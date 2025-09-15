Feroz ataque de patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

Brutal ataque de una patota a un joven a la salida de un boliche en Nueva Córdoba

Una secuencia similar a la golpiza mortal que un grupo de rugbiers le propinó a Fernando Báez Sosa en enero de 2018, cuando el adolescente disfrutaba de vacaciones con amigos en la ciudad balnearia de Villa Gesell, se volvió a registrar este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Allí, en medio de una feroz pelea a la salida de un boliche, una patota le dio un salvaje castigo a un joven, quien fue víctima de reiteradas patadas en su cabeza mientras se encontraba inconsciente y desmayado sobre el asfalto.

Eran cerca de las 4 de la madrugada y una pelea entre bandas provocó un caos total a la salida del local bailable “Sentilooo”, ubicado en Rondeau al 270, entre Boulevard Chacabuco e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Desde el balcón de un edificio lindero al boliche, un testigo filmó con su teléfono celular la batalla campal que se desató en plena vía pública. Entre gritos, desesperación y corridas, dos grupos de jóvenes se trenzaron a golpes de puño, mientras algunos automovilistas intentaban avanzar por la calle Rondeau.

Descontrol a la salida del boliche "Sentilooo", en el barrio Nueva Córdoba.

El video que encabeza esta nota muestra que, en medio de la gresca, uno de los involucrados, vestido con remera de color blanco y un pantalón jean, cayó sobre el asfalto, recibió cuatro patadas en la cabeza por parte de dos jóvenes, y quedó desmayado sobre el asfalto.

De inmediato, dos chicos se acercaron a la víctima, lo tomaron de sus manos y lo trasladaron hasta la vereda del boliche, mientras que otro joven le solicitaba a los conductores que frenaran su marcha.

Fuentes policiales consultadas este lunes por Infobae precisaron que eran las 5.15 cuando ingresaron los primeros llamados al 911, mediante los cuales testigos informaban a la fuerza de seguridad sobre la pelea que se desarrollaba entre dos bandas.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con la calzada liberada y no se registraron heridos de gravedad.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo en diálogo con ElDoce.tv. Y en esa línea, la chica criticó el accionar policial: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”.

Antecedente en Bahía Blanca

Brutal batalla campal entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche

A principios de septiembre, una violenta pelea entre personal de seguridad de un local bailable y un grupo de jóvenes a la salida del boliche Chocolate, en la ciudad de Bahía Blanca, terminó con un hombre hospitalizado por un traumatismo de cráneo y un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. El joven detenido por la policía en el lugar, acusado de iniciar los disturbios, quedó en libertad a las pocas horas de ser demorado.

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada del domingo, pasadas las seis, sobre la calle Fuerte Argentino al 800, y dejó escenas de alto impacto que quedaron registradas por el celular de un testigo que subió todo a su cuenta de Instagram.

Todo comenzó dentro del local bailable, aunque los motivos aún no fueron esclarecidos. Según relataron las autoridades municipales, los disturbios se extendieron desde el interior del boliche hacia la vereda y luego a la calzada.

En ese trayecto, uno de los miembros del equipo de seguridad fue agredido por varios jóvenes. En las imágenes que circularon en redes, se observa cómo lo arrastran hasta la calle y, ya en el suelo, uno de los agresores lo patea fuertemente en la cabeza.

Por el hecho fue detenido un joven de 24 años, identificado como G.P., a quien se acusa de haber participado activamente en los incidentes. Según confirmaron fuentes policiales, fue trasladado a la comisaría segunda, aunque en las últimas horas recuperó la libertad.

De acuerdo a las fuentes judiciales que consultó este medio, se dispuso una medida de restricción que le prohíbe mantener contacto con la víctima o acercarse a menos de 200 metros por un período de 40 días. Además, se indicó que G.P. permanecerá vinculado al proceso penal, que continúa en etapa investigativa.