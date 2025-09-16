Crimen y Justicia

Estacionó su camioneta en Nordelta y le robaron plata que llevaba dentro con un inhibidor

Los sospechosos fueron capturados tras un seguimiento de cámaras que permitió identificar los vehículos en los que se trasladaban

El robo con inhibidor en Tigre

Cuatro personas fueron detenidas tras una investigación vinculada a un presunto hurto agravado ocurrido en el centro comercial Nordelta, en el partido de Tigre, informaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre, cuando un hombre identificado como F.G.C., de 55 años, alertara a las autoridades sobre el robo de dinero de su camioneta Toyota Hilux SW4 en el estacionamiento ubicado de ruta 27 y avenida de Los Lagos.

Dicho propietario relató que desconocidos aprovecharon su ausencia para abrir el vehículo y sustraer efectivo. La denuncia motivó la intervención del Comando de Patrullas Tigre y el caso quedó a cargo de la UFI Benavídez.

Según precisaron fuentes de la causa a este medio, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la jurisdicción, con apoyo de distintos GTO de Tigre, analizó registros fílmicos y determinó que los autores emplearon un aparato inhibidor de señales para acceder a la camioneta, y que se movilizaban en una Dodge Journey.

La pesquisa orientó a los agentes a realizar tareas encubiertas y operativos en el límite del partido de Vicente López. El vehículo sospechoso fue detectado por cámaras de seguridad cuando estacionaba en la intersección de Malaver y Leandro N. Alem, acompañado por un Volkswagen Gol. El video de la secuencia acompaña esta nota.

Allí, los uniformados aprehendieron a Walter Omar Medina (59), Perla Duarte Palacio (53) –ambos a bordo de la Dodge Journey– y a Juan Cruz Medina Carballo (28) dentro del Gol, de acuerdo al reporte policial obtenido por Infobae.

En el procedimiento, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y los dos automóviles involucrados en la maniobra, los cuales no presentaban impedimento legal para circular. Las actuaciones judiciales quedaron bajo intervención de la UFI de Benavídez.

Antecedente en Palermo

La Policía de la Ciudad detuvo días atrás a un sospechoso, de nacionalidad colombiana, que fue descubierto cuando intentaba robar un auto con un inhibidor de señal. El hecho ocurrió en Palermo. Semanas anteriores, en el mismo barrio porteño. también aprehendieron a un ciudadano peruano y a dos chilenos, todos sorprendidos mientras intentaban concretar el delito.

La última intervención policial ocurrió luego de que un transeúnte alertara a un efectivo sobre la presencia sospechosa de un hombre en la intersección de Cerviño y Paunero.

El hombre, de 54 años, intentaba abrir un Citroën C3 Aircross blanco, perteneciente a una mujer de 76 años. Al notar la presencia de los agentes, el imputado decidió escapar, pero fue interceptado por personal de la Comisaría Vecinal 14C en la esquina de Cerviño y Salguero.

