Crimen y Justicia

Burlando pidió que protejan a los testigos que declararon en contra de Makintach y advirtió hostigamientos de la jueza

El abogado de Dalma y Giannina Maradona hizo la presentación en la UFI Nº1 de San Isidro junto a Fabián Améndola. También pidió que un análisis forense al CPU de la magistrada

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

Guardar
Fernando Burlando con Dalma y
Fernando Burlando con Dalma y Giannina Maradona. Fotos: Maximiliano Luna

A horas de la audiencia preliminar del jury contra Julieta Makintach, los abogados de Dalma y Giannina Maradona presentaron un escrito ante los fiscales de la UFI N° 1 de San Isidro donde pidieron que se adopten medidas inmediatas en la causa que investiga la participación de la jueza en el documental sobre el juicio por la muerte del Diez. Entre ellas, que se protejan a los testigos que declararon en su contra por riesgo de hostigamiento.

La presentación fue realizada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola luego de que en las últimas horas Makintach pidiera investigar a los funcionarios judiciales a cargo del expediente penal, a quienes acusó de manipular la pruebas.

Con este antecedente, los representantes de Dalma y Giannina alegaron que existe de parte de la jueza un riesgo de entorpecimiento probatorio e influencia sobre los testigos, como así también la pérdida, alteración o manipulación de la evidencia digital del CPU de su despacho.

Por este motivo, Burlando y Améndola pidieron la adopción de medidas de protección para testigos clave, con la prohibición expresa de contacto entre la imputada y quienes declararon en su contra, y que se secuestre el CPU de su despacho para hacer un análisis forense del disco rígido.

La jueza Julieta Makintach
La jueza Julieta Makintach

En relación a este último, los abogados sostienen que si bien el disco correspondiente fue extraído y preservado por personal técnico de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hasta el momento no se dispuso pericia alguna.

En el escrito argumentaron que la naturaleza volátil de los datos informáticos y la posibilidad de acceso remoto o borrado intencional configuran “un escenario de peligro en la demora", lo que justifica la adopción inmediata del secuestro y análisis forense.

“La urgencia en la medida solicitada se funda en el riesgo concreto de pérdida, alteración o manipulación de la evidencia digital contenida en el dispositivo mencionado”, advirtieron.

Los letrados remarcaron que la preservación del dispositivo no solo apunta a conservar los archivos visibles, sino también a garantizar la integridad de los metadatos asociados, como fechas de creación, modificación, acceso, rutas de archivo y usuarios vinculados.

“La pérdida o alteración de estos metadatos comprometería la trazabilidad digital de la evidencia, afectando su valor probatorio y obstaculizando la posibilidad de establecer una secuencia verificable de acciones y conductas”, se lee en la presentación a la que accedió Infobae.

En el mismo sentido, solicitaron que se ordene la inhabilitación inmediata de todo acceso remoto al CPU, incluyendo conexiones vía red interna, VPN, escritorio remoto, sincronización en la nube o cualquier otro protocolo que permita la interacción digital sin presencia física. Respecto a la pericia informática, Burlando y Améndola solicitaron que se realice un análisis forense del contenido cuánto antes.

El segundo eje del pedido se centró en la protección de testigos. Sobre esto, los abogados detallaron que, de las declaraciones testimoniales obrantes en la causa, surge que Makintach intentó influir o presionar a quienes testificaron contra ella.

Una policía testigo declaró que recibió mensajes directos de la jueza ordenándole permitir que filmaran “su gente”, y luego denunció hostigamiento por WhatsApp por prestar declaración. La custodia del Tribunal en lo Criminal N° 3, ratificó el mensaje que recibió su compañera, que decía: “Decile a la custodia del TOC 3 que no se meta con mi gente y los deje grabar”.

Los representantes de las hijas de Maradona advirtieron que estas circunstancias revelan un riesgo cierto de entorpecimiento probatorio e influencia sobre los testigos, lo que obliga a disponer medidas específicas de resguardo.

Por eso solicitaron la prohibición de todo contacto, directo o indirecto, de la imputada con las testigos mencionadas y toda otra medida que el juez considere pertinente para preservar su independencia y seguridad. “Resulta necesario extremar las medidas de protección a fin de evitar cualquier tipo de interferencia en los testimonios o en la producción de la prueba”, enfatizaron.

Temas Relacionados

Fernando BurlandoDalma MaradonaGiannina MaradonaÚltimas noticiasJuicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaJulieta Makintach

Últimas Noticias

Realizan una marcha para pedir la aparición de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Familiares y amigos cortaron el tránsito en la rotonda de La Tablada, donde las jóvenes fueron vistas por última vez. “Nos vamos a quedar hasta que aparezcan”, dijo la madrina de una de las chicas

Realizan una marcha para pedir

Murió una nena de 7 años tras un incendio en San Juan e investigan si el hecho está vinculado con una causa narco

El fuego destruyó por completo una casa precaria. La madre de la víctima, involucrada en un expediente federal, resultó gravemente herida. La Justicia analiza si el siniestro fue accidental o intencional

Murió una nena de 7

Cristián Graf pidió archivar causa de Diego Fernández por falta de pruebas y acusó al fiscal de persecución

La presentación la hizo luego de que el titular de la fiscalía pidiera nuevamente su indagatoria por el cadáver hallado en su casa de Coghlan. El sospechoso pidió que el funcionario sea declarado incompetente

Cristián Graf pidió archivar causa

Desalojaron un edificio de Almagro que llevaba 9 años usurpado

El edificio de cuatro pisos está ubicado en Maza 19. El legítimo propietario planea instalar allí un centro de salud privado

Desalojaron un edificio de Almagro

“No sé si respiraba, estaba blanco”: los vecinos reconstruyeron el crimen en el juicio por Bastián

También contaron cómo precintaron la zona y marcaron dónde estaban los casquillos y los plomos para preservar la escena del hecho. El policía Juan Alberto García Tonzo está acusado de homicidio

“No sé si respiraba, estaba
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre Ríos: un hombre de

Entre Ríos: un hombre de 45 años perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

Las ventas de los supermercados cayeron 2,1% en julio, pero se mantienen “en verde” en el acumulado anual

Realizan una marcha para pedir la aparición de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Efecto Vaca Muerta: YPF alcanzó en agosto un nuevo récord de producción de petróleo

INFOBAE AMÉRICA
¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar

¿Las bebidas azucaradas pueden impulsar la metástasis del cáncer de colon?

Así funciona Bre-B, el sistema que permite transferencias instantáneas sin número de cuenta

Alemania impulsa la modernización de la Bundeswehr frente a la creciente amenaza rusa

Europa y el régimen de Irán acordaron seguir con las consultas sobre las sanciones por la cuestión nuclear iraní

Miles de iraníes se manifestaron frente a la ONU para exigir el fin del régimen de los ayatollahs

TELESHOW
Karina Jelinek se sinceró sobre

Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”

Federico D’Elía confirmó que no se hará la película de Los ﻿Simuladores y contó los motivos

La actitud de la China Suárez al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña: el video

Daniela Celis actualizó el estado de salud de Thiago Medina: “Cursando un episodio de injuria pulmonar”

Fernando Burlando contó detalles desconocidos de la escena del robo a la casa de Pampita