Intentó matar a su ex pareja en Misiones y creen que huyó a Brasil: habría contratado un sicario

La víctima tuvo que ser operada por segunda vez, luego de haber sido atacada a balazos y puñaladas en su comercio de San Antonio

La víctima continúa internada, pero estable

En medio de la investigación por el intento de femicidio sufrido por O. P. L., la mujer de 39 años que fue baleada y apuñalada en su maxiquiosco de la provincia de Misiones, las autoridades reforzaron la búsqueda para dar con los responsables. Hasta el momento, las sospechas apuntan contra su ex pareja, un hombre identificado como J. D. L., quien creen que podría haberse fugado a Brasil.

A cuatro días de que la comerciante fuera atacada en su negocio del barrio Alecrín, de la localidad de San Antonio, los investigadores plantearon como posibilidad de que el principal sospechoso pudiera encontrarse en el municipio de Caxias do Sul, ubicado en el sur del país vecino.

De acuerdo con la hipótesis de la Justicia, se cree que J. D. L. se dirigió a esa ciudad del estado de Río Grande del Sur, puesto que allí residen familiares suyos. Por este motivo, las autoridades ya solicitaron la colaboración de la Policía brasileña para avanzar en la pesquisa.

Por el momento, la Fiscalía sostendría dos líneas de investigación. La primera apuntaría contra la ex pareja de la víctima de forma directa, ya que lo acusaría de haber sido él mismo quien se habría encargado de balear y acuchillar a Padilla Leite.

La Justicia emitió dos alertas de captura contra dos sospechosos

La segunda teoría involucraría la posibilidad de que J. D. L. hubiera contratado a un sicario, para que concretara el ataque. Según la información publicada por El Territorio, sobre ambos pesarían órdenes de captura tanto nacionales como internacionales, emitidas por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, bajo la dirección del juez Martín Brítes.

Por otro lado, las autoridades confirmaron la existencia de un historial de violencia previo entre el sospechoso y O. P. L., las cuales habían motivado intervenciones judiciales previas. De hecho, en junio pasado el Juzgado de Familia del Comandante Andresito dispuso la exclusión del hogar del hombre, tras haberse denunciado una serie de episodios de violencia familiar.

No obstante, la medida cautelar no logró detener la escalada de intimidaciones y amenazas. De hecho, el 22 de agosto, la víctima denunció que desconocidos irrumpieron en su vivienda, ubicada en el barrio Primavera, y provocaron un incendio en un sillón.

Durante ese incidente, la comerciante logró salir de la casa, mientras el humo y las llamas se propagaban en plena madrugada. La inhalación de humo le provocó ahogamiento, pero la rápida intervención de los vecinos permitió contener el fuego. Asimismo, indicaron que el domicilio sufrió daños materiales considerables.

Respecto al segundo sospechoso, los familiares de la víctima relataron que días antes del ataque el presunto sicario había realizado compras en el maxiquiosco. Además, señalaron que habría tenido una actitud sospechosa, debido a que obsevaba detenidamente el lugar y los movimientos de la comerciante.

Aunque su identidad no se dio a conocer públicamente, se trataría de un joven con el cabello teñido de rubio, que se desplazaba en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos. De igual forma, no se confirmó si los investigadores habrían logrado identificarlo formalmente.

Por otro lado, la víctima debió someterse a una segunda intervención quirúrgica en el hospital Samic de Eldorado, tras experimentar un intenso sangrado en una de las heridas. A pesar de la considerable pérdida de sangre y los intensos dolores localizados en el hombro izquierdo, la paciente permanece fuera de peligro y progresa en su recuperación.

Durante su atención en el hospital, los médicos le aplicaron 37 puntos de sutura en el cuello debido a un corte que atravesó una amplia sección de la garganta. Según el relato de allegados a la mujer, la mayoría de las lesiones cortantes se ubicaron cerca del corazón.

La gravedad de las heridas no resultó fatal gracias a la resistencia que opuso la mujer durante el forcejeo con su agresor. Mientras tanto, la familia de la comerciante mantiene su reclamo por la presencia de custodia policial en el hospital Samic, tanto para la víctima como para su hermana, quien también denunció en su momento al principal sospechoso.

