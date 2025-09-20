Sangriento ataque en Mar del Plata: baleó y cortó con una faca a un vecino y lo detuvieron

Atacó a un vecino en Mar del Plata y lo detuvieron

Un hombre de 35 años fue detenido en el barrio La Gloria de la Peregrina, en Mar del Plata, acusado de atacar violentamente a un vecino durante una discusión, en la que lo baleó con revólver y luego le cortó el brazo con una faca.

La investigación se inició tras la denuncia de una joven de 32 años, quien relató que el martes pasado, mientras estaba en su vivienda en la intersección de Río Dulce y Río Atuel junto a su pareja de 33, y sus hijos, fue increpada e insultada por su vecino.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, en medio de la confrontación, el agresor extrajo un arma de fuego tipo revólver y efectuó varios disparos a la pareja de la denunciante: uno de los tiros rozó la pierna izquierda del hombre de 33 años. Los motivos del ataque no fueron esclarecidos. Se desconoce si se debió a algún tipo de conflicto de vieja data o si fue un brote por parte del agresor.

El detenido y las armas que le descubrieron

Posteriormente a la ráfaga de tiros, el episodio continuó en la vía pública, donde el imputado blandió una cuchilla tipo facón y causó un corte en el antebrazo izquierdo de la víctima.

El herido fue atendido inicialmente en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Peregrina, donde recibió las curaciones preliminares y luego fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con el fin de realizar la sutura de corte.

Durante el allanamiento, el hombre fue aprehendido en el patio de su domicilio. En la propiedad, los efectivos secuestraron el rifle que se ve una de las imágenes que ilustra esta nota, así como un revólver calibre .22 largo con cinco proyectiles intactos, un facón, dos cuchillos, dos cuchillas adicionales, dos machetes y otros elementos de interés para la causa.

El rifle y los cuchillos incautados

El acusado fue procesado en el marco de una causa por coacción agravada por el uso de arma, abuso de armas y lesiones graves. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría Decimocuarta, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 (UFIJE 07), a cargo del fiscal Carlos Russo, y con el aval del Juzgado de Garantías N°4, cuyo titular es el juez Juan Francisco Tapia.

Finalizado el procedimiento, el resultado se comunicó a Russo, quien dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batán.

El momento de la detención

Antecedente en Mar del Plata

El 29 agosto, un grave episodio de violencia conmocionó a un barrio de Mar del Plata cuando, tras una discusión por ruidos molestos, un hombre disparó contra la casa de su vecina. El hecho ocurrió en horas de la noche y, pese a la secuencia de detonaciones, no se registraron heridos. Luego, la Policía allanó el domicilio del agresor y fue detenido.

De acuerdo con la información oficial compartida con Infobae, la confrontación entre ambos había comenzado horas antes, durante la tarde del viernes. Sin embargo, alrededor de las 23, el hombre, de 46 años, volvió a presentarse frente a la vivienda de la mujer y abrió fuego.

Varios proyectiles impactaron en la fachada, lo que derivó en un llamado inmediato al 911 por parte de la mujer de 40 años. Al arribar los agentes, encontraron vainas servidas en el lugar, por lo que se convocó a la Policía Científica.

Los peritos confirmaron la presencia de diez vainas servidas, lo que dio paso a la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Mandagaran. Con la evidencia reunida, se ordenó un allanamiento de urgencia en la casa del agresor, ubicada en Arana y Goiri al 12.000, lindera a la de la víctima.

El operativo se concretó cerca de la 1:10 de la madrugada y estuvo a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante la inspección, se secuestraron cuatro vainas calibre 9 milímetros en el patio de la vivienda, junto a la casa baleada, aunque no se logró dar con el arma utilizada en los disparos.

Al recibir el resultado, la fiscal Mandagaran determinó que el imputado fuese notificado formalmente por el delito de “Abuso de Arma, Daño y Amenazas Agravadas por el uso de arma de fuego no secuestrada”.

A pesar de la gravedad de los cargos atribuidos, resolvió no dictar ninguna medida restrictiva de libertad en su contra, permitiendo que el acusado continúe en libertad durante el proceso.