Desbarataron una banda de piratas del asfalto en Merlo que había robado leche en polvo lista para exportar

El camión que había sido robado en Retiro

El hallazgo de un contenedor con numeración adulterada y un paquete de leche en polvo Regina de 25 kilos permitió a la Policía de la Ciudad avanzar en la investigación sobre una banda dedicada al robo de camiones bajo la modalidad conocida como piratas del asfalto. Como resultado de las tareas investigativas, un hombre y una mujer fueron detenidos, tras haber sido rastreados hasta Merlo.

Este descubrimiento resultó clave para esclarecer un violento asalto ocurrido en junio en el barrio porteño de Retiro, donde un grupo de delincuentes interceptó a un camionero que transportaba leche en polvo destinada a la exportación. Luego de varios meses de seguimiento, los responsables fueron encontrados en la localidad de Libertad, partido de Merlo.

En esa oportunidad, la víctima había denunciado que una banda de asaltantes armados, lo detuvieron, lo redujeron y lo mantuvieron privado de su libertad mientras se apoderaban del vehículo. Además, tomaron posesión de la carga, que se trataba de 25 kilos de leche en polvo destinados para ser exportados.

Según la información publicada por El 1, la División de Investigaciones Comunales 4 logró reconstruir el recorrido del camión mediante el análisis de antenas de telefonía, redes sociales y el sistema del Anillo Digital. A partir de estos datos, los investigadores determinaron que parte de la mercadería había sido trasladada hasta la localidad de la zona oeste del Conurbano.

Hay un hombre, de 68 años, y una mujer, de 29, detenidos

El seguimiento continuó con el análisis de las cámaras municipales, lo que permitió identificar el escondite donde se encontraba la carga robada. Con las pruebas reunidas, la jueza Karina Nancy Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 29, dispuso dos allanamientos en una quinta y un predio lindero ubicados sobre la calle Bermejo. Estos operativos contaron con el aval del Juzgado de Garantías Nº 1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto.

Durante los procedimientos, los efectivos hallaron, además del contenedor y el paquete de leche en polvo, documentación vinculada al transporte, entre la que se encontraban facturas de combustible, un remito de la empresa exportadora, un comprobante de revisión técnica vehicular y dos equipos de comunicación trunking.

Como resultado de los allanamientos, la Policía detuvo a un hombre argentino de 62 años y a una mujer, de nacionalidad paraguaya, de 29 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia e imputados por el asalto. Asimismo, los investigadores mantienen abierta la hipótesis de que esta banda de piratas del asfalto podría estar involucrada en otros hechos de similares características en la región.

Detuvieron a tres piratas del asfalto acusados de robar un camión con carne en Villa Fiorito

La recuperación de un camión robado y su valiosa carga en la localidad de Merlo culminó con la detención de tres personas, tras un operativo policial de urgencia que movilizó a distintas fuerzas de seguridad. La intervención, coordinada por la DDI Lomas de Zamora y la SUBDDI Lomas de Zamora, se activó luego de que el vehículo fuera sustraído a mano armada en Villa Fiorito.

Los detenidos en el maco del operativo

El incidente se originó cuando varios individuos armados interceptaron el camión en la intersección de Ejército de los Andes y Antonio Filardi, en el barrio Villa Centenario. A raíz de esto, dos hombres presentaron la denuncia y reportaron tanto la sustracción del vehículo como de la mercadería que transportaba.

A partir de este hecho, las fuerzas policiales desplegaron tareas de vigilancia y seguimiento encubierto, con el objetivo de localizar a los responsables y recuperar el camión robado. Fue así que las investigaciones permitieron establecer que el Mercedes Benz Atego 1726 se encontraba oculto en un frigorífico identificado como La Favorita, situado en Eva Perón al 3500, en Merlo.

Ante este hallazgo, se dispuso una consigna policial en el lugar y, tras mantener comunicación con la Fiscalía interviniente, el Dr. Ricardo Silvestrini —a cargo de la UFI N° 11— ordenó el allanamiento correspondiente. Durante el procedimiento, los agentes lograron la aprehensión de F. R. P. (40 años), O. M. F. (37) y J. C. B. (23), quienes fueron acusados de robo agravado de mercadería en tránsito,

De la misma forma, se incautaron noventa reses, veinticuatro mochos, dos teléfonos celulares, dos inhibidores de señal y tres baterías para inhibidores de señal, junto con el camión sustraído. Finalmente, las autoridades ordenaron la restitución tanto del camión como de la mercadería recuperada a su propietario, en el estado en que se encontraban al momento del hallazgo.