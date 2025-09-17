Crimen y Justicia

Revelaron los datos de la autopsia del joven asesinado en un centro de jubilados en Mar del Plata

La víctima, de 25 años y con antecedentes penales, tenía una herida de arma de fuego en la espalda

La fiscalía reconstruyó el crimen
La fiscalía reconstruyó el crimen del joven hallado asesinado en un centro de jubilados de Mar del Plata pese a la falta de pruebas (0223 - DDI)

La investigación sobre el asesinato de Rodrigo Fabián Strada, el joven hallado sin vida en un centro de jubilados en Mar del Plata con una herida de arma de fuego, tuvo un nuevo avance, con el informe preliminar de la autopsia.

Las fuentes oficiales consultadas por el medio local 0223 confirmaron que el joven de 25 años murió tras recibir un disparo por la espalda con una pistola calibre nueve milímetros.

El análisis forense determinó que el proyectil ingresó por la zona lumbar y salió por la región escapular, siguiendo una trayectoria de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. “La causa de muerte es la herida de arma de fuego en el tórax que provocó el hemoneurotórax del lado derecho”, precisaron.

La pesquisa, dirigida por el fiscal Carlos Russo, delegó las primeras diligencias a la comisaría decimoquinta. El objetivo principal es reconstruir cómo Strada llegó al patio trasero del Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos”, situado en la intersección de Urquía y Kraglievich.

El centro de jubilados asaltado
El centro de jubilados asaltado en Mar del Plata

Según relató el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, algunos vecinos manifestaron haber escuchado varios disparos, aunque estos testimonios aún deben ser ratificados formalmente. “Es una zona muy oscura, lo que genera dificultades para ver a una persona fallecida y mucho más en la parte posterior. Supuestamente, hubo un intento de robo porque se hallaron elementos preparados en una bolsa y se detectaron faltantes”, explicó Russo a 0223.

El fiscal también detalló que, aunque se identificaron cámaras en las inmediaciones, estas no contaban con capacidad de grabación, por lo que no existe material audiovisual que pueda ser recuperado y analizado.

Strada tenía antecedentes por lesiones y robo, y estaba en libertad condicional. Había recibido una condena en una causa instruida por el fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, tras un incidente en la zona de Alto Camet en el que otro joven resultó herido después de una fiesta.

El caso de Strada representa el vigésimo tercer homicidio doloso registrado en la ciudad en lo que va del año y el primero ocurrido en el mes de septiembre.

La hipótesis de la Justicia

El hallazgo ocurrió en la mañana de este martes, en un predio ubicado en la calle Urquía al 4400. Las primeras informaciones recabadas indicaron que la víctima fue encontrada entre las instalaciones del centro y un galpón.

El hallazgo ocurrió en la
El hallazgo ocurrió en la mañana de este martes, en un predio ubicado en la calle Urquía al 4400 (0223 - DDI)

De acuerdo con lo establecido en las primeras pericias, el sospechoso habría intentado ingresar al inmueble durante la noche anterior: personal policial observó una reja forzada y una ventana con signos de daño, lo que llevó a sospechar de un intento de robo.

Estos datos coinciden con que durante la noche previa, un vecino contactó al 911 y alertó por detonaciones en la zona. En ese momento, agentes de la policía realizaron una recorrida en el lugar, aunque no detectaron incidentes visibles en ese momento. Sin embargo, el escenario se modificó al amanecer, cuando encontraron el cadáver.

Por ahora, la principal hipótesis sostiene que pudo haber sido herido por un desconocido luego de intentar cometer un robo en el centro. Por ahora, no se registraron detenidos ni testigos directos que expliquen la secuencia ocurrida en el interior del edificio.

El fiscal Russo que encabeza la investigación, supervisó las primeras actuaciones en compañía de personal policial de la jurisdicción. Además, técnicos de la Policía Científica relevaron evidencia balística y otros posibles rastros que ayuden a reconstruir el suceso.

Mar del Plata

A la espera de la

Confirmaron la condena por 20

Condenaron a 16 años de

Desestimaron el pedido de tres

Murió el delincuente que se
Con un apagón, las universidades

Con un apagón, las universidades iniciaron los reclamos: cuáles son los puntos donde concentrarán por la marcha federal

El principal sospechoso en la

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

