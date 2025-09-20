La familia del hombre que murió en un operativo policial en Vicente López convocó a una marcha para pedir Justicia

Octavio Buccafusco, el hombre murió en un operativo policial en Vicente López

El día que se cumplirán tres semanas de la muerte de Octavio Buccafusco, el hombre que falleció en Vicente López durante un operativo policial, la familia de la víctima realizará una marcha en su memoria para pedir Justicia. “No más violencia institucional”, reza la convocatoria compartida por su hermano, el bailarín Augusto Buccafusco, en sus redes sociales.

La manifestación será a partir de las 18 horas en la esquina de la avenida Maipú y la calle Güemes, donde el pasado 3 de septiembre el joven de 34 años falleció mientras era reducido por cinco policías de la Patrulla Municipal y un efectivo de la Policía Bonaerense.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes denotan la agresividad del operativo que se llevó a cabo después de que el propio Octavio llamara al 911 para denunciar un intento de robo en su casa. Al ver que quienes se apersonaron en su domicilio eran agentes municipales, Buccafusco salió a buscar un policía bonaerense. Y por su actitud sospechosa, los efectivos lo interceptaron y lo tiraron al suelo.

El episodio está siendo investigado por el fiscal Alejandro Guevara, que analiza testimonios y videos a fin de esclarecer si hubo responsabilidad directa de los agentes en el fallecimiento. Por ahora, solo se determinó que el hombre murió de un paro cardíaco, aunque aguardan estudios complementarios que indiquen qué fue lo que provocó la falla.

La convocatoria a la marcha por Augusto Buccafusco en Vicente López

La familia insiste en que se trató de un asesinato. En este contexto, en la convocatoria de la marcha señalaron: “El pasado miércoles 3 de septiembre, mi hermano Octavio Taby Buccafusco, de 34 años, fue asesinado por cinco policías de la Patrulla Municipal de Vicente López y un efectivo de la Policía Bonaerense. No podemos permitir que esto quede impune. Necesitamos que toda la sociedad se entere y que la Justicia actúe”.

El texto continúa: “Convocamos a una movilización. Miércoles 24 de septiembre 18:00 hs, esquina de Güemes y Maipú, Vicente López. Pedimos con el corazón que nos acompañen. Por Octavio, por su memoria y por todos los que ya no están. No más violencia institucional. No más impunidad”.

Por el momento, las pericias realizadas por el fiscal Guevara, a cargo del expediente, dicen que Octavio murió de un infarto y que no tenía signos de haber sido asfixiado, ni golpes o roturas pulmonares que comprueben un nexo causal entre su muerte y la reacción de los efectivos.

Octavio Buccafusco murió tras ser reducido por la Policía en Vicente López

Por eso, se centra en determinar si hubo otra causa que provocara el fallecimiento de la víctima. En este sentido, siempre según las pruebas de la Justicia, hay al menos tres testimonios de vecinos y de la propia madre del joven que señalaron que Octavio tenía un pasado de consumo problemático de sustancias.

Para las autoridades, este dato da lugar a otra hipótesis. Por eso, solicitaron estudios histopatológicos al cuerpo que serán clave para confirmar o descartar la sospecha. Estos también permitirán entender a qué tipo de insuficiencia obedeció el paro cardíaco.

“Los análisis nos van a dar dos posibilidades. Una es saber si consumió alguna sustancia, como se presupone por las declaraciones testimoniales, y ver qué incidencia tuvieron físicamente. Hay que ver de qué sustancia estamos hablando y de qué cantidad también”, dijo una fuente con conocimiento de la causa a Infobae.

“Lo otro que van a determinar los estudios complementarios es que, como se mandan a analizar muestras distintas de tejidos, cardíaco, pulmonar, hígado y demás, estos le ampliarán al personal médico la posibilidad de expedirse a ver si el paro cardiorrespiratorio se debió a una insuficiencia física", explicaron las fuertes.

Y detallaron: “Es decir, a partir de ahí van a saber también si el fallo cardíaco obedece a una cuestión pulmonar, cardíaca, arterial, entre otras. Es muy importante porque crean el cuadro total del estado de salud o los motivos de la causa de muerte”.