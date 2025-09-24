Familiares de las chicas asesinadas en Florencio Varela realizan un corte de ruta en La Tablada: “Que paguen todos”

Luego de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes que estaban desaparecidas en La Matanza, la familia de las tres víctimas continuará con el corte en la rotonda de La Tablada para pedir justicia.

“No nos dejen solos“, fue el reclamo de la mamá de Morena que se acercó a la zona donde estaban los medios de comunicación para pedir justicia por el crimen de las tres mujeres.

“A mí solo me importa que haya justicia por mi hija. Que paguen todos los que tengan que pagar. No se merecían ninguna de las tres chicas terminar como terminaron. No me importa nada, quiero que caigan todos. Quiero a todos presos. Quiero que me ayuden a encontrar a todos”, apuntó la mamá de Brenda.

La tía de Lara, Lorena, pidió que “caigan los verdaderos asesinos” y aseguró: “Su vida era normal, como una chica de 15 años. Quería ir a bailar. Queremos que se sumen más mamás al reclamo y saber bien qué fue lo que pasó”.

Familiares y amigos de las tres víctimas continúan con el reclamo en el cruce de la ruta provincias 4 y la avenida Crovara, en pleno corazón de la localidad San Justo, en el partido de La Matanza. El reclamo de los allegados a las víctimas viene desde ayer, cuando todavía se desconocía el paradero de las tres mujeres.

“Necesitamos justicia. Esperemos que acelere, no como ahora que llegó tarde”, señaló uno de los primos de Brenda y Morena, las dos jóvenes de 20 años, en diálogo con los medios de comunicación.

Habló la familia de las tres chicas que aparecieron asesinadas en Florencio Varela

Sobre el vínculo entre las mujeres, el primo de Brenda y Morena sostuvo: “En mi caso puedo hablar de mis dos primas que fueron víctimas, claramente. Mis dos primas la ligaron de rebote, me parece. Estaban lejos de eso, por eso nosotros creemos que la ligaron de rebote”

“A mí me costaba que mis dos primas estaban sin trabajo y seguramente hayan caido en la tentación de la plata fácil. 300 dólares por noche, que es nada hoy en día. Las conozco a mis dos primas y a sus amistades no las conocí”, agregó.

Las chicas estaban desaparecidas desde el viernes

Este miércoles se conoció que la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló los tres cadáveres en la vivienda a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona y a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez.

La casa era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Allí, se hallaron rastros de sangre.

La confirmación de que se trataba de las jóvenes buscadas la dio Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, quien en diálogo con la prensa declaró: “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas".

Las jóvenes fueron halladas en Florencio Varela (RS Fotos)

Y agregó: “Ahora lo que sigue es una autopsia y nosotros nos reuniremos para ver qué es lo que hacemos. Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora. Ella (su esposa) es una mujer que yo sé que si la descuidamos, capaz hace cualquier cosa”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dio una conferencia de prensa donde brindó detalles del caso.

“Convocamos esta conferencia de prensa para comunicar que hemos encontrado, lamentablemente, sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda y de Lara, las tres chicas que estábamos buscando desde el día sábado”, afirmó el funcionario al confirmar las identidades de los cadáveres.

Alonso explicó que la desaparición de las adolescentes se reportó el sábado por la noche, cuando se confirmó que las tres chicas habían sido vistas por última vez el viernes, a las nueve y media de la noche, cuando “subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de la Tablada”.

El lugar donde trabajan las autoridades (RS Fotos)

Según detalló, las víctimas fueron engañadas: creyeron que iban a un evento al que habían sido invitadas. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. En este sentido, el funcionario bonaerense señaló que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

“Fuimos identificando el recorrido. De La Matanza (la camioneta) pasó por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI en CABA, en Bellas Artes, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta Tracker que estaba adulterada”, describió Alonso.

“Alrededor de las dos, tres de la mañana (del miércoles) hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín”, indicó el ministro de Seguridad.