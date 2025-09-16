Misterio por el hallazgo de un joven asesinado en un centro de jubilados en Mar del Plata

El centro de jubilados asaltado en Mar del Plata

Un joven fue encontrado asesinado con una herida de arma de fuego en un centro de jubilados situado cerca del Parque Camet, en Mar del Plata. El hallazgo ocurrió en la mañana de este martes, en un predio ubicado en la calle Urquía al 4400, donde confluyen el Centro de Jubilados y Pensionados “Siempre Juntos” y la Asociación Civil Parque Peña.

La denuncia del cuerpo provocó la rápida intervención de las autoridades, que iniciaron una investigación por posible intento de robo y utilización de un arma de fuego.

Las primeras informaciones recabadas indicaron que la víctima fue encontrada entre las instalaciones del centro y un galpón. Por los indicios, determinaron que se trataría de un joven, quien luego fue identificado como Rodrigo Fabián Strada, de 25 años, con antecedentes penales y en libertad condicional.

De acuerdo a lo establecido en las primeras pericias, el sospechoso habría intentado ingresar al inmueble durante la noche anterior: personal policial observó una reja forzada y una ventana con signos de daño, lo que llevó a sospechar de un intento de robo.

Estos datos coinciden con que durante la noche previa, un vecino contactó al 911 y alertó por detonaciones en la zona. En ese momento, agentes de la policía realizaron una recorrida en el lugar, aunque no detectaron incidentes visibles en ese momento. Sin embargo, el escenario se modificó al amanecer, cuando las autoridades constataron el acceso violentado y hallaron el cadáver.

Según fuentes policiales, el joven presentaba al menos una herida de bala en la espalda. Por este motivo, el fiscal Carlos Russo, que intervino en el hecho, investiga la existencia de un disparo dentro del establecimiento.

Por ahora, la principal hipótesis sostiene que pudo haber sido herido por un desconocido luego de intentar cometer un robo en el centro de jubilados. Por ahora, no se han registrado detenidos ni testigos directos que expliquen la secuencia ocurrida en el interior del edificio.

El fiscal Russo que encabeza la investigación, supervisó las primeras actuaciones en compañía de personal policial de la jurisdicción. Además, técnicos de la Policía Científica relevaron evidencia balística y otros posibles rastros que ayuden a reconstruir el suceso.

Al mismo tiempo, las autoridades analizan cámaras de seguridad del área y recaban testimonios de los vecinos, aunque hasta el momento no surgieron datos precisos que permitan esclarecer la mecánica total del episodio.

El predio en cuestión permaneció cerrado durante la mañana, mientras las fuerzas de seguridad preservaron la escena del crimen. El proceso de identificación formal de la víctima y la autopsia se encuentran en marcha para determinar el origen exacto de las heridas, el calibre utilizado y la distancia desde la cual se efectuaron los disparos.

A partir de la modalidad del ingreso, los investigadores presumen que el joven intentó perpetrar un robo y que una o varias personas repelieron su acción armados. La causa quedó bajo órbita de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

En diálogo con La Capital de Mar del Plata, un vecino manifestó: “Fue una noche movida en el barrio, pero nadie vio movimientos extraños hasta la madrugada”. El caso sigue bajo investigación y el fiscal aguarda nuevas declaraciones para esclarecer la secuencia de los hechos.