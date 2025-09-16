Detuvieron a dos exjefes de la Policía Federal tras quedar firmes sus condenas por intento de contrabando

Policía Federal Argentina

Dos exjefes de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal Argentina, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a 4 años y 8 meses de prisión por intento de contrabando de insumos sanitarios y mercadería a Bolivia durante la pandemia de COVID-19, con la frontera cerrada.

La decisión del máximo tribunal fue comunicada el 20 de agosto pasado. Desde entonces, Bejarano y Cano permanecen alojados en el Escuadrón La Quiaca de la Gendarmería Nacional Argentina, a la espera de ser trasladados al Complejo Penitenciario Federal NOA III.

Los exjefes resultaron condenados como coautores del delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa.

El caso que culminó en condena inició el 22 de abril de 2020, cuando personal del Escuadrón 21 de La Quiaca de la Gendarmería Nacional interceptó un camión Mercedes Benz 710 cargado con insumos sanitarios y mercadería en el paraje “Ojo de Agua”, ruta de cruce frecuente hacia Bolivia. El vehículo actuaba como convoy junto al móvil oficial de la Policía Federal, donde viajaban los exjefes y Fabián Saiquita, uno de los tres hermanos involucrados. El operativo detuvo a los implicados a unos 500 metros del límite internacional. El valor de la mercadería superaba los 840.000 pesos argentinos, mientras que el camión se valuó aproximadamente en 900.000 pesos.

La investigación penal derivó también en la condena de los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita a 4 años y 3 meses de prisión, así como la de Eduardo Laime, chofer del camión, a 2 años en suspenso como partícipe necesario. El fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, fundamentó las acusaciones en registros de llamadas, libros institucionales y testimonios.

En el juicio, el fiscal presentó como prueba comunicaciones entre Bejarano y Cano con efectivos de Gendarmería y funcionarios de alto rango del Escuadrón 21, acciones que buscaban anticipar el resultado de peritajes clave de la investigación.

El análisis de los teléfonos y la existencia de un segundo libro de registro, elaborado para simular una comisión conjunta con Gendarmería, sirvió como base para descartar la teoría de rivalidad u operativos confusos defendida por los abogados.

El primer fallo, dictado el 6 de agosto de 2021 por el tribunal compuesto por Alejandra Cataldi, Marta Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz, dispuso la absolución de los policías y los hermanos Saiquita por beneficio de la duda, aunque Laime fue absuelto por unanimidad. Esta sentencia fue impugnada y la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, declaró la responsabilidad penal de los seis acusados, de acuerdo con el planteo fiscal y las pruebas presentadas.

La mayoría de la sala avanzó con la condena en noviembre de 2021, una resolución que después ratificó la Sala III de Casación en febrero de 2022. Tras la incorporación del juez Abel Fleming en sustitución de Juárez Almaraz, fallecido, el Tribunal Oral Federal de Jujuy sentenció finalmente a los exjefes y sus cómplices el 7 de marzo de 2022.

Las defensas de los policías recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el recurso extraordinario. El último intento, un recurso de queja, fue desestimado el 14 de agosto y así quedó firme la sentencia, lo que habilitó la detención cumplida en los días siguientes.

Actualmente, Bejarano, Cano y los otros condenados aguardan su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III.