura de los únicos 4 sospechosos apresados por el crimen: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

El búnker donde se realizaron las tareas sería el de Pequeño J, a quien los investigadores apuntan como el narco peruano que habría ordenado la ejecución de las chicas halladas descuartizadas el miércoles a la madrugada en una casa de Florencio Varela.

Así Fue El Allanamiento En El Búnker De Pequeño J, El Narco Buscado Por El Triple Femicidio De Florencio Varela 3

La hipótesis es que contrató sicarios para llevar a cabo el crimen premeditado, tras el supuesto robo de dinero y cocaína. Incluso, las fuentes sostienen que también planeó la transmisión en vivo a un grupo cerrado por redes sociales en el que dejó un claro mensaje con las muertes.

Sin embargo, fuentes que conocen de cerca a los clanes que operan en la Villa 1-11-14 y la Villa Zavaleta desconocen la actividad en ese territorio de este líder narco.

Noticia en desarrollo

