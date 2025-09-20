Crimen y Justicia

La familia del hombre que murió en un operativo policial en Vicente López convocó a una marcha para pedir Justicia

La manifestación será el próximo miércoles a las 18 horas en la esquina de Maipú y Güemes, donde falleció la víctima. “No más violencia institucional”, reclaman

Guardar
Octavio Buccafusco, el hombre murió
Octavio Buccafusco, el hombre murió en un operativo policial en Vicente López

El día que se cumplirán tres semanas de la muerte de Octavio Buccafusco, el hombre que falleció en Vicente López durante un operativo policial, la familia de la víctima realizará una marcha en su memoria para pedir Justicia. “No más violencia institucional”, reza la convocatoria compartida por su hermano, el bailarín Augusto Buccafusco, en sus redes sociales.

La manifestación será a partir de las 18 horas en la esquina de la avenida Maipú y la calle Güemes, donde el pasado 3 de septiembre el joven de 34 años falleció mientras era reducido por cinco policías de la Patrulla Municipal y un efectivo de la Policía Bonaerense.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes denotan la agresividad del operativo que se llevó a cabo después de que el propio Octavio llamara al 911 para denunciar un intento de robo en su casa. Al ver que quienes se apersonaron en su domicilio eran agentes municipales, Buccafusco salió a buscar un policía bonaerense. Y por su actitud sospechosa, los efectivos lo interceptaron y lo tiraron al suelo.

El episodio está siendo investigado por el fiscal Alejandro Guevara, que analiza testimonios y videos a fin de esclarecer si hubo responsabilidad directa de los agentes en el fallecimiento. Por ahora, solo se determinó que el hombre murió de un paro cardíaco, aunque aguardan estudios complementarios que indiquen qué fue lo que provocó la falla.

La convocatoria a la marcha
La convocatoria a la marcha por Augusto Buccafusco en Vicente López

La familia insiste en que se trató de un asesinato. En este contexto, en la convocatoria de la marcha señalaron: “El pasado miércoles 3 de septiembre, mi hermano Octavio Taby Buccafusco, de 34 años, fue asesinado por cinco policías de la Patrulla Municipal de Vicente López y un efectivo de la Policía Bonaerense. No podemos permitir que esto quede impune. Necesitamos que toda la sociedad se entere y que la Justicia actúe”.

El texto continúa: “Convocamos a una movilización. Miércoles 24 de septiembre 18:00 hs, esquina de Güemes y Maipú, Vicente López. Pedimos con el corazón que nos acompañen. Por Octavio, por su memoria y por todos los que ya no están. No más violencia institucional. No más impunidad”.

Por el momento, las pericias realizadas por el fiscal Guevara, a cargo del expediente, dicen que Octavio murió de un infarto y que no tenía signos de haber sido asfixiado, ni golpes o roturas pulmonares que comprueben un nexo causal entre su muerte y la reacción de los efectivos.

Octavio Buccafusco murió tras ser reducido por la Policía en Vicente López

Por eso, se centra en determinar si hubo otra causa que provocara el fallecimiento de la víctima. En este sentido, siempre según las pruebas de la Justicia, hay al menos tres testimonios de vecinos y de la propia madre del joven que señalaron que Octavio tenía un pasado de consumo problemático de sustancias.

Para las autoridades, este dato da lugar a otra hipótesis. Por eso, solicitaron estudios histopatológicos al cuerpo que serán clave para confirmar o descartar la sospecha. Estos también permitirán entender a qué tipo de insuficiencia obedeció el paro cardíaco.

“Los análisis nos van a dar dos posibilidades. Una es saber si consumió alguna sustancia, como se presupone por las declaraciones testimoniales, y ver qué incidencia tuvieron físicamente. Hay que ver de qué sustancia estamos hablando y de qué cantidad también”, dijo una fuente con conocimiento de la causa a Infobae.

“Lo otro que van a determinar los estudios complementarios es que, como se mandan a analizar muestras distintas de tejidos, cardíaco, pulmonar, hígado y demás, estos le ampliarán al personal médico la posibilidad de expedirse a ver si el paro cardiorrespiratorio se debió a una insuficiencia física", explicaron las fuertes.

Y detallaron: “Es decir, a partir de ahí van a saber también si el fallo cardíaco obedece a una cuestión pulmonar, cardíaca, arterial, entre otras. Es muy importante porque crean el cuadro total del estado de salud o los motivos de la causa de muerte”.

Temas Relacionados

Vicente LópezOctavio BuccafuscoPolicía BonaerensePatrulla municipalÚltimas noticias

Últimas Noticias

El motociclista que murió en el choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes era un conocido delincuente de la zona

Juan Carlos Pérez tenía 56 años y un amplio prontuario por robo. Tras ser embestido por el camión, quedó atrapado debajo de otro vehículo

El motociclista que murió en

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en la capital provincial. El sospechoso tiene 22 años y quedó a disposición de la Justicia

Mataron a un joven de

Vicente López: qué podrían determinar los nuevos análisis al hombre que murió en un forcejeo con la Policía

La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento de Octavio Buccafusco, quien sufrió un paro cardíaco durante un procedimiento policial. El fiscal aguarda estudios complementarios a la autopsia

Vicente López: qué podrían determinar

Sangriento ataque en Mar del Plata: baleó y cortó con una faca a un vecino y lo detuvieron

Ocurrió en el barrio La Gloria de la Peregrina. La Policía descubrió en la casa del acusado un rifle, machetes y varios cuchillos

Sangriento ataque en Mar del

Cayó la “Familia Amarilla”, una banda narco de La Matanza: cómo era su estructura piramidal para distribuir droga

La organización fue detenida en un operativo de la Policía Bonaerense. Secuestraron 1,2 kilogramos de marihuana y casi 407 gramos de cocaína

Cayó la “Familia Amarilla”, una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo se forma el granizo

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

Dólar, bandas y aguante cambiario: con qué arsenal cuenta el Gobierno y cuál es el dilema que afronta la política económica

Murió a los 87 años Enrique Molina Pico, ex jefe de la Armada y veterano de la Guerra de Malvinas

Ushuaia entre los 5 puertos de cruceros más atractivos del mundo

El motociclista que murió en el choque en cadena en el puente Chaco-Corrientes era un conocido delincuente de la zona

INFOBAE AMÉRICA
De Jack el Destripador a

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso lideran una histórica protesta popular en Río de Janeiro

Cómo la inteligencia artificial transforma el rol docente sin reemplazar la interacción humana, según un experto de Amazon

El Tapiz de Bayeux salió de de su museo en Francia en una operación marcada por el secretismo y la polémica

TELESHOW
El video del rechazo de

El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla

Sergio Goycochea celebró el casamiento de su hijo menor: “Continuar apostando por este camino”

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Coty Romero se sinceró acerca del momento más duro que tuvo que atravesar: “No quería vivir”